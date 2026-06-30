Η Αντζελίνα Τζολί δεν έχει βγει ραντεβού εδώ και 10 χρόνια: “Δεν αποτελεί προτεραιότητα για τη ζωή μου”

Η Αντζελίνα Τζολί παραδέχτηκε σε συνέντευξή της, πως από τότε που πήρε διαζύγιο από τον Μπραντ Πιτ - δέκα χρόνια πριν, δεν έχει βγει ποτέ ραντεβού.

Η Αντζελίνα Τζολί έχει καταφέρει να κρατήσει την προσωπική ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μετά το πολύκροτο διαζύγιο από τον Μπραντ Πιτ. Η χολιγουντιανή σταρ μπορεί να αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα του πλανήτη, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για να «εισβάλουν» τα μέσα στη ζωή της. Η ίδια έθεσε αυστηρά όρια, θέτοντας σε προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών της.

Σε μια σπάνια αναφορά στα προσωπικά της, η Αντζελίνα Τζολί εξομολογήθηκε δημόσια, πως από τότε που πήρε διαζύγιο από τον Μπραντ Πιτ, το 2016, δεν έχει βγει κανένα ραντεβού. Η ηθοποιός, όπως λέει, έθεσε σε δεύτερη μοίρα αυτό το κομμάτι της προσωπικότητάς της, εστιάζοντας στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών της, τα περισσότερα εκ των οποίων επέλεξαν να γυρίσουν την πλάτη στον Μπραντ Πιτ και να σταθούν στο πλευρό της.

Η Αντζελίνα Τζολί αποκάλυψε, πως δεν έχει βγει ραντεβού εδώ και δέκα χρόνια

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω βγει ραντεβού από τότε που χώρισα, δηλαδή πριν από μια δεκαετία. Έχω βάλει στο μυαλό μου κατά κάποιον τρόπο, ότι αυτή η πτυχή του εαυτού μου δεν βρίσκεται στο επίκεντρο της ζωής μου. Εγώ είμαι επικεντρωμένη στα παιδιά μου, στην οικογένειά του», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Yahoo Entertainment.

Με αφορμή τον ρόλο της στη νέα ταινία «Couture», στην οποία υποδύεται μια σκηνοθέτιδα, η οποία διαγιγνώσκεται με καρκίνο, ενώ εργάζεται στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, και ταυτόχρονα ερωτεύεται, ενώ, παράλληλα, μεγαλώνει και το παιδί της, η Αντζελίνα Τζολί παραδέχτηκε πως αντίκρισε μια νέα οπτική των πραγμάτων.

Ειδικότερα, μέσα από αυτόν τον ρόλο η ηθοποιός συνειδητοποίησε, ότι μια γυναίκα μπορεί να είναι συνεπής σε πολλούς ρόλους ταυτόχρονα, απολαμβάνοντάς τους εξίσου το ίδιο. «Κατάλαβα, πως και αυτή η γυναίκα μπορεί να αγαπά την κόρη της και να είναι αφοσιωμένη στην ανατροφή της, αλλά χρειάζεται και τη συντροφικότητα», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενη στα παιδιά της, η Αντζελίνα Τζολί είπε: «Νομίζω ότι, κατά κάποιον τρόπο, με βοηθούν να ξαναβρώ τον παλιό μου εαυτό. Η επιθυμία μου να έχουν όλη αυτή τη δύναμη, την ανοιχτότητα, την ευαισθησία, την πίστη και τη μαχητικότητα μού τον θυμίζει. Νομίζω πως τώρα θέλουν από εμένα να μην είμαι απλώς η "μαμά"».

