Αποκαλύφθηκε η αιτία του θανάτου του Σαμ Νιλ - “Ήταν αρκετά άρρωστος τις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν πεθάνει”

Ο Σαμ Νιλ άφησε την τελευταία πνοή του σε ηλικία 78 ετών, λίγους μήνες μετά το τέλος της μάχης του με τον καρκίνο.

Λίγα 24ωρα μετά την είδηση του θανάτου του Σαμ Νιλ, νέες πληροφορίες έρχονται να ρίξουν φως στις τελευταίες, δύσκολες ημέρες που πέρασε ο αγαπημένος ηθοποιός. Παρότι πριν από λίγους μήνες είχε ανακοινώσει με αισιοδοξία ότι είχε ξεπεράσει τον καρκίνο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία, με ανθρώπους από το στενό περιβάλλον του να μιλούν πρώτη φορά για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Ο πρωταγωνιστής του Jurassic Park «έφυγε» από τη ζωή τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, σε ηλικία 78 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηθοποιός νοσηλευόταν με πνευμονία τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με τον ήδη επιβαρυμένο οργανισμό του να μην καταφέρνει τελικά να ανακάμψει.

Αυτή είναι η αιτία θανάτου του Σαμ Νιλ

Η δημοσιογράφος του ABC Λόρα Τινγκλ, η οποία από το 2018 μέχρι το 2021 διατηρούσε σχέση με τον ηθοποιό, μίλησε στο ABC Radio Sydney για την κατάσταση της υγείας του, αποκαλύπτοντας πως ο οργανισμός του ήταν ιδιαίτερα καταπονημένος. «Το ταλαιπωρημένο του σώμα απλώς είχε εξαντληθεί», είπε και πρόσθεσε: «Ήταν αρκετά άρρωστος τις τελευταίες δύο εβδομάδες και όλοι όσοι τον αγαπούσαν τον στήριζαν από κοντά και από μακριά, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά ήταν απλώς υπερβολικά δύσκολο να αναρρώσει ξανά. Είχε κάνει χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία και, ευτυχώς, τελικά απαλλάχθηκε από τον καρκίνο του αίματος, αλλά αυτό τον άφησε αρκετά ευάλωτο όσον αφορά στο ανοσοποιητικό του σύστημα».

Was this Sam Neill's cause of death? Jurassic Park star had pneumonia before he died as his ex-girlfriend reveals was 'pretty sick' for two weeks up until he passed away https://t.co/mFn8bJF2eK — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 14, 2026

Συγκινητικά ήταν και τα λόγια της φίλης και συμπρωταγωνίστριάς του στην ταινία Hunt for the Wilderpeople, Ρίμα Τε Γουιάτα. Η ίδια ανέφερε στη Daily Mail, πως ο Σαμ Νιλ είχε «εκνευριστεί» που βρέθηκε αντιμέτωπος με μια νέα σοβαρή περιπέτεια υγείας, λίγο μετά τη νίκη του απέναντι στον καρκίνο.

Όπως είπε: «Είναι πραγματικά πολύ άσχημο. Όπως είχε πει και ο ίδιος κάποτε στον Τύπο, δεν φοβόταν τον θάνατο, αλλά θα εκνευριζόταν. Θα έλεγε κάτι σαν: “Μα για όνομα του Θεού, μόλις ξεπέρασα τον καρκίνο μου και τώρα παθαίνω πνευμονία; Τι άλλο θα συμβεί;” Αλλά τώρα βρίσκεται στο μεγάλο του ταξίδι».

Υπενθυμίζεται ότι ο Σαμ Νιλ είχε διαγνωστεί με καρκίνο του αίματος το 2022 και υποβλήθηκε σε πολύχρονες θεραπείες. Τον περασμένο Απρίλιο είχε γνωστοποιήσει ότι ξεπέρασε την ασθένεια, εκφράζοντας τη χαρά και την αισιοδοξία του για όσα έρχονται. Δυστυχώς, τρεις μήνες μετά «έφυγε» από τη ζωή από πνευμονία.

