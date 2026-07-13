Ο ρόλος που αποδείχθηκε ο δυσκολότερος για τον Σαμ Νιλ και αδικήθηκε όσο κανένας άλλος - «Δεν είδε κανείς την ταινία»

Αν και ο Σαμ Νιλ ήταν ευρέως γνωστός από τον ρόλο του στο Jurassic Park, υπήρχαν ταινίες στην καριέρα του που δεν γνώρισαν την απήχηση που θα έπρεπε

Ο Σαμ Νιλ απεβίωσε σήμερα, σε ηλικία 78 ετών, τρεις μήνες αφότου είχε ανακοινώσει πως είχε ξεπεράσει τον καρκίνο στο αίμα, με τον οποίο διαγνώστηκε το 2023. Μέχρι αυτή τη στιγμή που γράφουμε τούτες τις γραμμές, παραμένει άγνωστη η επίσημη αιτία θανάτου του.

Ο ηθοποιός, που αγαπήσαμε μέσα από τον ρόλο του στο Jurassic Park, είχε μια μακρά καριέρα. Κατά τη διάρκειά της, ο Σαμ Νιλ, έδωσε στην μεγάλη και μικρή οθόνη κάποιες σπουδαίες ερμηνείες, οι οποίες δεν γνώρισαν την απήχηση που θα έπρεπε. Κυρίως γιατί οι παραγωγές δεν ήταν τόσο εμπορικές.

Ο ρόλος του, βέβαια, στο Jurassic Park είναι σίγουρα ο πιο εμβληματικός. Το να πρωταγωνιστείς σε ένα κλασικό κινηματογραφικό υπερθέαμα, με την υπογραφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ, το οποίο κατά την κυκλοφορία του έγινε η πιο εμπορική ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου, είναι ένα ορόσημο που δύσκολα ξεπερνιέται.

@imdb

Από το In the Mouth of Madness του Τζον Κάρπεντερ και το Evil Angels του Φρεντ Σκέπισι μέχρι το Event Horizon του Πολ Γ. Σ. Άντερσον και το Death in Brunswick του Τζον Ρουέιν, η φιλμογραφία του Σαμ Νιλ περιλαμβάνει αρκετούς τίτλους που δεν σημείωσαν ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την πορεία τους στις κινηματογραφικές αίθουσες, ο ίδιος παρέδιδε πάντοτε εξαιρετικές ερμηνείες, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει το Far Out Magazine.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε μια καριέρα που διήρκησε πέντε δεκαετίες, δεν υπήρχε σχεδόν κανένα κινηματογραφικό είδος που να μην καταπιάστηκε με αυτό. Υπήρξε όμως μια ταινία, που για τον ίδιο τον Σαμ Νιλ ήταν η πιο αδικημένη της καριέρας του. Πρόκειται για το Dean Spanley που κυκλοφόρησε το 2008 - μία ταινία που συνδύαζε την κωμωδία, το δράμα και στοιχεία φαντασίας και που για τον ίδιο τον ηθοποιό, κατείχε ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.

Τούτου λεχθέντος, στα απομνημονεύματα του που φέρουν τον τίτλο Did I Ever Tell You This?, ο Σαμ Νιλ χαρακτήρε τον ήρωά του στην ταινία ως τον δυσκολότερο που έχει παίξει ποτέ. «Με εκπλήσσει πόσο συχνά μου λένε άνθρωποι ότι το Dean Spanley δεν είναι απλώς η αγαπημένη τους ταινία από όσες έχω συμμετάσχει, αλλά η αγαπημένη τους ταινία γενικά», έγραψε. «Δεν την έχουν δει πολλοί άνθρωποι, γεγονός που κάνει αυτή την αντίδραση ακόμη πιο απροσδόκητη».

Επιπλέον, για όσους δεν την έχουν δει, ο Σαμ Νιλ έγραψε πως θα ήθελε πολύ να το κάνουν και πως είναι πραγματικά περήφανος γι’αυτή τη δουλειά.

Βέβαια, εξηγεί πως εξαρχής δεν είχε ενθουσιαστεί με τον συγκεκριμένο ρόλο. Παραδέχτηκε πως είχε τρομοκρατηθεί πριν ακόμα ξεκινήσουν τα γυρίσματα, ώστε είχε απορρίψει την πρόταση δύο φορές. «Επέστρεφαν συνεχώς με νέα πρόταση και τελικά υπέκυψα. Χαίρομαι που το έκανα. Είναι ένας κωμικός ρόλος, αλλά ταυτόχρονα γεμάτος συγκίνηση και ανθρώπινο πόνο».

Με κριτικές, ως επί το πλείστον, θετικές, η ταινία δεν κατάφερε να φέρει τα επιθυμητά έσοδα. Για τον Σαμ Νιλ, πάντως, παρέμενε η πιο υποτιμημένη δουλειά του.