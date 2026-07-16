Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε στα 51 χρόνια του - Το “Bar” και η σχέση ζωής με την Έλενα Κατραβά

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έδινε μάχη με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Γεμάτη θλίψη και πένθος ήταν η χθεσινή ημέρα, καθώς μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου της Μάρως Κοντού, ακόμα μια απώλεια προκάλεσε σοκ. Ο Λορέντζο Καριέρε, που έγινε ευρέως γνωστός από τη συμμετοχή του στο «Bar» το 2002, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 51 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και όλους όσοι τον γνώριζαν. Ο ίδιος είχε απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια από τη δημοσιότητα, επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλό προφίλ.

Η ξαφνική είδηση του θανάτου του το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου «πάγωσε» τους χρήστες του διαδικτύου, καθώς επρόκειτο για έναν νέο άνθρωπο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο Λορέντζο Καριέρε έδωσε μια γενναία μάχη με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, ωστόσο, δυστυχώς, δεν κατάφερε να βγει νικητής. Η θλιβερή είδηση έχει επιβεβαιωθεί από την οικογένειά του, με τον κουμπάρο του, Γιάννη Κουτράκη, να κάνει μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε

«Αγαπημένε μου Λορέντζο, μόλις γύρισα σπίτι μετά από μία γαμ@@@νη μέρα. Μαζευτήκαμε σπίτι σας λίγοι καλοί φίλοι μετά το νοσοκομείο και μιλούσαμε για σένα. Σίγουρα από κάποια γωνιά θα μας τα έχωνες γιατί θα ήθελες να δεις την Αργεντινή να συντρίβει την Αγγλία, όπως και έγινε. Κουμπάρε ήσουν ένας πολύ όμορφος άνθρωπος και εξωτερικά και εσωτερικά. Κατάφερες τις φουρτούνες της ζωής σου να τις τιθασεύσεις και να ημερέψεις τους δαίμονές που σε κυκλώνανε από την κούνια σου.

Κατάφερες να βρεις τη γυναίκα της ζωής σου, την αγαπημένη σου Έλενα, και μαζί να κάνετε μια όμορφη και δεμένη οικογένεια, αυτό δηλαδή που μόνο εσύ ήξερες πόσο πολύ είχες στερηθεί και πόσο πολύ αποζητούσες. Φέρατε στον κόσμο δύο υπέροχα παιδιά που σας λατρεύουν και τα μεγαλώσατε με όλη σας την αγάπη και την τρυφερότητα.

Η ζωή σου ήταν σαν μυθιστόρημα και όσες φορές μιλούσες για τα παλιά σκεφτόμουνα πόσο ενδιαφέρον θα είχε να έγραφες ένα βιβλίο. Είχαμε πει να το κάναμε παρέα κάποια στιγμή. Εσένα όμως δε σε ενδιαφέρανε όλα αυτά. Ήθελες να προχωρήσεις μπροστά και να τα αφήσεις πίσω σου, παρόλο που κάποιες φορές σε τραβάγανε προς τα πίσω. Εσύ είχες μυαλό και καρδιά μόνο για την Έλενα, τον Αλεσάντρο και το Ρομπέρτο.

Όσο για την Έλενα Λορέντζο μου, βράχος των βράχων αγόρι μου. Βράχος των βράχων. Πάντα δίπλα σου ανάλαφρη σαν αερικό, διακριτική και δυνατή, χωρίς ανάσα, χωρίς παράπονο. Μόνο σήμερα το πρωί που μου’πε εκείνο το “άλλα σχέδια είχαμε” και έγινα χίλια κομμάτια. Και χθες που της έγραψα, αν χρειάζεται κάτι και μου απάντησε: “ένα θαύμα…”.

Να ξέρεις κουμπάρε μου, πως το θαύμα πάντως εσύ το έκανες. Ήσουν ο καλύτερος οικογενειάρχης και ο πιο τρυφερός και σωστός μπαμπάς που είχα γνωρίσει. Το Θαύμα σου Λορεντζάκο μου είναι οι δύο υπέροχοι γιοί σου. Εκεί φίλε σκόραρες», έγραψε χαρακτηριστικά.

Λορέντζο Καριέρε: Η σύζυγός του, Έλενα Κατραβά, βράχος στο πλευρό του

Ο Λορέντζο Καριέρε και η Έλενα Κατραβά δημιούργησαν μια δεμένη και αγαπημένη οικογένεια, προστατεύοντας την ιδιωτικότητά της από τα μέσα. Οι δύο γιοι τους, o 16χρονος Αλεσάντρο και ο 14χρονος Ρομπέρτο ήταν η μοναδική προτεραιότητά τους. Εκείνη, στάθηκε βράχος στο πλευρό του σε όλη αυτή τη σκληρή δοκιμασία ως την τελευταία στιγμή. Ήταν πάντα εκεί σε αυτή τη δύσκολη μάχη που κλήθηκε να δώσει για τη ζωή του.

Ποιος ήταν ο Λορέντζο Καριέρε

Ο Λορέντζο Καριέρε έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό το 2002, μέσα από τη συμμετοχή του στο «Bar» του Mega, ένα από τα πρώτα reality shows που αποτέλεσαν τηλεοπτικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Η παρουσία του στο παιχνίδι τον έκανε ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν εκείνη την περίοδο, ενώ η αμεσότητα, ο αυθορμητισμός και οι ατάκες του τον έφεραν κοντά στο τηλεοπτικό κοινό.

Πριν από την τηλεόραση είχε ασχοληθεί με το μόντελινγκ, ενώ μετά το τέλος του «Bar» δοκίμασε τα βήματά του και στη μουσική, δημιουργώντας μαζί με τον Γιώργο Ελευθερά το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα». Παρότι η δημοσιότητα της εποχής τον έφερε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο ίδιος επέλεξε σταδιακά να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και να ακολουθήσει μια πιο ήρεμη πορεία.

Η ζωή του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη και με το ιδιαίτερο οικογενειακό του υπόβαθρο. Ήταν γιος της Ματούλας, μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες και αντισυμβατικές προσωπικότητες της ελληνικής showbiz, και του Ρομπέρτο Καριέρε, με τον οποίο η Ματούλα απέκτησε τον γιο τους το 1975. Η μητέρα του, γνωστή ως «Ματούλα του Κολωνακίου», είχε αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον χώρο του θεάματος, με μια πολυτάραχη διαδρομή που συχνά απασχόλησε τη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Λορέντζο Καριέρε δεν είχε καλές σχέσεις με τη μητέρα του, η οποία πέθανε το 2023.