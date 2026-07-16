Τζούλια Γκάρνερ και Μαρκ Φόστερ: Τίτλοι τέλους μετά από έξι χρόνια γάμου

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2019, φέρεται να έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους

Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός, Τζούλια Γκάρνερ, και ο frontman των Foster the People, Μαρκ Φόστερ, φαίνεται πως αποφάσισαν να βάλουν τέλος στον γάμο τους, έπειτα από έξι χρόνια κοινής πορείας. Την είδηση επιβεβαίωσε το People, ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις εξελίξεις.

Η 32χρονη πρωταγωνίστρια του Ozark και ο 42χρονος μουσικός γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2013 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance. Ωστόσο, η σχέση τους ξεκίνησε αρκετά χρόνια αργότερα, όταν ήρθαν ξανά σε επαφή μέσω Instagram.

Το 2019 ο Μαρκ Φόστερ έκανε πρόταση γάμου στην Τζούλια Γκάρνερ κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους στην Μοντάνα. Όπως είχε αποκαλύψει η ίδια στη Vogue, ο μουσικός της διάβασε ένα ποίημα που είχε γράψει για εκείνη και στη συνέχεια γονάτισε για να της ζητήσει να τον παντρευτεί. Λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2019, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια λιτή, πολιτική τελετή στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης. Μάλιστα, ο Φόστερ είχε ετοιμάσει μια ιδιαίτερα συγκινητική έκπληξη για τη σύζυγό του, γράφοντας και ερμηνεύοντας το πρωτότυπο τραγούδι «Lovers in a Stream» για τον πρώτο τους χορό ως παντρεμένο ζευγάρι.

Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, ο Μαρκ Φόστερ βρισκόταν συχνά στο πλευρό της συζύγου του στις σημαντικότερες επαγγελματικές της στιγμές. Όταν η ηθοποιός κέρδισε το πρώτο της βραβείο Emmy για την ερμηνεία της στο Ozark το 2019, τον ευχαρίστησε δημόσια από τη σκηνή, αποκαλώντας τον «έρωτα της ζωής της».

Τα προηγούμενα χρόνια το ζευγάρι συνήθιζε να γιορτάζει τις επετείους του με τρυφερές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, πολλές από αυτές έχουν πλέον διαγραφεί, ενώ ο λογαριασμός του Φόστερ στο Instagram δεν περιλαμβάνει δημοσιεύσεις πριν από το 2024. Παρά την είδηση του χωρισμού, οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση παραμένουν άγνωστοι, καθώς κανείς από τους δύο δεν έχει προχωρήσει σε δημόσιες δηλώσεις.