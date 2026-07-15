Η Κέιτι Χολμς έχει νέα σχέση - Οι φωτογραφίες με τον νέο σύντροφό της να κρατιούνται χέρι-χέρι

Ο νέος σύντροφος της Κέιτι Χολμς είναι καλλιτέχνης και το όνομά του είναι Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι

Η Κέιτι Χολμς έχει νέο σύντροφο και οι παπαράτσι μόλις το επιβεβαίωσαν, αποθανατίζοντάς την με τον Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι, να κρατιούνται χέρι-χέρι. Το ζευγάρι παρευρέθηκε στην προβολή της ταινίας The Invite, όπως γράφει το People.

Σύμφωνα με πηγή, «της ψιθύριζε στο αυτί και εκείνη γελούσε. Έδειχναν πολύ άνετοι ο ένας με τον άλλον και εκείνη χαμογελούσε όλο το βράδυ. Κάθισαν μαζί κατά τη διάρκεια της προβολής και κάποια στιγμή εκείνη ακούμπησε το κεφάλι της στον ώμο του. Έδειχναν πολύ γλυκοί μαζί».

Αν και δεν πόζαραν μαζί για φωτογραφίες, η ίδια πηγή ανέφερε πως αργότερα εθεάθησαν να μιλούν με φίλους στο πάρτι που ακολούθησε.

Ο Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι είναι καλλιτέχνης με έδρα τη Νέα Υόρκη και είναι γνωστός για τους πίνακες και τα σχέδιά του, τα οποία εστιάζουν σε θέματα όπως η γήρανση, ο χρόνος και η μνήμη, σύμφωνα με το βιογραφικό του στην προσωπική του ιστοσελίδα. Αφού αποφοίτησε από τη Σχολή Εικαστικών Τεχνών της Νέας Υόρκης το 2010, τα έργα του έχουν παρουσιαστεί σε μουσεία σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων και το Μουσείο Τέχνης του Μπρούκλιν.

Πρόσφατα, η σειρά πορτρέτων του με τίτλο Timeless Women in New York παρουσιάστηκε στις βιτρίνες του πολυκαταστήματος Bergdorf Goodman στην Πέμπτη Λεωφόρο της Νέας Υόρκης.

Η Κέιτι Χολμς ήταν σε σχέση με τον μουσικό Μπόμπι Γούτεν το 2022, κι αυτή ήταν η τελευταία σχέση που είδε το φως της δημοσιότητας. Μέχρι τώρα, φυσικά. Όσον αφορά τα επαγγελματικά της σχέδια, η ηθοποιός περνά στη σκηνοθεσία έχοντας στο πλευρό της τον συμπρωταγωνιστή της από τη σειρά Dawson's Creek, Τζόσουα Τζάκσον.

Οι δύο παλιοί φίλοι, οι οποίοι είχαν σχέση από το 1998 έως το 1999, επανενώνονται μπροστά στις κάμερες για τη νέα ρομαντική δραμεντί Happy Hours, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca τον Ιούνιο. «Είμαι πραγματικά ευγνώμων που συνεργάζομαι ξανά με τόσους πολλούς υπέροχους φίλους μου σε αυτή την ταινία, το Happy Hours. Και το να δουλεύω με τον Τζος ύστερα από τόσα χρόνια είναι μια απόδειξη της δύναμης της φιλίας», έγραψε η Κέιτι Χολμς στο Instagram.