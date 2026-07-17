Ζούμε μεγάλες στιγμές: Ο πρίγκιπας Χάρι, μετά την επανένωση με τον βασιλιά Κάρολο, εμφανίστηκε σε κόκκινο χαλί

Το σχόλιο στους φωτογράφους που έγινε viral στα social media.

Ό,τι κι αν κάνεις, αξίζει μια παύση για να διαβάσεις αυτό: μπορεί ο κόσμος να “καίγεται”, ωστόσο οι εξελίξεις στη βασιλική οικογένεια τρέχουν. Θυμάσαι που ο βασιλιάς Κάρολος είχε κόψει κάθε επαφή με τον μικρότερο γιο του, πρίγκιπα Χάρι, μετά την απόφασή του να εγκαταλείψει τη βασιλική ταυτότητα και να μετακομίσει στην Αμερική; Μετά από εντάσεις, συζητήσεις, διαφωνίες, ξανά συζητήσεις και προσπάθειες, πριν από μερικές ημέρες έγινε η επανένωση. Ναι, καλά διάβασες.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του, Καμίλα, υποδέχτηκαν όχι μόνο τον πρίγκιπα Χάρι, αλλά σύσσωμη την οικογένειά του - ναι, και την Μέγκαν Μαρκλ - στο Highgrove House, την εξοχική κατοικία της βασιλικής οικογένειας, όπως επιβεβαίωσε επίσημα το παλάτι του Μπάκιγχαμ. Αν περιμένεις τώρα να δεις κοινές φωτογραφίες από αυτό το σπάνιο reunion, θα σε απογοητεύσουμε, καθώς η ίδια πηγή διευκρίνισε πως επρόκειτο για μια ιδιωτική συνάντηση.

Η εμφάνιση του πρίγκιπα Χάρι στο κόκκινο χαλί, μετά την επανένωση με την οικογένειά του

Λίγες ημέρες μετά την οικογενειακή επανένωση, ο πρίγκιπας Χάρι έκανε μια σπάνια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, τραβώντας τα βλέμματα επάνω του. Ο ίδιος παρευρέθηκε στην εκδήλωση του περιοδικού ΤΙΜΕ με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους του κόσμου, αφού και εκείνος είχε τιμηθεί για το έργο του.

Ο πρίγκιπας Χάρι πόζαρε στους φωτογράφους, κάνοντάς τους, μάλιστα και ένα σχόλιο που έγινε viral στα social media. Σύμφωνα με το People, μετά τις καθιερωμένες φωτογραφίες, πλησίασε τους φωτογράφους, λέγοντάς τους πως είναι «οι πιο ευγενικοί που έχει γνωρίσει ποτέ». Μπορεί, λοιπόν, να μην περιμέναμε αυτή την εμφάνιση, αλλά σίγουρα προκάλεσε αίσθηση.

To ΤΙΜΕ τίμησε τον πρίγκιπα Χάρι για τη συμβολή του στους Αγώνες Invictus

Η βράβευση του πρίγκιπα Χάρι από το περιοδικό TIME δεν ήταν τυχαία, καθώς αναγνώρισε τη συμβολή του στους Αγώνες Invictus, τη διεθνή αθλητική διοργάνωση για τραυματισμένους στρατιωτικούς και βετεράνους. Ο ίδιος, που υπηρέτησε για δέκα χρόνια στον βρετανικό στρατό, εμπνεύστηκε να δημιουργήσει τους Αγώνες το 2013, όταν παρακολούθησε τους Warrior Games στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι πρώτοι Αγώνες Invictus πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο το 2014 και έκτοτε φιλοξενήθηκαν σε πόλεις όπως το Ορλάντο, το Τορόντο, το Σίδνεϊ, η Χάγη, το Ντίσελντορφ και το Βανκούβερ-Γουίστλερ, ενώ η επόμενη διοργάνωση έχει προγραμματιστεί για το 2027 στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας.

Μιλώντας στο TIME, ο πρίγκιπας Χάρι εξήγησε πως συνειδητοποίησε από την πρώτη στιγμή τη δύναμη του αθλητισμού να αλλάζει ζωές. Όπως ανέφερε, στόχος του ήταν οι αγώνες να αποκτήσουν διεθνή χαρακτήρα, ώστε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες και περισσότεροι βετεράνοι να μπορέσουν να επωφεληθούν από αυτή την πρωτοβουλία.