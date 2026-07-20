Ο Χάρι Στάιλς πήγε να δει στο σινεμά την πρώην του, Ολίβια Γουάιλντ - Το lovestory χάθηκε, αλλά το support παραμένει

Τι κι αν αυτό το ειδύλλιο δεν είχε happy end, ο Χάρι Στάιλς και η Ολίβια Γουάιλντ φαίνεται πως στηρίζουν ο ένας τον άλλον σε κάθε επαγγελματικό βήμα.

Η Ολίβια Γουάιλντ πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία «The Invite» - σε σκηνοθεσία της ίδιας - μαζί με τους Σεθ Ρόγκεν, Πενέλοπε Κρουζ, Εντουαρντ Νόρτον και έτσι, αυτό το καλοκαίρι, πρωταγωνιστεί στις κινηματογραφικές αίθουσες και τα θερινά σινεμά. Η «Πρόσκληση» έχει ήδη ξεκινήσει το ταξίδι της, κερδίζοντας θετικές εντυπώσεις από τους σινεφίλ. Ανάμεσα σε εκείνους που έσπευσαν να την παρακολουθήσουν είναι και ο Χάρι Στάιλς.

Ο pop star βρίσκεται εν μέσω της παγκόσμιας περιοδείας του «Together Forever», η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 13 Δεκεμβρίου του 2026, με μια συναυλία στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Σε έναν από τους σταθμούς της, ο Χάρι Στάιλς βρήκε λίγο χρόνο, προκειμένου να παρακολουθήσει την ταινία της πρώην συντρόφου του, Ολίβια Γουάιλντ. Μπορεί η ερωτική σχέση να έχει τελειώσει εδώ χρόνια, όμως - απ’ ότι φαίνεται - ο ένας δεν σταματά να στηρίζει τον άλλον στα επαγγελματικά βήματά του.

Φορώντας κουκούλα, καπέλο και έχοντας κατεβασμένο το πρόσωπο, ο Χάρι Στάιλς έφτασε όσο πιο διακριτικά μπορούσε στον κινηματογράφο, συνοδευόμενος από δύο άνδρες της ασφάλειας. Παρακολούθησε την ταινία και με το που έπεσαν οι τίτλοι τέλους, αποχώρησε πρώτος από την αίθουσα, σύμφωνα με το ΕΤ, προσπαθώντας να κρύψει την ταυτότητά του.

Όταν ο Χάρις Στάιλς και η Ολίβια Γουάιλντ ήταν ζευγάρι

Ο Χάρι Στάιλς και η Ολίβια Γουάιλντ έχουν υπάρξει ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια του Χόλιγουντ. Μπορεί η σχέση τους να διήρκησε περίπου δύο χρόνια, ωστόσο προκάλεσε αίσθηση στον διεθνή τύπο. Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Don't Worry Darling» - εκείνη σκηνοθετούσε, ενώ εκείνος είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο - και δεν άργησαν να αντιληφθούν τη χημεία τους.

Παρά τις αντιδράσεις και τα αρνητικά σχόλια για τη διαφορά ηλικίας, οι δυο τους κατάφεραν να διαφυλάξουν τη σχέση τους από τη δημοσιότητα, ζώντας ένα ρομαντικό ειδύλλιο. Ο χωρισμός δεν είχε εντάσεις και διαπληκτισμούς. Ο τραγουδιστής έπρεπε να ταξιδέψει για την περιοδεία του, ενώ η ηθοποιός επέλεξε να αφοσιωθεί στα παιδιά της. Και κάπως έτσι, οι δρόμοι τους χώρισαν.

Πριν από περίπου έναν μήνα, η Ολίβια Γουάιλντ μίλησε ανοιχτά για την τότε σχέση της με τον Χάρι Στάιλς, λέγοντας πως «ήταν μια υπέροχη σχέση, τόσο γλυκιά και τόσο όμορφη. Ζούσαμε μέσα στη δική μας μικρή φούσκα και η κριτική δεν κατάφερε ποτέ να εισβάλει σε αυτήν, κάτι που θεωρώ μικρό θαύμα».