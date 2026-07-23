Η Χάιντι Κλουμ ποζάρει τοπλες στην παραλία, τρώγοντας τα πατατάκια της

Αν κάποιος μπορούσε να πάει το μάρκετινγκ σε άλλο επίπεδο, αυτή είναι σίγουρα η Χάιντι Κλουμ.

Η Χάιντι Κλουμ λατρεύει το καλοκαίρι και μας το δείχνει με κάθε ευκαιρία. Κάθε χρόνο τέτοια περίοδο, ο προσωπικός λογαριασμός της στο IG «πλημμυρίζει» με φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές της κι αν πούμε πως δεν ζηλεύουμε καθόλου, θα ‘ναι ψέμα. Μετά το τέλος των επαγγελματικών υποχρεώσεων από το «Project Runway», το μοντέλο ξεκίνησε τις διακοπές του, όπως ανακοίνωσε μέσω από τα social media.

Ειδικότερα, η Χάιντι Κλουμ δημοσίευσε στο προφίλ της δύο βίντεο, στα οποία ποζάρει topless: στο πρώτο μπαίνει στη θάλασσα, κρατώντας στην αγκαλιά της τον σκύλο της, ενώ στο δεύτερο κάθεται στην άμμο και τρώει αμέριμνη τα πατατάκια της. Οι αναρτήσεις της, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσαν αίσθηση στους followers της, με τα likes να είναι χιλιάδες.

Η Χάιντι Κλουμ ξεκίνησε τις καλοκαιρινές διακοπές της

Πέρα από την topless εμφάνισή της, αρκετοί παρατήρησαν και μια λεπτομέρεια που μάλλον δεν ήταν τυχαία. Τα πατατάκια που απολαμβάνει στο βίντεο είναι η νέα σειρά που δημιούργησε σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία funny-frisch, με τη συσκευασία να φέρει το πρόσωπό της και την υπογραφή «by Heidi Klum». Διότι το μοντέλο δεν κάνει τίποτα τυχαία.

Γι’ ακόμα μια φορά, όμως, τα βλέμματα των περισσοτέρων επικεντρώθηκαν στην καλλίγραμμη σιλουέτα της και πώς θα γινόταν διαφορετικά;

