Η Έλσα Χοσκ γέννησε υπό το φως του φεγγαριού - “Γεννήθηκε στον κήπο, κάτω από τα αστέρια και το μαγικό ανθισμένο δέντρο μας”

Η Έλσα Χοσκ έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της, όπως ανακοίνωσε με μια τρυφερή ανάρτηση στα social media.

Τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της γνωστοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Έλσα Χοσκ, δημοσιεύοντας τις πρώτες φωτογραφίες της νεογέννητης κόρης της. Το μοντέλο επέλεξε να κρατήσει αυτή την ξεχωριστή στιγμή για την οικογένειά της εντός της ιδιωτικής σφαίρας για λίγες εβδομάδες, καθυστερώντας τη δημόσια ανακοίνωση.

Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, η ίδια δεν ακολούθησε την κλασική διαδικασία τοκετού, επιλέγοντας να φέρει το παιδί της στον κόσμο εκτός μαιευτηρίου. Για την ακρίβεια, η κόρη της γεννήθηκε στον κήπο του σπιτιού της, κάτω από τον νυχτερινό ουρανό. Και το όνομα αυτής; Φλόρα Μπλου.

Η Έλσα Χοσκ ανακοίνωσε ότι γέννησε το δεύτερο παιδί της

«Το μικρό μας λουλουδένιο νεραϊδάκι, η Flora Blue, είναι επιτέλους εδώ. Γεννήθηκε στον κήπο, κάτω από το φεγγάρι, τα αστέρια και το μαγικό μας ανθισμένο δέντρο», σημείωσε χαρακτηριστικά, λαμβάνοντας δεκάδες σχόλια με ευχές από τους διαδικτυακούς φίλους της.

Στο καρουζέλ, βλέπουμε διάφορες φωτογραφίες της μικρής από τις πρώτες ημέρες της ζωής της. Σε κάποια στιγμιότυπα βρίσκεται στην αγκαλιά της μητέρας της και είναι απλά υπέροχη.

Να θυμίσουμε, πως τον περασμένο Απρίλιο η Έλσα Χοσκ και ο Τομ Ντέιλι ανακοίνωσαν πως περιμένουν το πρώτο παιδί τους. Οι δυο τους είναι ζευγάρι 11 χρόνια, ενώ τον Φεβρουάριο του 2021 υποδέχτηκαν στον κόσμο την πρωτότοκη κόρη τους.