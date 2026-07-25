Τζον Μπον Τζόβι: Διέκοψε πρόωρα συναυλία λόγω προβλήματος υγείας

Ο Τζον Μπον Τζόβι αναγκάστηκε να διακόψει πρόωρα τη συναυλία του στο Madison Square Garden λόγω λοίμωξης στα ιγμόρεια, καθησυχάζοντας τους θαυμαστές του.

Μια απρόσμενη εξέλιξη σημάδεψε τη συναυλία των Μπον Τζόβι στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, καθώς ο Τζον Μπον Τζόβι αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τη σκηνή πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος, εξαιτίας προβλήματος υγείας.

Ο θρυλικός τραγουδιστής ενημέρωσε ο ίδιος το κοινό ότι αντιμετωπίζει λοίμωξη στα ιγμόρεια, η οποία δεν του επέτρεψε να συνεχίσει. Περίπου μιάμιση ώρα μετά την έναρξη της συναυλίας, απευθύνθηκε στους χιλιάδες θαυμαστές που είχαν γεμίσει το ιστορικό στάδιο, ζητώντας την κατανόησή τους και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναπρογραμματισμού της βραδιάς.

«Δεν έχω μιλήσει ακόμα με κανέναν γι' αυτό, αλλά μην πετάξετε τα εισιτήριά σας. Θα βρούμε μια λύση. Κρατήστε τα και θα κανονίσουμε μια νέα ημερομηνία. Για απόψε, όμως, πρέπει να σταματήσω»,

είπε από τη σκηνή, σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψαν θεατές και κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λίγο πριν αποχωρήσει, ο τραγουδιστής αποχαιρέτησε το κοινό με τη φράση: «Θα σας δω ξανά πολύ σύντομα», αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους.

Λίγο αργότερα, εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε πως η πρόωρη λήξη της συναυλίας οφειλόταν στην κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή.

Όπως ανέφερε, ο Τζον Μπον Τζόβι δίνει μάχη με λοίμωξη στα ιγμόρεια, γεγονός που κατέστησε αδύνατη τη συνέχιση της εμφάνισής του. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ίδιος ο καλλιτέχνης έχει επανειλημμένα εκφράσει τη χαρά του για την επιστροφή του συγκροτήματος στις ζωντανές εμφανίσεις, έπειτα από μια μακρά περίοδο αποχής.

Η ίδια εκπρόσωπος πρόσθεσε πως σύντομα θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σχετικά με το αν και πότε θα πραγματοποιηθεί η συναυλία που διακόπηκε.

Η φετινή περιοδεία έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για τον ίδιο τον τραγουδιστή όσο και για τους φίλους του συγκροτήματος. Ο Τζον Μπον Τζόβι είχε υποβληθεί το 2022 σε σοβαρή επέμβαση στις φωνητικές του χορδές, γεγονός που τον κράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από τις μεγάλες περιοδείες.

Η διαδικασία αποκατάστασης ήταν απαιτητική και ο ίδιος είχε παραδεχθεί σε παλαιότερες συνεντεύξεις ότι χρειάστηκε υπομονή και εντατική αποθεραπεία για να μπορέσει να επιστρέψει με ασφάλεια στις συναυλίες.

Η περιοδεία «Forever» αποτελεί την πρώτη μεγάλη διεθνή περιοδεία των Bon Jovi μετά την επέμβαση και θεωρείται ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο για την ιστορία του συγκροτήματος.

Κατά την ανακοίνωσή της, ο Τζον Μπον Τζόβι είχε δηλώσει πως αισθάνεται βαθιά ευγνωμοσύνη προς τους θαυμαστές αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, επειδή του έδωσαν τον χρόνο που χρειαζόταν ώστε να αναρρώσει πλήρως πριν επιστρέψει στις σκηνές.

Η συναυλία που διακόπηκε ήταν η προτελευταία της σειράς εμφανίσεων των Bon Jovi στο Madison Square Garden, ενώ, σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό, η τελευταία εμφάνιση στη Νέα Υόρκη παραμένει προγραμματισμένη για την Κυριακή.

Αμέσως μετά, το συγκρότημα αναμένεται να ταξιδέψει στην Ευρώπη, όπου έχουν ήδη ανακοινωθεί μεγάλες συναυλίες στο Εδιμβούργο στις 28 Αυγούστου, στο Δουβλίνο στις 30 Αυγούστου, καθώς και δύο εμφανίσεις στο εμβληματικό Στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, στις 4 και 6 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν η λοίμωξη του τραγουδιστή θα επηρεάσει το υπόλοιπο πρόγραμμα της περιοδείας, ωστόσο οι συνεργάτες του εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι η κατάσταση είναι προσωρινή και πως σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις.