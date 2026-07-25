Ο Ματ Ντέιμον προαναγγέλλει τη νέα ταινία των Daniels: «Δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχετε δει»

Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε τις πρώτες λεπτομέρειες για τη νέα sci-fi που πρωταγωνιστεί, ενώ μίλησε και για την πιθανή επιστροφή του ως Τζέισον Μπορν.

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται οι πρώτες λεπτομέρειες για τη νέα, πολυαναμενόμενη κινηματογραφική συνεργασία του με τους σκηνοθέτες Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ, το δημιουργικό δίδυμο που είναι ευρύτερα γνωστό ως Daniels και που καθήλωσε κοινό και κριτικούς με τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Everything Everywhere All at Once».

Ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία επιστημονικής φαντασίας των δύο δημιουργών, περιέγραψε με χιούμορ τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο του παρουσίασαν το πρότζεκτ, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για το τι μπορούν να περιμένουν οι θεατές.

Μιλώντας στην ραδιοφωνική εκπομπή «The Dan Patrick Show», ο Ντέιμον αποκάλυψε ότι οι Daniels περιέγραψαν την ταινία ως έναν απρόσμενο συνδυασμό τελείως διαφορετικών κινηματογραφικών και τηλεοπτικών επιρροών.

«Μου την παρουσίασαν λέγοντας πως είναι σαν το "The Breakfast Club" να συναντά το "Inception", μια ταινία anime και ένα επεισόδιο του Τζον Όλιβερ που τελικά δεν προβλήθηκε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι όσοι αγάπησαν την εκκεντρική αισθητική και το συναίσθημα του «Everything Everywhere All at Once», είναι πολύ πιθανό να ενθουσιαστούν και με αυτή τη νέα δημιουργία.

«Αν σας άρεσε όλη εκείνη η τρέλα αλλά και ο παλμός που είχε η προηγούμενη ταινία τους, πιστεύω πως θα αγαπήσετε και αυτή. Είναι πραγματικά ένα ξεχωριστό πρότζεκτ», δήλωσε.

Η πρώτη ταινία των Daniels μετά τον θρίαμβο των Όσκαρ

Η νέα παραγωγή αποτελεί το πρώτο κινηματογραφικό εγχείρημα των Daniels μετά τη σαρωτική επιτυχία του «Everything Everywhere All at Once», μιας ταινίας που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Η ταινία απέσπασε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και κυριάρχησε στα Όσκαρ, κατακτώντας επτά χρυσά αγαλματίδια, μεταξύ των οποίων εκείνο της Καλύτερης Ταινίας.

Πρωταγωνίστρια ήταν η Μισέλ Γέο, η οποία υποδύθηκε μια ιδιοκτήτρια πλυντηρίου που, ενώ βρίσκεται αντιμέτωπη με φορολογικό έλεγχο, ανακαλύπτει ότι πρέπει να συνδεθεί με εναλλακτικές εκδοχές του εαυτού της σε παράλληλα σύμπαντα για να αποτρέψει μια καταστροφική απειλή.

Πριν από αυτή την επιτυχία, οι Daniels είχαν κάνει το κινηματογραφικό τους ντεμπούτο το 2016 με τη σουρεαλιστική κωμωδία φαντασίας «Swiss Army Man», με πρωταγωνιστές τον Πολ Ντέινο και τον Ντάνιελ Ράντκλιφ, ενώ είχαν γίνει γνωστοί ακόμη νωρίτερα μέσα από τη σκηνοθεσία του ιδιαίτερα δημοφιλούς μουσικού βίντεο «Turn Down for What» του Λιλ Τζον.

Πλούσιο καστ και αλλαγή στην ημερομηνία πρεμιέρας

Στη νέα ταινία, εκτός από τον Ματ Ντέιμον, θα συμμετέχουν επίσης η Σάντρα Ο, ο Τσαρλς Μέλτον, ο Μάικλ Γκαντολφίνι, η τραγουδίστρια PinkPantheress, καθώς και οι Σον Κάουφμαν, Σίλβια Ντιονίσιο, Τζάκσον Κέλι, Κέρις Μπρουκς και Θάλια Νούντεκ.

Η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί από τη Universal Pictures, ενώ τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στους επόμενους μήνες στο Λος Άντζελες.

Παράλληλα, έγινε γνωστό πως η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας μεταφέρθηκε. Αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 12 Ιουνίου 2027, τελικά θα φτάσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Νοεμβρίου 2027.

Εξελίξεις και για τον Τζέισον Μπορν

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο Ματ Ντέιμον αναφέρθηκε και σε ένα ακόμη πρότζεκτ που περιμένουν με ανυπομονησία οι θαυμαστές του: την πιθανή επιστροφή του στον εμβληματικό ρόλο του Τζέισον Μπορν.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Έντουαρντ Μπέργκερ τού έχει ήδη στείλει την πρώτη πράξη του νέου σεναρίου, το οποίο βρίσκεται σε ανάπτυξη από το 2023.

«Φαίνεται πραγματικά πολύ καλό και είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι θα προχωρήσει», ανέφερε.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως τόσο ο ίδιος όσο και ο Μπέργκερ συμφωνούν ότι η επιστροφή του διάσημου πράκτορα πρέπει να γίνει μόνο αν το αποτέλεσμα μπορεί να σταθεί στο ύψος των τριών πρώτων ταινιών της σειράς.

«Αν πραγματικά πιστέψουμε ότι έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε κάτι εξαιρετικό, τότε είμαι μέσα. Αγαπώ αυτόν τον χαρακτήρα. Υπήρξε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και θα ήθελα πολύ να τον υποδυθώ ξανά», δήλωσε χαρακτηριστικά.