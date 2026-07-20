Ματ Ντέιμον: Ο αδιαπραγμάτευτος κανόνας στον γάμο του με την επί 21 χρόνια σύζυγό του

Λες αυτό να είναι το μυστικό της επιτυχίας ενός γάμου;

Ο Ματ Ντέιμον έχει μονοπωλήσει τα φώτα της δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες λόγω του πρωταγωνιστικού ρόλου του στην ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν - που επιτέλους μπορείς να παρακολουθήσεις στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Με αφορμή την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του, ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο People και αναφέρθηκε στην επαγγελματική και προσωπική διαδρομή του, κάνοντας μια αποκάλυψη για τον έγγαμο βίο του με τη Λουτσιάνα Μπαρόζο, ο οποίος μετρά πάνω από 20 χρόνια.

Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε το μυστικό του επιτυχημένου γάμου του με τη Λουτσιάνα Μπαρόζο

Σε σχετική ερώτηση, ο πρωταγωνιστής της «Οδύσσειας» αναφέρθηκε στον αδιαπραγμάτευτο κανόνα που τηρούν εδώ και χρόνια και, μάλλον, αποτελεί βασικό λόγο της επιτυχίας της σχέσης τους. «Τρώμε οικογενειακό δείπνο κάθε βράδυ, και αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο, και έτσι ήταν πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Μία από τις κόρες μου είπε "χθες στο οικογενειακό δείπνο δεν μιλήσαμε". Και συνειδητοποίσα πως "θεέ μου, έχεις δίκιο". Καθίσαμε να φάμε, αλλά μπορείς να χαθείς σε αυτή τη ρουτίνα και να μην την εκτιμήσεις, γιατί την καθιέρωσες εξαρχής. Αυτό είναι το είδος της οικογενειακής επίγνωσης πάνω στο οποίο όλοι δουλεύουμε».

Matt Damon reveals the one 'non-negotiable' rule in his 20-year marriage to Luciana Barroso https://t.co/qeGhvEUbZG — Daily Mail (@DailyMail) July 17, 2026

Ο Ματ Ντέιμον και η Λουτσιάνα Μπαρόζο έχουν αποκτήσει μαζί τέσσερα κορίτσια. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2003 σε ένα μπαρ στο Μαϊάμι και περίπου δύο χρόνια μετά παντρεύτηκαν. Σήμερα, δύο από τις κόρες τους έχουν ενηλικιωθεί, ακολουθώντας το δικό τους μονοπάτι, ενώ οι άλλες δύο εξακολουθούν να ζουν μαζί τους.

Σχετικά, λοιπόν, με το ενδεχόμενο να μείνουν ξανά μόνοι στο σπίτι, μετά από χρόνια, ο Ματ Ντέιμον απαντά: «Νιώθω ότι το αντιμετωπίζουμε και αποδεχόμαστε ότι συμβαίνει. Μιλάμε πολύ για το να είμαστε παρόντες και να προσπαθούμε πραγματικά να ζούμε τη στιγμή, γιατί δεν μπορείς να επιβραδύνεις τον χρόνο, και ο μόνος τρόπος είναι να είσαι πραγματικά εκεί».

