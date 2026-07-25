Φρεντ Αστέρ αλά Τομ Χόλαντ – «Θέλω να κάνω όλες τις σκηνές μόνος μου»

Ο Τομ Χόλαντ προετοιμάζεται για τον ρόλο του Φρεντ Αστέρ σε νέα βιογραφική ταινία, επιστρέφοντας στον χορό με στόχο να τιμήσει τον θρύλο του κινηματογράφου.

Ο Τομ Χόλαντ ετοιμάζεται να αφήσει για λίγο πίσω του τους υπερήρωες και τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, για να αντιμετωπίσει μία από τις πιο απαιτητικές προκλήσεις της καριέρας του: να υποδυθεί τον θρυλικό χορευτή και ηθοποιό Φρεντ Αστέρ σε μια πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία.

Ο Βρετανός ηθοποιός βρίσκεται αυτή την περίοδο σε μια ιδιαίτερα απαιτητική φάση, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα συμμετέχει σε δύο μεγάλες κινηματογραφικές καμπάνιες, πρώτα για την ταινία «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν και στη συνέχεια για το νέο κεφάλαιο του σύμπαντος του Spider-Man, «Spider-Man: Brand New Day». Ωστόσο, παρά το φορτωμένο πρόγραμμά του, ο ίδιος έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για τον επόμενο μεγάλο ρόλο του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Good Morning America», ο Χόλαντ αποκάλυψε ότι έχει ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες πρόβες χορού για την ταινία που αφορά τη ζωή του Φρεντ Αστέρ, ένα πρότζεκτ που είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά πριν από περίπου πέντε χρόνια.

«Μόλις ολοκληρώσω αυτές τις περιοδείες, θα επιστρέψω στο στούντιο χορού», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ηθοποιός παραδέχθηκε ότι οι πρώτες πρόβες τού προκάλεσαν ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς από τη μία ένιωσε ενθουσιασμό, αλλά από την άλλη έντονη πίεση για το επίπεδο που απαιτεί ένας τόσο εμβληματικός ρόλος.

«Με γέμισε ενθουσιασμό αλλά και απόλυτο φόβο, γιατί έχω πολλή δουλειά να κάνω για να τιμήσω τον Φρεντ», δήλωσε.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Χόλαντ είναι ξεκάθαρη: θέλει να εκτελέσει ο ίδιος όλες τις χορευτικές σκηνές, χωρίς τη χρήση αντικαταστατών. Όπως εξήγησε, στόχος του είναι οι χορογραφίες να γυριστούν με τρόπο που να παραπέμπει στην εποχή του Αστέρ.

«Δεν θέλω διπλό χορευτή. Θέλω να κάνω όλους τους χορούς μόνος μου και να γυρίσουμε αυτές τις σκηνές σε ένα πλάνο, όπως θα τις έκανε εκείνος», ανέφερε.

Η επιλογή του Τομ Χόλαντ για τον ρόλο δεν είναι τυχαία. Παρότι το κοινό τον έχει γνωρίσει κυρίως μέσα από τον ρόλο του ως Πίτερ Πάρκερ/Spider-Man, ο ηθοποιός έχει βαθιές ρίζες στον χορό. Η μεγάλη του καλλιτεχνική ευκαιρία ήρθε όταν ήταν ακόμη παιδί, μέσα από τη θεατρική παραγωγή «Billy Elliot the Musical» στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου, έναν ρόλο που απαιτούσε έντονη σωματική προετοιμασία και εξαιρετικές χορευτικές ικανότητες.

Ο ίδιος, ωστόσο, αποκάλυψε ότι μετά το τέλος εκείνης της εμπειρίας απομακρύνθηκε από τον χορό, κάτι που θεωρεί πλέον ένα από τα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά του «λάθη».

«Μετά το “Billy Elliot”, σταμάτησα να χορεύω», παραδέχθηκε, εξηγώντας πως η νέα ταινία του δίνει την ευκαιρία να επιστρέψει σε μια μορφή έκφρασης που είχε αφήσει πίσω του.

Μάλιστα, η προετοιμασία για τον ρόλο τον οδήγησε ξανά στο ίδιο κεντρικό λονδρέζικο στούντιο χορού όπου είχε κάνει τις πρώτες πρόβες του για το «Billy Elliot». Η επιστροφή σε έναν χώρο που συνδέεται με την αρχή της καριέρας του έχει ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για τον ηθοποιό.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Live With Kelly and Mark», ο Χόλαντ μίλησε για τη νέα φάση στην οποία αισθάνεται ότι περνά η καριέρα του. Όπως είπε, η κυκλοφορία της «Οδύσσειας» και του «Spider-Man: Brand New Day» μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα σηματοδοτεί για εκείνον την ολοκλήρωση ενός πρώτου κεφαλαίου.

«Αισθάνομαι ότι κλείνω το πρώτο μέρος της καριέρας μου και τώρα θέλω να περάσω σε κάτι διαφορετικό», ανέφερε. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι πλέον αναζητά ρόλους που θα τον προκαλέσουν περισσότερο και θα τον βγάλουν από τη ζώνη άνεσής του.

«Σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο θέλω την απόλυτη πρόκληση. Θέλω να βρίσκω πράγματα που πραγματικά με φοβίζουν», σημείωσε.

Η ζωή και η καριέρα του Φρεντ Αστέρ αποτελούν μια ιδιαίτερα απαιτητική επιλογή για οποιονδήποτε ηθοποιό. Ο Αστέρ θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες στην ιστορία του κινηματογραφικού χορού, γνωστός για την κομψότητα, την ακρίβεια των κινήσεών του και τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει τον χορό με την υποκριτική.

Για τον Τομ Χόλαντ, η πρόκληση δεν είναι μόνο να αναπαραστήσει τις κινήσεις ενός θρύλου, αλλά να κατανοήσει την προσωπικότητα και την καλλιτεχνική κληρονομιά ενός ανθρώπου που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ο κινηματογράφος παρουσίασε τον χορό.

Με εντατικές προπονήσεις να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ο ηθοποιός φαίνεται αποφασισμένος να δώσει μια ερμηνεία που θα ανταποκριθεί στο βάρος του ονόματος που καλείται να υποδυθεί. Και αυτή τη φορά, τα «όπλα» του δεν θα είναι οι υπερδυνάμεις ενός ήρωα κόμικ, αλλά η πειθαρχία, η κίνηση και η τέχνη του χορού.