Ο Τομ Χόλαντ χρειάστηκε να κάνει μια πολύ άβολη συζήτηση για την Οδύσσεια

Και τελικά του βγήκε σε καλό

Με την Οδύσσεια προ των πυλών και το Spiderman: Brand New Day να ακολουθεί, αυτή σίγουρα είναι μία δυνατή και δημιουργική χρονιά για τον Τομ Χόλαντ. Ο ηθοποιός θα υποδυθεί τον Τηλέμαχο στο ομηρικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν και τον Πίτερ Πάρκερ, για τέταρτη φορά, στη νέα ταινία του Spiderman.

Ωστόσο, τα πράγματα για εκείνον δεν ήταν τόσο απλά στην αρχή. Διότι, για να μπορέσει να συμμετέχει σε δύο υπερπαραγωγές, χρειάστηκε να κάνει μια πολύ άβολη συζήτηση, όπως εκμυστηρεύτηκε στο περιοδικό GQ.

Όπως αποκάλυψε ο Τομ Χόλαντ, οι ημερομηνίες των γυρισμάτων της Οδύσσειας συνέπιπταν ακριβώς με εκείνες του Spider-Man: Brand New Day. Η αλήθεια είναι πως μία πρόταση από τον Κρίστοφερ Νόλαν, είναι για όλους τους ηθοποιούς μια μεγάλη ευκαιρία. Όπως χαρακτηριστικά του απάντησε ο ηθοποιός για τον ρόλο του στην Οδύσσεια: «Κοίτα, θέλω να κάνω αυτή την ταινία, αλλά αν πρόκειται να το κάνω, θα πρέπει να τηλεφωνήσω στη Sony και να κάνω μια πολύ άβολη συζήτηση».

Και έτσι κι έγινε. Ο Τομ Χόλαντ απευθύνθηκε προσωπικά στον Τομ Ρόθμαν, επικεφαλής της Sony Pictures - ενός από τα δύο στούντιο, μαζί με τη Marvel, που παράγουν το franchise του Spider-Man. Η Sony, απρόσμενα, συμφώνησε να μεταθέσει την παραγωγή του Spider-Man. Από σεβασμό προς τον ηθοποιό, αλλά και προς τον Κρίστοφερ Νόλαν.

«Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που η Sony δέχτηκε να μετακινηθεί ήταν επειδή ο Κρις έχει τη φήμη ότι “αυτή η ταινία δεν θα ξεφύγει κατά πέντε μήνες από το πρόγραμμα και δεν θα χάσουμε τον Τομ για δύο χρόνια”», είπε ο Τομ Χόλαντ και πρόσθεσε: «Με οποιονδήποτε άλλο σκηνοθέτη, η συζήτηση ίσως να ήταν διαφορετική». Η Οδύσσεια ξεκίνησε ακριβώς την ημέρα που είχε πει ο Νόλαν και ολοκληρώθηκε εννέα ημέρες νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου, ενώ η ταινία Spiderman: Brand New Day στις 31 Ιουλίου.