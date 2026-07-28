Κιμ Καρντάσιαν: Με ολόσωμο διάφανο μαύρο φόρεμα και εντυπωσιακό μπούστο σε νέα της έξοδο

Η Κιμ Καρντάσιαν προκάλεσε - γι’ ακόμα μια φορά αίσθηση - με τις στιλιστικές επιλογές της.

Αν για κάτι είμαστε σίγουροι, είναι πως η Κιμ Καρντάσιαν θέλει να προκαλεί με τις εμφανίσεις της. Η εκατομμυριούχος επιχειρηματίας φροντίζει σε κάθε εμφάνισή της να τραβάει τα βλέμματα - κυρίως με τις στιλιστικές επιλογές της - και έτσι, δεν είναι τυχαίο που πολλές φορές συζητιέται για τα «ιδιαίτερα» κομμάτια που φοράει.

Αυτή τη φορά, βέβαια, αποφάσισε να βαδίσει σε πιο ασφαλή μονοπάτια. Σε πρόσφατη έξοδό της στο Λος Άντζελες, επέλεξε ένα διάφανο μίντι φόρεμα, με εντυπωσιακά ανοίγματα στο μπούστο και στα πόδια, το οποίο συνδύασε με ψηλοτάκουνα πέδιλα και μια μαύρη καπαρντίνα. Η επιχειρηματίας απέφυγε τα κοσμήματα, τιμώντας την απλότητα του look, που κέρδισε θετικές εντυπώσεις.

Η Κιμ Καρντάσιαν με ένα looκ που δεν πέρασε απαρατήρητο

Σύμφωνα με το Page Six, η δημιουργία ανήκει Ludovic de Saint Sernin, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Παρίσι εδώ και σχεδόν μια δεκαετία. Η Κιμ Καρντάσιαν ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο το φόρεμά του, όπως θα καταλάβεις με μια ματιά στις φωτογραφίες που ακολουθούν.

Η δημοφιλής influencer - επιχειρηματίας πόζαρε στους φωτογράφους εντός και εκτός αυτοκινήτου, με τους χρήστες του διαδικτύου να σχολιάζουν - γι’ ακόμα μια φορά - τις εντυπωσιακές καμπύλες της.



