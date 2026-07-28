Κιμ Καρντάσιαν: Με ολόσωμο διάφανο μαύρο φόρεμα και εντυπωσιακό μπούστο σε νέα της έξοδο
JTeam
28 Ιουλίου 2026
Αν για κάτι είμαστε σίγουροι, είναι πως η Κιμ Καρντάσιαν θέλει να προκαλεί με τις εμφανίσεις της. Η εκατομμυριούχος επιχειρηματίας φροντίζει σε κάθε εμφάνισή της να τραβάει τα βλέμματα - κυρίως με τις στιλιστικές επιλογές της - και έτσι, δεν είναι τυχαίο που πολλές φορές συζητιέται για τα «ιδιαίτερα» κομμάτια που φοράει.
Αυτή τη φορά, βέβαια, αποφάσισε να βαδίσει σε πιο ασφαλή μονοπάτια. Σε πρόσφατη έξοδό της στο Λος Άντζελες, επέλεξε ένα διάφανο μίντι φόρεμα, με εντυπωσιακά ανοίγματα στο μπούστο και στα πόδια, το οποίο συνδύασε με ψηλοτάκουνα πέδιλα και μια μαύρη καπαρντίνα. Η επιχειρηματίας απέφυγε τα κοσμήματα, τιμώντας την απλότητα του look, που κέρδισε θετικές εντυπώσεις.
Η Κιμ Καρντάσιαν με ένα looκ που δεν πέρασε απαρατήρητο
Σύμφωνα με το Page Six, η δημιουργία ανήκει Ludovic de Saint Sernin, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Παρίσι εδώ και σχεδόν μια δεκαετία. Η Κιμ Καρντάσιαν ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο το φόρεμά του, όπως θα καταλάβεις με μια ματιά στις φωτογραφίες που ακολουθούν.
Η δημοφιλής influencer - επιχειρηματίας πόζαρε στους φωτογράφους εντός και εκτός αυτοκινήτου, με τους χρήστες του διαδικτύου να σχολιάζουν - γι’ ακόμα μια φορά - τις εντυπωσιακές καμπύλες της.
Kim Kardashian arrived at the UPDATE Focus Lab pop-up in Los Angeles alongside designer Ludovic de Saint Sernin, wearing what appears to be a custom SKIMS x Ludovic de Saint Sernin dress. 🖤
The plunging look featured an integrated bodysuit, a sheer midi skirt and silver-grommet… pic.twitter.com/uMvhXCTwrx
— HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) July 27, 2026
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