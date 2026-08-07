Τζέιμς Χέιβεν: Ο αδελφός της Αντζελίνα Τζολί αποκάλυψε δημόσια ότι είναι gay – “Κουράστηκα να κρύβομαι”

Μέσα από μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση, ο Τζέιμς Χέιβεν αναφέρθηκε ανοιχτά στη σεξουαλική ταυτότητά του, αλλά και στο ταξίδι αποδοχής του εαυτού του.

Ο Τζέιμς Χέιβεν, αδελφός της Αντζελίνα Τζολί και γιος του Τζον Βόιτ, προέβη σε μια από τις πιο προσωπικές αποκαλύψεις ζωής του, ανακοινώνοντας δημόσια ότι είναι gay. Μέσα από μια συγκινητική εξομολόγηση, ο ίδιος μίλησε ανοιχτά για τα χρόνια που ένιωθε πως «έπρεπε» να κρύβει τη σεξουαλική του ταυτότητα, αλλά και για την απόφασή του να προχωρήσει σε coming out, εξηγώντας πως έφτασε η στιγμή να ζήσει χωρίς φόβο και ενοχές.

Η αποκάλυψη έρχεται λίγο καιρό μετά τον σύντομο γάμο και χωρισμό του από τη Ρόμι Ιμπέλι το 2024. Παρότι η ερωτική σχέση ολοκληρώθηκε πολύ γρήγορα, οι δυο τους παραμένουν στενοί φίλοι και συνεργάτες. Μάλιστα, εμφανίστηκαν μαζί σε ζωντανή μετάδοση στην πλατφόρμα Substack, και μίλησαν για τη νέα δυναμική της σχέσης τους, αλλά και για τη στιγμή που ο Τζέιμς Χέιβεν μοιράστηκε μαζί της για πρώτη φορά την αλήθεια για τον εαυτό του.

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Ο αδελφός της Αντζελίνα Τζολί, Τζέιμς Χέιβεν, έκανε coming out σε δημόσια ομιλία του

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Τζέιμς Χέιβεν διάβασε μια επιστολή, μέσα από την οποία περιέγραψε το ταξίδι αυτογνωσίας που ξεκίνησε ήδη από την παιδική του ηλικία. «Όταν ήμουν μικρό αγόρι, είχα πραγματική εμμονή με τις πριγκίπισσες της Disney. Κρυφά έβαζα γκλίτερ στα μάγουλά μου, περνούσα μάσκαρα στις βλεφαρίδες μου και, εκείνες τις στιγμές, ένιωθα σαν να υπήρχε μαγεία. Τότε δεν είχα τις λέξεις για να εξηγήσω, γιατί απλώς ήξερα ότι αυτό με έκανε να νιώθω περισσότερο ο εαυτός μου», ανέφερε αρχικά.

Όπως εξήγησε, ποτέ δεν προσπαθούσε να γίνει κάποιος άλλος. «Δεν προσποιούμαι κάποιον διαφορετικό, απλώς θέλω να αφήσω να φανεί ένα κομμάτι του εαυτού μου που υπήρχε πάντα μέσα μου». Στη συνέχεια, περιέγραψε ότι καθώς μεγάλωνε, ένιωθε την πίεση να καταπιέσει αυτή την πλευρά του εαυτού του για να γίνει αποδεκτός από το κοινωνικό σύνολο. «Άρχισα να πιστεύω ότι έπρεπε να κρύψω αυτή την πλευρά του εαυτού μου για να με αποδεχτούν τα "φυσιολογικά" αγόρια γύρω μου. Όπως τόσα πολλά gay παιδιά, έμαθα να αμφισβητώ πλευρές του εαυτού μου πολύ πριν μάθω να τις αποδέχομαι και να τις γιορτάζω».

Angelina Jolie's brother James Haven comes out as gay, writes a letter about his sexuality.



Exclusive details: https://t.co/JHNtNxmDK4 pic.twitter.com/3dso08jCNV — TMZ (@TMZ) August 6, 2026

Για πολλά χρόνια, όπως παραδέχτηκε, προσπαθούσε να κρύβει τον πραγματικό του εαυτό για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των άλλων. Σήμερα, όμως, εύχεται να μπορούσε να μιλήσει στον μικρότερο εαυτό του με τρυφερότητα, λέγοντάς του να μη φοβηθεί ποτέ να είναι αυτός που πραγματικά είναι. «Όχι επειδή άλλαξε, αλλά επειδή κουράστηκε να κρύβεται. Το coming out δεν σημαίνει ότι γίνεσαι κάποιος καινούργιος. Σημαίνει ότι επιτρέπεις στους άλλους να γνωρίσουν τον άνθρωπο που ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή για εσένα».

Μέσα από την ίδια επιστολή, ο Τζέιμς Χέιβεν εξέφρασε την ελπίδα πως η οικογένειά του και οι άνθρωποι που αγαπά θα επιλέξουν την κατανόηση αντί για την προκατάληψη. «Ελπίζω η οικογένειά μου και οι υπόλοιποι να επιλέξουν την αγάπη αντί για τον φόβο, την κατανόηση αντί για την κριτική και τη σύνδεση αντί για τις πεποιθήσεις που ίσως μας κράτησαν μακριά. Εύχομαι να κοιτάξουν πέρα από τις ταμπέλες και να δουν τον ίδιο άνθρωπο, με την ίδια καρδιά, το ίδιο γέλιο και την ίδια ψυχή που γνώριζαν πάντα».

Παράλληλα, τόνισε πως αισθάνεται υπερήφανος για τον άνθρωπο που έχει γίνει και ευγνώμων «που πλέον δεν νιώθω την ανάγκη να απολογούμαι για τα κομμάτια του εαυτού μου που με κάνουν αυτό που είμαι».

Κλείνοντας την εξομολόγησή του, έκανε μια ειδική αναφορά στον μικρό Τζέιμς, στέλνοντας ένα συγκινητικό μήνυμα: «Εκείνο το μικρό αγόρι με το γκλίτερ στο πρόσωπο και τη μάσκαρα στις βλεφαρίδες δεν ήταν ποτέ μπερδεμένο, ούτε χαλασμένο, ούτε κάτι για το οποίο έπρεπε να ντρέπεται. Ήταν απλώς gay. Ήταν χαρούμενο. Ήταν γενναίο πριν καν το καταλάβει».

