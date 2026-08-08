Επιστρέφει η Ριάνα στη μουσική μετά από 10 χρόνια; Όσα αποκάλυψε ο A$AP Rocky

Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του «Anti», η Ριάνα φαίνεται πώς ετοιμάζει κάτι καινούργιο, σύμφωνα με τον σύντροφό της A$AP Rocky.

Μια είδηση που περίμεναν εδώ και χρόνια οι θαυμαστές της Ριάνα έρχεται να αναζωπυρώσει τις ελπίδες για την πολυαναμενόμενη μουσική επιστροφή της. Η σταρ από τα Μπαρμπέιντος φαίνεται πως βρίσκεται ξανά στο στούντιο και εργάζεται πάνω σε νέο υλικό, σχεδόν μία δεκαετία μετά την κυκλοφορία του τελευταίου της ολοκληρωμένου άλμπουμ.

Την αποκάλυψη έκανε ο σύντροφός της, A$AP Rocky, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο podcast του Τζέισον Λι. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο η Ριάνα να ετοιμάζει νέο άλμπουμ, ο ράπερ ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι στο στούντιο αυτή τη στιγμή».

Χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή την ημερομηνία κυκλοφορίας μιας πιθανής νέας δισκογραφικής δουλειάς, ο A$AP Rocky πρόσθεσε πως «μαγειρεύει», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η τραγουδίστρια δουλεύει ενεργά πάνω σε νέα τραγούδια.

Η συγκεκριμένη αποκάλυψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ριάνα έχει να κυκλοφορήσει ολοκληρωμένο προσωπικό άλμπουμ από το 2016. Τότε είχε παρουσιάσει το «Anti», έναν δίσκο που γνώρισε τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία και περιλάμβανε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα «Work», «Needed Me» και «Love on the Brain».

Έκτοτε, η μουσική παρουσία της υπήρξε ιδιαίτερα περιορισμένη. Η Ριάνα κυκλοφόρησε μεμονωμένα τραγούδια, μεταξύ των οποίων το «Lift Me Up» για την ταινία «Black Panther: Wakanda Forever» το 2022, όμως δεν έχει προχωρήσει στην κυκλοφορία ενός νέου προσωπικού άλμπουμ.

«Επιτέλους το έχω βρει»

Η ίδια η Ριάνα έχει κατά καιρούς μιλήσει για την προσπάθειά της να ολοκληρώσει το νέο της άλμπουμ, χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται για συγκεκριμένη ημερομηνία. Τον Φεβρουάριο του 2025, σε συνέντευξή της στο «Harper’s Bazaar», είχε εμφανιστεί αισιόδοξη για την πορεία της μουσικής της.

«Νιώθω ότι επιτέλους το έχω βρει», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είχε καταφέρει να ξεπεράσει δημιουργικά εμπόδια που την κρατούσαν μακριά από το στούντιο.

Η τραγουδίστρια είχε εξηγήσει τότε πως δεν ήθελε να παρουσιάσει στο κοινό κάτι που δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες της. Μετά από τόσα χρόνια αναμονής, όπως είχε ουσιαστικά υποστηρίξει, προτιμούσε να καθυστερήσει ακόμη περισσότερο παρά να κυκλοφορήσει μια δουλειά που θεωρούσε μέτρια.

Η στάση αυτή εξηγεί ενδεχομένως και τη μακρά αναμονή για το διάδοχο του «Anti». Για μια καλλιτέχνιδα του μεγέθους της Ριάνα, κάθε νέα κυκλοφορία συνοδεύεται από τεράστιες προσδοκίες, ενώ η ίδια φαίνεται πως επιθυμεί να επιστρέψει μόνο όταν αισθανθεί ότι έχει κάτι πραγματικά ξεχωριστό να παρουσιάσει.

Νέο άλμπουμ ή απλώς νέα μουσική;

Προς το παρόν, πάντως, παραμένει άγνωστο αν η Ριάνα βρίσκεται πράγματι στη διαδικασία ολοκλήρωσης ενός νέου άλμπουμ ή αν απλώς ηχογραφεί νέα τραγούδια χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο κυκλοφορίας.

Ο A$AP Rocky δεν αποκάλυψε ούτε τον αριθμό των τραγουδιών ούτε το μουσικό ύφος της επόμενης δουλειάς της. Παράλληλα, διέψευσε την ιδέα ότι οι δυο τους ετοιμάζουν κάποιο κοινό διπλό άλμπουμ.

Η φημολογία γύρω από την επιστροφή της Ριάνα στη μουσική έχει, άλλωστε, κρατήσει χρόνια. Κάθε εμφάνισή της στο στούντιο, κάθε αινιγματική δήλωση και κάθε συνεργασία έχει πυροδοτήσει νέο κύμα εικασιών για το περίφημο «R9», όπως αποκαλούν οι θαυμαστές το άλμπουμ που θα διαδεχθεί το «Anti».

Ακόμη και η ίδια έχει κατά καιρούς αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επιστροφής, χωρίς όμως να επιβεβαιώνει πότε ακριβώς θα συμβεί.