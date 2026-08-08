Τζάρεντ Λέτο: Ζητούν την ακύρωση των συναυλιών του μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Αντιδράσεις στη Βρετανία μετά τις καταγγελίες σε βάρος του Τζάρεντ Λέτο, με οργανώσεις να ζητούν την ακύρωση των συναυλιών του.

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση γύρω από τον Τζάρεντ Λέτο, καθώς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών στη Βρετανία ζητούν να ακυρωθούν οι προγραμματισμένες συναυλίες των Thirty Seconds to Mars στη χώρα. Η έκκληση έρχεται μετά τις σοβαρές καταγγελίες που διατυπώθηκαν εις βάρος του Αμερικανού μουσικού και ηθοποιού, μεταξύ άλλων για σεξουαλική κακοποίηση και grooming.

Σύμφωνα με έρευνα του BBC, η οποία δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα, τέσσερις γυναίκες μίλησαν για περιστατικά που, όπως υποστηρίζουν, σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 και του 2010. Οι καταγγέλλουσες ήταν τότε έφηβες, ενώ ο Λέτο βρισκόταν στα 30 ή τα 40 του. Ο ίδιος, μέσω των εκπροσώπων του, αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό ενόψει των δύο μεγάλων συναυλιών που οι Thirty Seconds to Mars έχουν προγραμματίσει για τον Απρίλιο του 2027, στο The O2 του Λονδίνου και στο Co-op Live του Μάντσεστερ.

Η Women's Aid, βρετανική οργάνωση κατά της ενδοοικογενειακής κακοποίησης, εξέφρασε την ανησυχία της για το γεγονός ότι οι συναυλίες εξακολουθούν να προγραμματίζονται, ενώ η End Violence Against Women Coalition τάχθηκε επίσης υπέρ της επανεξέτασης των εμφανίσεων.

Εκπρόσωπος της Women's Aid δήλωσε στο BBC Newsbeat ότι είναι «ανησυχητικό» να ακούγεται πως οι συναυλίες στη Βρετανία συνεχίζουν να προγραμματίζονται, παρά τις σοβαρές καταγγελίες. Η οργάνωση κάλεσε τους διοργανωτές να θέσουν την ασφάλεια πάνω από το οικονομικό κέρδος και να αποφύγουν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, να δίνουν δημόσιο βήμα σε πρόσωπα που αντιμετωπίζουν τέτοιες κατηγορίες.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Γιανάγια Γουόκερ, προσωρινή διευθύντρια της End Violence Against Women Coalition. Όπως δήλωσε, το γεγονός ότι εξακολουθούν να πωλούνται εισιτήρια για τις δύο συναυλίες είναι «πολύ ανησυχητικό», ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν βιώσει βία.

Η Γουόκερ υποστήριξε ότι οι άνθρωποι που έχουν υποστεί τέτοιες μορφές βίας μπορεί να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να βλέπουν πως, παρά τις καταγγελίες, η εμπορική δραστηριότητα γύρω από τον καλλιτέχνη συνεχίζεται κανονικά. Αυτό, όπως σημείωσε, μπορεί να προκαλεί «συναγερμό, απογοήτευση και θυμό».

Η έρευνα του BBC, η οποία αποτέλεσε τη βάση για το ντοκιμαντέρ «Jared Leto: Hollywood's Dark Secret», περιλαμβάνει μαρτυρίες γυναικών αλλά και ανθρώπων που είχαν εργαστεί επί σειρά ετών με τους Thirty Seconds to Mars.

Συνολικά, δέκα γυναίκες μίλησαν στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ εννέα από αυτές μοιράστηκαν δημόσια τις ιστορίες τους για πρώτη φορά.

Δύο άνδρες που είχαν εργαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με το συγκρότημα περιέγραψαν, σύμφωνα με το BBC, ένα κλίμα που τους έκανε να αισθάνονται άβολα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Λέτο φέρεται να αλληλεπιδρούσε με νεαρές θαυμάστριες.

Ένας από τους πρώην συνεργάτες του υποστήριξε ότι μέλη του συνεργείου λάμβαναν οδηγίες να προσκαλούν νεαρές κοπέλες στα παρασκήνια, αφού εκείνες είχαν ανέβει στη σκηνή μαζί με τον τραγουδιστή κατά τη διάρκεια συναυλιών. Άλλη μαρτυρία αναφέρεται σε σπίτι όπου εργαζόταν το συγκρότημα, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν συχνά νεαρές κοπέλες που επισκέπτονταν τον Λέτο.

Μία από τις γυναίκες που μίλησαν στο BBC, η οποία αναφέρεται με το μικρό όνομα Άλεξ, ήταν πρώην μοντέλο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, το πρακτορείο της είχε προσκληθεί σε συναυλία των Thirty Seconds to Mars στο O2 του Λονδίνου το 2013. Η Άλεξ υποστηρίζει ότι στη συνέχεια προσκλήθηκε σε πάρτι από γυναίκα που εργαζόταν ως βοηθός του Λέτο. Η ίδια ήταν 19 ετών, ωστόσο λέει ότι αισθάνθηκε την ανάγκη να παρουσιάσει τον εαυτό της ως νεότερο, δηλώνοντας στον Λέτο ότι ήταν 17.

Όπως υποστηρίζει, ο Λέτο, ο οποίος τότε ήταν 41 ετών, της απάντησε ότι «η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός» και αναφέρθηκε στη διαμονή τους στην Ευρώπη. Η Άλεξ περιγράφει στη συνέχεια ένα περιστατικό σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου, σύμφωνα με την ίδια, βρέθηκε μόνη με τον μουσικό.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συνόλου καταγγελιών που εξετάστηκαν από το BBC. Δεν έχει υπάρξει δικαστική απόφαση που να επιβεβαιώνει τις συγκεκριμένες κατηγορίες και ο Λέτο τις αρνείται.

«Απολύτως και κατηγορηματικά ψευδείς» οι κατηγορίες, λέει ο Λέτο

Πριν από τη δημοσίευση της αρχικής έρευνας, το BBC αναφέρει ότι επιχείρησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με τον Τζάρεντ Λέτο και να του ζητήσει απάντηση στις καταγγελίες. Ο ίδιος δεν απάντησε στα ερωτήματα πριν από τη δημοσίευση.

Μετά τη δημοσίευση της έρευνας, ωστόσο, οι εκπρόσωποί του έδωσαν στο BBC δήλωση με την οποία ο ηθοποιός και μουσικός αρνείται πλήρως τις κατηγορίες. «Δεν έχω επιτεθεί σεξουαλικά σε κανέναν σε ολόκληρη τη ζωή μου. Αυτές οι κατηγορίες είναι απολύτως και κατηγορηματικά ψευδείς», ανέφερε.

Η αντιπαράθεση πλέον μεταφέρεται και στη μουσική βιομηχανία, καθώς οι οργανώσεις καλούν τους διοργανωτές και τους χώρους φιλοξενίας των συναυλιών να εξετάσουν αν η συνέχιση των εμφανίσεων αποτελεί έμμεση νομιμοποίηση ή κανονικοποίηση συμπεριφορών που καταγγέλλονται.

Το BBC Newsbeat αναφέρει ότι επικοινώνησε με τους διοργανωτές, τους χώρους και το συγκρότημα ζητώντας σχόλιο για τις εκκλήσεις ακύρωσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει λάβει απάντηση.

Οι Thirty Seconds to Mars, το συγκρότημα που δημιούργησαν ο Τζάρεντ και ο αδελφός του, Σάνον Λέτο, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αμερικανικά rock συγκροτήματα. Με επιτυχίες όπως τα «The Kill», «This Is War» και «Kings and Queens», έχουν πραγματοποιήσει μεγάλες παγκόσμιες περιοδείες και εμφανίσεις σε σημαντικές αρένες.