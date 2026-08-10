Στέλιος Ράμφος: “Έφυγε” στα 87 του ο σπουδαίος συγγραφέας και στοχαστής

Ανεκπλήρωτο το κενό που αφήνει πίσω του ο κορυφαίος Έλληνας φιλόσοφος.

«Έφυγε» από τη ζωή σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου, σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας, φιλόσοφος και στοχαστής Στέλιος Ράμφος, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό πίσω του. Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς πνευματικής διαδρομής, κατά την οποία ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία, την ελληνική ταυτότητα, τη βυζαντινή παράδοση, την Ορθοδοξία, τον νεοελληνικό ψυχισμό και τη σχέση της ελληνικής κοινωνίας με τη νεωτερικότητα. Άφησε πίσω του περισσότερα από 30 βιβλία και ένα εκτεταμένο δοκιμιακό έργο.

Ποιος ήταν ο Στέλιος Ράμφος

Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το 1965 συνέχισε τις σπουδές του στη Φιλοσοφία στο Παρίσι. Εκεί δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν από το 1969 έως το 1974, πριν επιστρέψει οριστικά στην Ελλάδα. Η πορεία του ως συγγραφέα και διανοουμένου χαρακτηρίστηκε από διαρκή αναζήτηση και μετατόπιση ενδιαφερόντων, από τον μαρξισμό και τη δυτική φιλοσοφία έως την ελληνορθόδοξη παράδοση και τα ζητήματα της σύγχρονης Ελλάδας.

Στο έργο του, κεντρική θέση κατέχει η προσπάθεια να ερμηνεύσει τον τρόπο με τον οποίο η ιστορία και η παράδοση διαμόρφωσαν τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Ο Στέλιος Ράμφος ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη σχέση του ελληνικού πολιτισμού με τη Δύση και την Ανατολή, αλλά και με τον τρόπο που ο Νεοέλληνας αντιλαμβάνεται τον χρόνο, την προσωπική ευθύνη και την αλλαγή.

Ένα από τα χαρακτηριστικότερα βιβλία του είναι το «Time Out: Η ελληνική αίσθηση του χρόνου», στο οποίο εξετάζει τη σχέση των Ελλήνων με τον χρόνο και αναζητά τις βαθύτερες πολιτισμικές και ψυχολογικές αιτίες αυτής της ιδιαίτερης αντίληψης. Το βιβλίο εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθειά του να εξηγήσει, γιατί η ελληνική κοινωνία δυσκολεύεται να προσαρμοστεί σε ορισμένα χαρακτηριστικά της νεωτερικότητας.

Σημαντικό μέρος της εργογραφίας του στρέφεται, παράλληλα, στη βυζαντινή και πατερική σκέψη. Στη «Μυθολογία του βλέμματος», ο Στέλιος Ράμφος προσεγγίζει ζητήματα που αφορούν την εικόνα, τον χρόνο και τη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο, ενώ σε άλλα έργα του μελετά τη φιλοσοφία και την ορθόδοξη πνευματική παράδοση.

Στα βιβλία του περιλαμβάνονται ακόμη ο «Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς», το «Ο καημός του ενός», το «Ο “άλλος” του καθρέφτη», το «Υπάρχεις σαν μοίρα», με αντικείμενο τη σκέψη του Χάιντεγκερ, καθώς και το «Χρονικό ενός καινούργιου χρόνου». Η εργογραφία του αριθμεί δεκάδες τίτλους και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα φιλοσοφικών, ιστορικών, πολιτισμικών και κοινωνικών ζητημάτων.

Πέρα από τα βιβλία του, ο Στέλιος Ράμφος είχε έντονη παρουσία στον δημόσιο διάλογο, με άρθρα, διαλέξεις και συνεντεύξεις. Οι παρεμβάσεις του για την ελληνική κοινωνία, την παιδεία, την παράδοση και τη σχέση της Ελλάδας με τη Δύση συχνά προκαλούσαν συζήτηση και διαφωνίες.

Ανεξάρτητα από τις επιμέρους θέσεις του, το έργο του καταλαμβάνει μια ξεχωριστή θέση στη σύγχρονη ελληνική διανόηση. Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ο Στέλιος Ράμφος επέμενε να θέτει ένα βασικό ερώτημα: πώς η ιστορία, η παράδοση και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας επηρεάζουν το παρόν μας. Και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα συνεχίσει να αναζητείται μέσα στις σελίδες του.

