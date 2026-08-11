Είπαν στην Αν Χάθαγουεϊ, πως έχει ψεύτικη κοιλιά - Και η απάντησή της ήταν αποστομωτική

Η Αν Χάθαγουεϊ δεν κρύφτηκε πίσω από τη δημοσιότητα του ονόματός της και απάντησε ευθέως σε όσους υποστηρίζουν ότι η εγκυμοσύνη της είναι ψεύτικη.

Η Αν Χάθαγουεϊ βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων τους τελευταίους μήνες τόσο λόγω των επαγγελματικών της όσο και λόγω της τρίτης εγκυμοσύνης της. Η ηθοποιός διανύει μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της ζωής της και εμείς δεν χορταίνουμε να τη βλέπουμε.

Πριν από δύο εικοσιτετράωρα, η Αν Χάθαγουεϊ έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «The End of Oak Street» στο Λος Άντζελες και μαγνήτισε την προσοχή όλων. Λίγο η εντυπωσιακή εμφάνισή της, λίγο η φουσκωμένη κοιλιά, λίγο η χαρά που ήταν αποτυπωμένη στο πρόσωπό της, η ηθοποιός μονοπώλησε τα βλέμματα.

Η Αν Χάθαγουεϊ απαντά σε όσους υποστηρίζουν, ότι η εγκυμοσύνη της είναι ψεύτικη

Φωτογραφίες και βίντεο από την πρεμιέρα κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, με τους χρήστες να σχολιάζουν από τις στιλιστικές επιλογές και το χτένισμά της μέχρι τη φουσκωμένη κοιλιά της. Μάλιστα, δεν έλειψαν οι κακοπροαίρετοι που αναφέρθηκαν στην εγκυμοσύνη της, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, πως είναι ψεύτικη και πως χρησιμοποιεί «μακιγιάζ σώματος».

Η Αν Χάθαγουεϊ, ωστόσο, δεν τους άφησε έτσι. Μέσω ενός βίντεο στο Tik Tok απάντησε στους «καχύποπτους» με τον δικό της μοναδικό και υπέροχο τρόπο. Ειδικότερα, η πρωταγωνίστρια του «Devil Wears Prada» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Ψεύτικα μαλλιά, αληθινή κοιλιά. Απολαύστε μαζί μου το χάος του @endofoakstreet Block Party, καθώς το outfit μου κυριολεκτικά λιώνει από τη ζέστη».

@annehathaway Fake hair, real bump 😘 ✌️🦖🔥☀️🦕😅 Enjoy The End of Oak Street Block Party chaos with me as my outfit literally melts in the heat!! @Warner Bros. ♬ original sound - Anne Hathaway

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, ένας συνεργάτης της βάζει στα μαλλιά της πρόσθετα μαλλιά, ώστε να φαίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή η αλογοουρά της. Τότε, η ηθοποιός λέει χιουμοριστικά: «Δεν είναι τα μαλλιά μου».

Από την αρχή της εγκυμοσύνης της μέχρι σήμερα δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν ισχυριστεί, ότι η εγκυμοσύνη της Αν Χάθαγουεϊ «είναι ψεύτικη», γιατί φαίνεται «πιο fit από ποτέ». Ωστόσο, η ηθοποιός φρόντισε να τους διαψεύσει με τον πιο έπικ τρόπο.

