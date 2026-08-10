Η Αν Χάθαγουεϊ διανύει την τρίτη εγκυμοσύνη της και συνεχίζει να κάνει κομψές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Τώρα έδειξε και την αρκετά φουσκωμένη κοιλίτσα της.

Η Αν Χάθαγουεϊ διανύει μία από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής της και η τελευταία της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί το απέδειξε με τον πιο κομψό τρόπο. Η 43χρονη ηθοποιός βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «The End of Oak Street» στο Λος Άντζελες και δεν προσπάθησε να κρύψει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της. Αντίθετα, επέλεξε ένα look που ανέδειξε την εγκυμοσύνη της και απέδειξε για ακόμη μία φορά πως το maternity dressing μπορεί να είναι άκρως εντυπωσιακό.

Για την περίσταση, η Αν Χάθαγουεϊ φόρεσε ένα μπλε denim παντελόνι, το οποίο συνδύασε με ένα custom top του οίκου Atelier Prabal Gurung. Το ιδιαίτερο halter top είχε γλυπτή, ασύμμετρη γραμμή και συνδύαζε το celestial blue με μια έντονη κόκκινη απόχρωση. Κατασκευασμένο από μεταξωτό Mikado, το εντυπωσιακό κομμάτι ολοκληρωνόταν με μια μακριά ουρά που έπεφτε πίσω από το σώμα της, δημιουργώντας ένα dramatic εφέ.

Το styling της εμφάνισης ανέλαβε η Έριν Γουόλς, η οποία επέλεξε να αφήσει το ιδιαίτερο top να πρωταγωνιστήσει. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το look με λαμπερό, dewy μακιγιάζ, κρατώντας την επιδερμίδα της φρέσκια και φυσική, ενώ πρόσθεσε το διαχρονικό κόκκινο κραγιόν που ταίριαζε ιδανικά με τις έντονες αποχρώσεις του outfit. Τα μαλλιά της ήταν τραβηγμένα σε μια sleek, ψηλή αλογοουρά, δίνοντας στην εμφάνιση ένα πιο polished και σύγχρονο αποτέλεσμα.

Η Αν Χάθαγουεϊ μιλά για τη μητρότητα και την καριέρα της

Η εμφάνιση στο κόκκινο χαλί έρχεται λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της. Η Αν Χάθαγουεϊ και ο σύζυγός της, Άνταμ Σούλμαν, περιμένουν το τρίτο τους παιδί, ενώ είναι ήδη γονείς δύο αγοριών, του Τζόναθαν και του Τζακ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2012 και όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει να κρατήσει μεγάλο μέρος της οικογενειακής του ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο People, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «The Odyssey» στο Λονδίνο, η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για το πώς είναι να συνδυάζει τη μητρότητα με μια ιδιαίτερα απαιτητική επαγγελματική περίοδο. Όπως παραδέχτηκε, η κατάσταση είναι για εκείνη «εξαιρετικά σουρεαλιστική», αλλά ταυτόχρονα νιώθει ενθουσιασμένη για όσα συμβαίνουν στη ζωή της. Η ίδια γνωρίζει, άλλωστε, πως βρίσκεται σε ένα σημαντικό σημείο της καριέρας της. «Είμαι σε μια ηλικία και σε μια στιγμή της καριέρας μου όπου ξέρω ότι πράγματα σαν κι αυτό δεν συμβαίνουν πολύ συχνά και σίγουρα δεν διαρκούν για πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μια γεμάτη περίοδος για την ηθοποιό

Παρά το γεγονός ότι η οικογένεια παραμένει σημαντικό κομμάτι της ζωής της, η Αν Χάθαγουεϊ συνεχίζει να έχει ένα ιδιαίτερα γεμάτο επαγγελματικό πρόγραμμα. Η νέα της ταινία «The End of Oak Street» έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πρωταγωνιστεί επίσης στην πολυαναμενόμενη «The Odyssey», συνεχίζοντας να βρίσκεται στο επίκεντρο της κινηματογραφικής επικαιρότητας.

Η ίδια, πάντως, φαίνεται αποφασισμένη να απολαύσει αυτή τη φάση χωρίς να προσπαθεί να ελέγξει τα πάντα. «Απλώς θα ακολουθήσω αυτό το κύμα για όσο διαρκεί. Θα απολαύσω το γεγονός ότι βρίσκομαι πάνω στη σανίδα μου και, όταν πέσω στο νερό, τότε θα είναι εκείνη η στιγμή», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας με τον δικό της τρόπο τη διάθεση με την οποία αντιμετωπίζει αυτή την ξεχωριστή περίοδο.