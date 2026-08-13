Μπιλ Γκέιτς: Καταγγελίες για τη startup της κόρης του – Έπαιρνε προμήθειες από πωλήσεις που δεν είχε κάνει

Η startup της Φίμπι Γκέιτς, κόρης του Μπιλ Γκέιτς, βρίσκεται στο επίκεντρο νέων αποκαλύψεων του Bloomberg για παράνομα έσοδα.

Η startup της Φίμπι Γκέιτς, κόρης του Μπιλ και της Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, μετά τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με τον τρόπο που φέρεται να απέδιδε στον εαυτό της προμήθειες από ηλεκτρονικές αγορές. Η Phia, η εταιρεία τεχνολογίας που ίδρυσε μαζί με τη Σοφία Κιάνι, κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε μια πρακτική - γνωστή στον χώρο του affiliate marketing ως «cookie stuffing», με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ως πηγή πωλήσεων τις οποίες, σύμφωνα με την έρευνα, δεν είχε πραγματικά δημιουργήσει.

Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις μετά από νέο δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο επικαλείται εσωτερικές συνομιλίες στο Slack και στοιχεία από τη λειτουργία της εταιρείας. Τα ευρήματα φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με την αρχική εξήγηση της Phia, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία πληροφορήθηκε το πρόβλημα μόλις 24 ώρες πριν το διορθώσει. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, στελέχη της εταιρείας φέρεται να γνώριζαν για τη συγκεκριμένη λειτουργία αρκετούς μήνες νωρίτερα.

Τι είναι η Phia και πώς λειτουργεί

Η Phia παρουσιάστηκε ως μια νέα γενιά «έξυπνου» προσωπικού shopping assistant. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθά τους χρήστες να συγκρίνουν τιμές, να εντοπίζουν εκπτωτικούς κωδικούς, να βρίσκουν φθηνότερες ή μεταχειρισμένες εναλλακτικές και να παρακολουθούν τις μεταβολές των τιμών.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2025 από τη Φίμπι Γκέιτς και τη Σοφία Κιάνι, οι οποίες γνωρίστηκαν στο Stanford. Μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να προσελκύσει σημαντική χρηματοδότηση και ένα εντυπωσιακό ρόστερ επενδυτών από τον χώρο της τεχνολογίας, της μόδας και του θεάματος.

Μέχρι τον Μάιο του 2026, η Phia είχε συγκεντρώσει συνολικά 43,5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η εταιρεία δήλωνε ότι είχε περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο χρήστες και συνεργασίες με περίπου 9.600 εμπορικά σήματα. Στους επενδυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι Κλόε Καρντάσιαν, Πάρις Χίλτον, Τζέσικα Άλμπα και Σίντνεϊ Σουίνι, γεγονός που είχε δώσει στη startup ιδιαίτερη προβολή ακόμη και πέρα από τον χώρο της τεχνολογίας.

Πώς λειτουργεί το «cookie stuffing»

Για να κατανοήσει κανείς την υπόθεση, πρέπει πρώτα να καταλάβει πώς λειτουργεί το affiliate marketing. Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω ενός affiliate link και στη συνέχεια πραγματοποιεί μια αγορά, η πλατφόρμα μπορεί να καταγράψει ότι ο συγκεκριμένος συνεργάτης οδήγησε τον πελάτη στο κατάστημα. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιούνται cookies ή άλλοι μηχανισμοί παρακολούθησης. Αν ολοκληρωθεί η αγορά, ο affiliate μπορεί να λάβει προμήθεια.

Το «cookie stuffing» ανατρέπει αυτή τη διαδικασία. Αντί να πιστώνεται μια πώληση σε εκείνον που πραγματικά οδήγησε τον καταναλωτή στο κατάστημα, το σύστημα τοποθετεί ή ανανεώνει ένα cookie που «δείχνει» ως υπεύθυνο έναν διαφορετικό affiliate.

Στην περίπτωση της Phia, σύμφωνα με τις δοκιμές που επικαλείται το Bloomberg, η επέκταση μπορούσε να ανοίξει στο παρασκήνιο μια νέα καρτέλα με τον δικό της affiliate κωδικό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, η Phia μπορούσε να διεκδικήσει την προμήθεια μιας αγοράς ακόμη και όταν ο καταναλωτής δεν είχε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία της για να πραγματοποιήσει την αγορά. Παρόμοια ευρήματα προέκυψαν από δοκιμές της Capital One Shopping και του ερευνητή Ben Edelman.

Τα εσωτερικά μηνύματα που αλλάζουν την εικόνα

Το πιο σοβαρό στοιχείο των νέων αποκαλύψεων δεν αφορά μόνο το αν υπήρχε η συγκεκριμένη τεχνική, αλλά το πότε γνώριζαν γι' αυτήν οι άνθρωποι της εταιρείας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, εσωτερικά μηνύματα δείχνουν ότι η λειτουργία που επέτρεπε την αυτόματη τοποθέτηση cookies υπήρχε ήδη από τον Δεκέμβριο. Σε μήνυμα που φέρεται να έστειλε η Φίμπι Γκέιτς στις 18 Δεκεμβρίου, ζητούσε να επιβεβαιωθεί ότι η λειτουργία αυτόματης τοποθέτησης cookie ήταν ενεργή σε όλους τους ιστότοπους που διέθεταν κουπόνια, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η Phia θα μπορούσε να αποκομίζει έσοδα από το σύνολο της αξίας των αγορών.

Άλλες συνομιλίες που επικαλείται το δημοσίευμα φέρεται να δείχνουν ότι υπήρχαν εσωτερικές επισημάνσεις σχετικά με τη συμμόρφωση της πρακτικής με τους κανόνες του affiliate marketing. Η εικόνα αυτή δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο επρόκειτο απλώς για ένα τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε από μια πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού ή για μια λειτουργία που είχε σχεδιαστεί και παρέμενε ενεργή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η Phia υποστηρίζει ότι επρόκειτο για πρόβλημα στον κώδικα

Η εταιρεία έχει απορρίψει την εικόνα ότι υπήρχε πρόθεση εξαπάτησης και έχει υποστηρίξει ότι το πρόβλημα προήλθε από πρόσφατη αλλαγή στον κώδικά της. Σύμφωνα με την αρχική τοποθέτηση της Phia, η εταιρεία ενημερώθηκε στις αρχές Ιουλίου ότι μια έκδοση του λογισμικού προκαλούσε λανθασμένη απόδοση ορισμένων πωλήσεων. Η προβληματική λειτουργία απενεργοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου και οι μεταγενέστερες δοκιμές επιβεβαίωσαν ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά είχε σταματήσει.

Μετά τις νέες αποκαλύψεις, η Phia δήλωσε ότι θα επανεξετάσει τις συναλλαγές που επηρεάστηκαν και θα επιστρέψει τις προμήθειες που αποδόθηκαν λανθασμένα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει επικεφαλής συμμόρφωσης, προκειμένου να ενισχύσει τους εσωτερικούς ελέγχους της εταιρείας και να αποφευχθεί αντίστοιχο περιστατικό στο μέλλον.

Νομικοί που μίλησαν για την υπόθεση, εξηγούν ότι πρακτικές αυτού του τύπου, εφόσον αποδειχθεί ότι πραγματοποιήθηκαν με πρόθεση εξαπάτησης, μπορούν υπό συγκεκριμένες συνθήκες να εξεταστούν στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής νομοθεσίας των ΗΠΑ για την ηλεκτρονική απάτη (wire fraud). Η συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να προβλέπει μέγιστη ποινή έως και 20 χρόνια φυλάκισης.