Μπιγιονσέ, όλα καλά; Πουλάει άδειο κουτί σχεδόν 1.000 δολάρια και ακόμα και οι fans της την “αδειάζουν”

Εντάξει, αυτή τη φορά η Μπιγιονσέ το τερμάτισε: το νέο “συλλεκτικό” item που έγινε viral για όλους τους… λάθος λόγους.

Η Μπιγιονσέ μπορεί να έχει κατακτήσει τα πάντα στη μουσική, να έχει κερδίσει αμέτρητα Grammy και να έχει μπει μέχρι και στο club των δισεκατομμυριούχων, όμως φαίνεται πως υπάρχει κάτι που ούτε εκείνη μπορεί να εύκολα να πουλήσει: ένα ξύλινο κουτί που κοστίζει σχεδόν 1.000 δολάρια και έρχεται… άδειο. Δικαίως; Δικαίως.

Η τραγουδίστρια λάνσαρε το Bey Keeper Collector’s Box, ένα συλλεκτικό κουτί περιορισμένης έκδοσης, όπως αναφέρεται στις διαθέσιμες πληροφορίες, αφού έχουν διατεθεί μόλις 500 κομμάτια. Η τιμή του ανέρχεται στα 948,01 δολάρια (κλείσε το στόμα) και πριν αναρωτηθείς τι περιλαμβάνει, θα σου απαντήσουμε εμείς: τίποτα. Η Μπιγιονσέ πήγε τον μύθο της σε άλλο level.

Η Μπιγιονσέ ζητάει σχεδόν 1.000 δολάρια για ένα άδειο ξύλινο κουτί

Το ποσό δεν επιλέχθηκε τυχαία. Τα 948,01 δολάρια αποτελούν αναφορά στην ημερομηνία γέννησης της τραγουδίστριας, η οποία γεννήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 1981. Το ίδιο το κουτί είναι κατασκευασμένο από ξύλο πεύκου και έχει διαστάσεις 18 επί 14 ίντσες. Είναι επενδεδυμένο με βαθύ πράσινο βελούδο και έχει σχεδιαστεί, ώστε να φιλοξενεί και να παρουσιάζει τη συλλογή βινυλίων της τραγουδίστριας.

Η έμπνευση προέρχεται, σύμφωνα με την περιγραφή του προϊόντος, από τις παραδοσιακές κυψέλες/κιβώτια των μελισσοκόμων - ένα ξεκάθαρο νεύμα στο περίφημο «Bee» concept της Μπιγιονσέ και φυσικά στη Beyhive, όπως αποκαλείται η φανατική κοινότητα των fans της. Το κουτί διαθέτει, επίσης, χαραγμένες λεπτομέρειες με το όνομα της Μπιγιονσέ, σκοινί μεταφοράς και χρυσά μεταλλικά στοιχεία.

Και τώρα έρχεται η λεπτομέρεια που έκανε πολλούς fans να σηκώσουν το φρύδι: τα βινύλια δεν περιλαμβάνονται. Μπιγιονσέ, όλα καλά;

Και δεν είναι μόνο τα 948 δολάρια…

Αν κάποιος αποφασίσει να κάνει το μεγάλο βήμα και να αποκτήσει το συλλεκτικό κουτί, θα πρέπει να υπολογίσει και τα έξοδα αποστολής, τα οποία εκτιμώνται στα 60,50 δολάρια, καθώς και περίπου 103,38 δολάρια σε φόρους. Έτσι, το συνολικό κόστος του κουτιού ανεβαίνει περίπου στα 1.111,89 δολάρια. Ένα πολύ όμορφο, πολύ Μπιγιονσέ και πολύ περιορισμένης έκδοσης κουτί - αλλά δεν παύει να είναι ένα κουτί.

Και φυσικά, το διαδίκτυο δεν θα μπορούσε να αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη.Οι αντιδράσεις στα social media ήταν ποικίλες, αφού κάπου και οι fans της κατάλαβαν πως το τερμάτισε. «Τι στο καλό είναι αυτό; Φέρετρο για χάμστερ;» σχολίασε κάποιος, ενώ ένας άλλος αναρωτήθηκε πώς γίνεται να ζητούνται σχεδόν 1.000 δολάρια για ένα κουτί από ξύλο πεύκου.

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Άλλος fan έγραψε, με αρκετή δόση ειρωνείας, ότι θα είχε περισσότερο νόημα η αγορά αν μαζί με το κουτί περιλαμβάνονταν και τα βινύλια. «Σχεδόν 1.000 δολάρια μόνο για το κουτί; Κορίτσι, όχι», ήταν ουσιαστικά το μήνυμα. Κάποιοι, μάλιστα, έφτασαν να χαρακτηρίσουν την τιμή «κλεψιά», υποστηρίζοντας πως το ξύλο πεύκου είναι αρκετά φθηνό και ότι ένα παρόμοιο κουτί θα κόστιζε λιγότερα από τα μισά χρήματα.

Φυσικά, δεν έλειψαν και εκείνοι που προσπάθησαν να βρουν μια πιο αισιόδοξη εξήγηση. Ορισμένοι fans άρχισαν να κάνουν θεωρίες, ότι ίσως το κουτί κρύβει κάποια έκπληξη που δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη - και λογικό δηλαδή - αλλά όχι.

