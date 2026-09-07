Η Σάντρα Μπούλοκ ισχυρίζεται ότι έχει δει UFO: “Χαίρομαι που πλέον δεν νιώθω σαν τρελή”

Η ηθοποιός αποκάλυψε την αλλόκοτη εμπειρία που έζησε ένα βράδυ σε παραλία της Καραϊβικής, κάνοντας λόγο για πέντε μυστηριώδη φώτα που εμφανίστηκαν στον ουρανό.

Η Σάντρα Μπούλοκ έχει υποδυθεί αμέτρητους ρόλους στη μεγάλη οθόνη - από πράκτορες του FBI μέχρι ατρόμητες ηρωίδες. Τώρα, όμως, φαίνεται πως έχει να διηγηθεί μια ιστορία που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας. Αλλά όχι, όπως ισχυρίζεται η ίδια. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε, ότι έχει δει κάτι στον ουρανό που μέχρι σήμερα αδυνατεί να εξηγήσει και το οποίο έμοιαζε με UFO.

Μιλώντας στο podcast Not Gonna Lie, η Σάντρα Μπούλοκ μοιράστηκε την εμπειρία της, λέγοντας, μάλιστα, ότι αισθάνεται πλέον δικαιωμένη. Ο λόγος; Οι πρόσφατες αποκαλύψεις και δημοσιοποιήσεις αρχείων σχετικά με θεάσεις UFO την έκαναν να αισθανθεί ότι, ίσως, τελικά δεν ήταν τόσο παράλογο αυτό που πίστευε ότι είχε δει.

Εκείνη η νύχτα στην παραλία που η Σάντρα Μπούλοκ δεν θα ξεχάσει ποτέ

Η ιστορία συνέβη, όπως περιέγραψε, μετά από μια ημέρα γυρισμάτων στο Σεν Μαρτέν, στο νησί της Καραϊβικής. Μετά το τέλος της δουλειάς, η ίδια μαζί με μια παρέα από το συνεργείο αποφάσισαν να πάνε στην παραλία για να χαλαρώσουν. Ξάπλωσαν στην άμμο, ήπιαν μερικές μπύρες και κοιτούσαν τον ουρανό.

Τότε, η Σάντρα Μπούλοκ παρατήρησε ένα μικρό φωτεινό σημείο να κινείται πάνω από τα κεφάλια τους. Μόνο που, λίγο αργότερα, εμφανίστηκε ένα δεύτερο φως από διαφορετική κατεύθυνση και άρχισε να πλησιάζει το πρώτο. Η ηθοποιός προσπάθησε να βρει μια λογική εξήγηση. Ίσως να ήταν δύο δορυφόροι. Ίσως ένα αεροπλάνο. Μόνο που τα φώτα δεν εξαφανίστηκαν. Και μετά έγιναν πέντε.

Σύμφωνα με την αφήγησή της, ένα τρίτο φως έκανε την εμφάνισή του και ακολούθησαν άλλα δύο. Συνολικά, η ηθοποιός υποστηρίζει ότι είδε πέντε φωτεινά αντικείμενα στον ουρανό. Το πιο περίεργο ήταν ότι όλα έμοιαζαν να συγκλίνουν μεταξύ τους. Και όταν, πλέον, η ίδια είχε αρχίσει να αναρωτιέται τι ακριβώς παρακολουθούσε, συνέβη το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της ιστορίας: τα μυστηριώδη φώτα, όπως λέει, έφυγαν ξαφνικά με τεράστια ταχύτητα.

Το ενδιαφέρον είναι πως, όπως αποκάλυψε, δεν ήταν η μοναδική που είδε αυτό το θέαμα. Ακόμα ένα άτομο από την παρέα είχε δει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η ηθοποιός παραδέχτηκε, πως για χρόνια δεν μιλούσε ιδιαίτερα για την εμπειρία της, γιατί πίστευε πως θα τη θεωρούσαν παρανοϊκή. Ωστόσο, πια έχει έναν λόγο να αισθάνεται δικαιωμένη, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιοποιηθεί από τις αμερικανικές αρχές έγγραφα σχετικά με αναφορές για άγνωστα εναέρια φαινόμενα. «Χαίρομαι που η κυβέρνηση επιβεβαίωσε την ιστορία μου, ώστε να μη νιώθω πλέον τρελή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πάντως, την επόμενη φορά που θα κοιτάξεις τον ουρανό και θα δεις πέντε φώτα να κινούνται περίεργα, μη βιαστείς να πεις ότι είναι απλώς δορυφόροι. Η Σάντρα Μπούλοκ μπορεί να έχει μια διαφορετική άποψη.

