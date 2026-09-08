Η Jessie J κάνει ένα βήμα πίσω μετά τον καρκίνο – "Θέλω να θεραπευτώ και να επεξεργαστώ όσα έχω περάσει"

Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι αποσύρεται για λίγο από τα social media, προκειμένου να ξεκουραστεί και να επεξεργαστεί όσα έζησε τα τελευταία δύο χρόνια, μετά τη διάγνωση με καρκίνο.

Η Jessie J ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από τα social media, θέλοντας να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της, την αποκατάσταση της υγείας της και την οικογένειά της. Όπως εξήγησε σε ανάρτησή της στο IG, τα τελευταία δύο χρόνια ήταν ιδιαίτερα έντονα και γεμάτα σημαντικές αλλαγές: από τη διάγνωση με καρκίνο του μαστού και τη θεραπεία, στον χωρισμό και την κυκλοφορία νέου άλμπουμ.

«Θέλω να ξεκινήσω αυτή την ανάρτηση λέγοντας ότι είμαι καλά. Δεν είμαι στα καλύτερά μου, αλλά απέχω πολύ και από τα χειρότερα», έγραψε η 38χρονη τραγουδίστρια, σημειώνοντας πως γνωρίζει ότι τέτοιου είδους κείμενα μπορεί να παρερμηνευτούν. Όπως ανέφερε, η προηγούμενη διετία ήταν «μαγική, επιτυχημένη, καθοριστική για τη ζωή μου και εξαιρετικά γεμάτη», με στιγμές που αγάπησε αλλά και άλλες που δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί.

Η εξομολόγηση της Jessie J για τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής της

Η ίδια έκανε έναν απολογισμό όσων συνέβησαν στη ζωή της αυτό το διάστημα. Μεταξύ άλλων, κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ μετά από οκτώ χρόνια, μετακόμισε από τις ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και ολοκλήρωσε τη θεραπεία της, πραγματοποίησε παγκόσμια περιοδεία, πέρασε έναν χωρισμό και συνέχισε να μεγαλώνει τον γιο της.

«Έμαθα για τον εαυτό μου περισσότερα από ποτέ και κατάλαβα καλύτερα τι θέλω από τη ζωή μου και, κυρίως, πώς θέλω να αισθάνομαι μέσα σε αυτή», σημείωσε. Η Jessie J παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι όσα έζησε είχαν κόστος και ότι υπήρχαν πλευρές του εαυτού της στις οποίες δεν κατάφερε μέχρι σήμερα να αφιερώσει τον χρόνο και τη φροντίδα που χρειάζονταν.

«Τα τελευταία δύο χρόνια άφησαν το αποτύπωμά τους σε πλευρές του εαυτού μου στις οποίες δεν είχα χρόνο να δώσω τον χώρο και τη φροντίδα που χρειάζονταν. Τώρα είναι η στιγμή. Η δουλειά έχει επιβραδυνθεί, οπότε ας επιταχυνθεί η θεραπεία», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Να κάνω επιτέλους τη δεύτερη επέμβαση αποκατάστασης»

Η τραγουδίστρια εξήγησε, πως η αποχή της από τα social media έχει συγκεκριμένο στόχο: να μπορέσει να επικεντρωθεί περισσότερο στην αποκατάσταση της υγείας της και στην προσωπική ζωή της. «Θέλω να δώσω στο μυαλό, στο σώμα και στην καρδιά μου την αγκαλιά που τόσο χρειάζονται», είπε, συμπληρώνοντας πως θέλει «να κάνει επιτέλους τη δεύτερη επέμβαση αποκατάστασης μετά τον καρκίνο», αλλά και να ξεκουραστεί, για να ανακτήσει τις δυνάμεις της.

Παράλληλα, θέλει να βρει χρόνο να επεξεργαστεί όσα έχει περάσει, να φροντίσει τον εαυτό της και τον γιο της και να δώσει χώρο στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής της. «Πάνω απ' όλα, θέλω να είμαι παρούσα και να ζω πραγματικά», τόνισε.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι αισθάνεται πως η συνεχής παρουσία στα social media και η διαρκής ενασχόληση με το κινητό της δεν της επιτρέπουν να δώσει την απαραίτητη προσοχή σε αυτή την περίοδο της ζωής της. Γι' αυτό και αποφάσισε να κάνει ένα βήμα πίσω από τον digital κόσμο και να αφοσιωθεί στον πραγματικό και όσα συμβαίνουν γύρω και μέσα της.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό της τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της μάχης της με τον καρκίνο. «Σας ευχαριστώ που με κρατήσατε όρθια», έγραψε, ζητώντας «λίγη επιείκεια» στα σχόλια, ενώ ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει στα social media, όταν αισθανθεί πως είναι η κατάλληλη στιγμή.