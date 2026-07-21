Η Jessie J ανακοίνωσε τον χωρισμό της, μετά από 5 χρόνια σχέσης

Τίτλους τέλους έριξαν στη σχέση τους η Jessie J και ο Σάναν Κόλμαν, μετά από πέντε χρόνια κοινής διαδρομής και την απόκτηση ενός γιου.

Δύο μήνες μετά τη χαρμόσυνη είδηση ότι ξεπέρασε τον καρκίνο, η Jessie J προέβη ξανά σε μια δημόσια ανακοίνωση, όμως αυτή τη φορά αφορούσε την προσωπική ζωή της. Η τραγουδίστρια γνωστοποίησε ότι χώρισε από τον επί πέντε χρόνια σύντροφό της, Σάναν Κόλμαν, με τον οποίο είχαν αποκτήσει μαζί ένα παιδί. Στην ανακοίνωσή της, η Jessie J εξήγησε πως πρόκειται για μια απόφαση που πάρθηκε πριν από λίγο καιρό και δεν ήταν καθόλου εύκολη.

Μέσω μιας ανάρτησης στον λογαριασμό της στο IG, η Jessie J επισήμανε, πως βρίσκεται σε μια δύσκολη περίοδο, όμως η απόφαση ήταν κοινή και συνειδητή. Και οι δύο έχουν στρέψει την προσοχή τους στον 3χρονο γιο τους, προσπαθώντας να κάνουν όσο πιο ομαλή αυτή τη μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητά του. Όπως ανέφερε στη δημοσίευσή της, στόχος αμφότερων είναι να προστατέψουν το παιδί τους και να κρατήσουν τον χωρισμό τους εντός της ιδιωτικής σφαίρας.

Η ανάρτηση της Jessie J για τον χωρισμό της από τον Σάναν Κόλμαν

«Ο Σάναν κι εγώ αποφασίσαμε πριν από λίγο καιρό να βάλουμε τέλος στη ρομαντική σχέση μας. Πρόκειται για μια στενάχωρη και δύσκολη κατάσταση, ωστόσο έχουμε επικεντρωθεί στο να διαχειριστούμε αυτή την αλλαγή ιδιωτικά και με θετικό τρόπο, ώστε να διασφαλίσουμε ένα υγιές και χαρούμενο περιβάλλον συνεπιμέλειας για τον γιο μας, αλλά και για εμάς τους ίδιους», ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια στην ανάρτησή της, ξεκαθαρίζοντας πως υπάρχει κοινός στόχος.

Στη συνέχεια, η Jessie J διευκρίνισε πως πήρε την απόφαση να ανακοινώσει η ίδια την απόφαση του χωρισμού - σε μια προσπάθεια να αποφύγει τις φήμες και τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν συνήθως, όταν μια ιστορία αφορά δημόσια πρόσωπα. Όπως είπε. «δυστυχώς, λόγω της δημόσιας έκθεσης, αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος να ενημερώσουμε τον κόσμο για την αλήθεια, πριν αρχίσουν να κυκλοφορούν φήμες ή δημιουργηθεί μια λανθασμένη εικόνα».

Κλείνοντας, η τραγουδίστρια υπογράμμισε πως παραμένουν οικογένεια και θα συνεχίσουν να πορεύονται με την ίδια αγάπη προς τον 3χρονο γιο τους: «Θα συνεχίσουμε πάντα να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον με αγάπη, σεβασμό και φροντίδα ως φίλοι, και πάνω απ’ όλα ως γονείς του Σκάι. Έτσι, αν μας δείτε έξω μαζί ως οικογένεια ή να δημοσιεύουμε ο ένας τον άλλον στα social media κατά καιρούς, αυτό ακριβώς θα σημαίνει. Μεγαλώνουμε και αγαπάμε τον Σκάι μαζί, με βάση μια θετική και υγιή φιλική σχέση».