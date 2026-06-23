Το ηχηρό μήνυμα της Jessie J έναν χρόνο μετά τη μαστεκτομή: “Ελέγξτε το στήθος και τις μασχάλες σας”

“Είναι τρελό το πόσο δεν έμοιαζα να είμαι σε τόσο δύσκολη κατάσταση”, σημείωσε η Jessie J στην ανάρτησή της.

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την ημέρα που η Jessie J πέρασε το κατώφλι του χειρουργείου και υποβλήθηκε σε μαστεκτομή. Λίγο καιρό πριν είχε διαγνωστεί με καρκίνο - μια ανακοίνωση που έφερε αναταράξεις, άγχος και αγωνία στη ζωή της. Η τραγουδίστρια αποφάσισε να κάνει ένα βήμα πίσω στην καριέρα της, ακύρωσε προγραμματισμένες συναυλίες και αφοσιώθηκε στη θεραπεία της, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών.

Σήμερα, έναν χρόνο μετά, η μάχη της με τον καρκίνο ανήκει στο παρελθόν. Η Jessie J ξεπέρασε το πρόβλημα που την ταλαιπωρούσε και ούσα ευγνώμων και ευτυχισμένη που στέκεται και πάλι στα πόδια της και είναι υγιής, επέστρεψε στη γνώριμη καθημερινότητά της με όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα. Αυτοί οι 12 μήνες της δίδαξαν πολλά κυρίως, όμως, να κάνει προληπτικούς ελέγχους, όπως συμβούλεψε και τους διαδικτυακούς φίλους της.

Δημοσιεύοντας στον λογαριασμό της στο IG ένα βίντεο από την ημέρα του χειρουργείου, η Jessie J μοιράστηκε τις σκέψεις της, τονίζοντας τη σημαντικότητα του προληπτικού ελέγχου και των εξετάσεων. Όπως εξομολογήθηκε, την περίοδο που διαγνώστηκε με όγκο στο στήθος ένιωθε μια χαρά στην υγεία της και τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν ένα μεγάλο σοκ τόσο για την ίδια όσο και για την οικογένειά της.

«Ελέγξτε το στήθος και τις μασχάλες σας, άνθρωποι. Μπορεί να σώσει τη ζωή σας. Έκανα μαστεκτομή στη δεξιά πλευρά και είναι τρελό το πόσο δεν έμοιαζα να είμαι σε τόσο δύσκολη κατάσταση. Ώρα να λάμψω. 12.6.25 με άλλαξε για πάντα. Ευχαριστώ Δρ. Gui. Είστε παντοτινός ήρωας για μένα», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Στα τέλη του περασμένου Μαΐου, η Jessie J είχε ανακοινώσει, ότι ξεπέρασε τον καρκίνο, χαροποιώντας ιδιαίτερα τους fans της, που περιμένουν να τη δουν ξανά στις συναυλίες της. «Τα αποτελέσματα είναι εδώ και είμαι καθαρή από τον καρκίνο», ήταν τα λόγια της, που πλημμύρισαν χαρά τους πάντες. «Έκλαιγα για ώρες. Ένιωσα να εκπνέω για πρώτη φορά μετά από έναν χρόνο», συμπλήρωσε, περιγράφοντας όσα ένιωσε, όταν ο γιατρός της ανακοίνωσε το χαρμόσυνο γεγονός.

