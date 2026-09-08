Πάμελα Άντερσον: «Ο γιατρός μου είπε ότι είχα περίπου 10 χρόνια ζωής» – Η μάχη με την ηπατίτιδα C

Η Πάμελα Άντερσον μίλησε για τη διάγνωση που άλλαξε τη ζωή της το 2002 και θυμήθηκε τα λόγια του γιατρού της: “Ήταν θανατική καταδίκη”.

Η Πάμελα Άντερσον μίλησε ανοιχτά για μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της, όταν το 2002 διαγνώστηκε με ηπατίτιδα C. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο amfAR Gala Venezia 2026, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον φόβο που ένιωσε τότε, στη θεραπεία που χρειάστηκε να ακολουθήσει, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αυτή η διάγνωση επηρέασε τις αποφάσεις της και τη ζωή της γενικότερα.

Λαμβάνοντας το βραβείο amfAR Award of Courage, η Πάμελα Άντερσον άνοιξε την καρδιά της και περιέγραψε όσα βίωσε, όταν έμαθε ότι είχε προσβληθεί από τον ιό. «Ήταν θανατική καταδίκη. Αυτό μου είπε ο γιατρός μου – ότι πιθανότατα είχα περίπου 10 χρόνια ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον αντίκτυπο που είχε πάνω της η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Από τη μια στιγμή στην άλλη τίποτα δεν έμοιαζε δεδομένο.

Η Πάμελα Άντερσον θυμήθηκε τη δύσκολη περίοδο της ζωής της, όταν διαγνώστηκε με ηπατίτιδα C

Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι προσβλήθηκε από ηπατίτιδα C, όταν μοιράστηκε βελόνες για τατουάζ με τον τότε σύζυγό της, Τόμι Λι. Όπως είπε στην ομιλία της, η διάγνωση επηρέασε βαθιά τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε μέχρι τότε τη ζωή και τις επιλογές της. «Χρωμάτισε και διέφθειρε τις αποφάσεις μου» και συμπλήρωσε: «Δεν ήταν ο φόβος του θανάτου, αλλά ο φόβος για το τι μπορεί να συμβεί στα μικρά μου παιδιά. Έφερε τη ζωή μου πάνω κάτω».

Η Πάμελα Άντερσον είναι μητέρα δύο γιων, τους οποίους απέκτησε με τον Τόμι Λι. Η σκέψη ότι μπορεί να μην ήταν εκεί για να τα μεγαλώσει αποτέλεσε ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια αυτής της περιπέτειας. Το άγχος για τα παιδιά της ήταν το μεγαλύτερο κίνητρό της να θεραπευτεί, ώστε να επιστρέψει στο πλάι τους.

Η θεραπεία της ήταν μια ακόμη μεγάλη (και δαπανηρή) δοκιμασία. «Μου κόστισε όλα όσα είχα στην τράπεζα», κατέθεσε σε άλλο σημείο της ομιλίας της. Το 2015 η Πάμελα Άντερσον ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε την ηπατίτιδα C. Η μέθοδος θεραπείας για τη συγκεκριμένη ιογενή λοίμωξη ανακαλύφθηκε λίγα χρόνια νωρίτερα, το 2011.

Κοιτάζοντας σήμερα πίσω, η ηθοποιός δεν βλέπει τον εαυτό της μέσα από τον ρόλο του θύματος. Αντίθετα, επέλεξε να κλείσει την ομιλία της με ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης. «Δεν είμαι θύμα, είμαι νικήτρια. Είμαι δυνατή και ικανή, περισσότερο από όσο θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ», δήλωσε.

