Η Σάλμα Χάγιεκ έγινε 60 ετών και μοιράστηκε κάποιες αρκετά αποκαλυπτικές φωτογραφίες.

Η Σάλμα Χάγιεκ είναι από τις πιο εντυπωσιακές ηθοποιούς του Hollywood και αρκετά συχνά έχει μιλήσει για το πως είναι να μεγαλώσεις στα φώτα της δημοσιότητας, ενώ έχει τονίσει ότι δεν ενδιαφέρεται να κάνει κάποια αισθητική επέμβαση.

Με αφορμή τα 60α γενέθλια της, η ηθοποιός μοιράστηκε κάποις topless φωτογραφίες. Στη μία φωτογραφία εμφανίζεται ξαπλωμένη σε ρηχά νερά στην παραλία, με το κεφάλι της στηριγμένο στα χέρια της και ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό της. Στη δεύτερη φωτογραφία, μπαίνει πιο βαθιά στη θάλασσα και γέρνει το κεφάλι της προς τα πίσω, ενώ τα σκούρα, κυματιστά μαλλιά της πέφτουν στην πλάτη της.

Instagram @salmahayek

«60 και ευγνώμων», έγραψε στη λεζάντα των τολμηρών φωτογραφιών, με τους θαυμαστές της να κατακλύζουν τα σχόλια για να της στείλουν τις ευχές τους και να αποθεώσουν τη διαχρονική ομορφιά της.

Η Σάλμα Χάγιεκ για τη γήρανση μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας

Η Σάλμα έχει μιλήσει ανοιχτά για το γεγονός ότι μεγαλώνει ενώ βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Σε συνέντευξή της στο Good Housekeeping, είχε αναφερθεί στον τρόπο με τον οποίο αλλάζει διαρκώς η αντίληψη για τις γυναίκες μέσης ηλικίας.

«Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει πραγματικά τόσο πολύ η νοοτροπία γύρω από τη γήρανση ή αν πλέον οι γυναίκες, όταν φτάνουμε στα 50, εξακολουθούμε να είμαστε σέξι. Αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, όμως, είναι ότι η γενιά μας έσπασε πολλά στερεότυπα και ότι αποτελούμε ένα απίστευτα δυναμικό εργατικό δυναμικό» είπε και συμπλήρωσε: «Θέλεις το πρόσωπό σου να παραμένει το πρόσωπό σου, να μοιάζει με εσένα και να μπορείς να εκφράζεις εύκολα όλα σου τα συναισθήματα. Είναι μέρος της ταυτότητας και της προσωπικότητάς μου».

Το μυστικό πίσω από την εμφάνισή της, σύμφωνα με την ίδια, είναι ότι προσαρμόζει συχνά τη ρουτίνα ομορφιάς της στις ανάγκες της επιδερμίδας και των μαλλιών της.

«Δεν πλένω το πρόσωπό μου το πρωί», είχε αποκαλύψει. «Χρησιμοποιώ ενυδατική, αλλά εξαρτάται από το πώς νιώθει η επιδερμίδα μου και από το ποια ενυδατική χρειάζομαι. Δεν έχω μία συγκεκριμένη ρουτίνα. Το ίδιο ισχύει και για τα μαλλιά. Έχω διαφορετικά προϊόντα και απλώς ακούω την επιδερμίδα μου, ακούω τα μαλλιά μου» είχε πει.

Όσον αφορά τη γυμναστική, η Σάλμα Χάγιεκ δεν είναι από τις γυναίκες που θέλουν να περνούν ατελείωτες ώρες στο γυμναστήριο. Αντίθετα, επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση και στην ενεργοποίηση των μυών της μέσα στην καθημερινότητά της. «Κάποιοι άνθρωποι έχουν την πειθαρχία να γυμνάζονται το πρωί και εγώ δεν την ανέπτυξα ποτέ. Δεν έχω χρόνο για γυμναστική. Δουλεύω. Έχω περάσει ημέρες που εργάζομαι 20 ώρες» είχε πει η Σάλμα Χάγιεκ σε συνέντευξή της στο People.

Η ηθοποιός έχει συνεργαστεί με μια γυναίκα στο Λονδίνο, η οποία της έμαθε πώς να κρατά το σώμα της με τέτοιον τρόπο ώστε οι μύες να παραμένουν ενεργοποιημένοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. «Έτσι, ακόμη και όταν βουρτσίζεις τα δόντια σου, γυμνάζεις τους μυς σου», εξήγησε και συμπλήρωσε: «Με έμαθε να τους τονώνω χωρίς να τους σφίγγω. Τους χαλαρώνεις και επικεντρώνεσαι στα σημεία που χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν, αλλά ποτέ με ένταση. Αν έχεις επίγνωση του σώματός σου, θα εκπλαγείς από το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει».