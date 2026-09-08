Οι λεπτομέρειες του project παραμένουν κρυφές μέχρι στιγμής

Ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται ξανά στη Βρετανία, αυτή τη φορά όχι για κάποια επίσημη βασιλική υποχρέωση, αλλά για ένα επαγγελματικό εγχείρημα που παραμένει καλά κρυμμένο. Ο 41χρονος εντοπίστηκε στο Λονδίνο λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του στη χώρα μαζί με τη Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του People, ο Χάρι πέρασε αρκετές ώρες στις 4 Σεπτεμβρίου σε στούντιο παραγωγής στο Λονδίνο, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς ηχογραφούσε ή κινηματογραφούσε. Η παρουσία του εκεί φαίνεται πως συνδέεται με ένα νέο project, τις λεπτομέρειες του οποίου η ομάδα του κρατά μέχρι στιγμής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Tower Bridge Studios, ένα στούντιο παραγωγής βίντεο και podcast στο Λονδίνο, δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες του Χάρι να υπογράφει στον «τοίχο των διασήμων» του στούντιο. «Ευχαριστούμε τον πρίγκιπα Χάρι που επέλεξε το Tower Bridge Studios! Ήταν απόλυτη χαρά να σας έχουμε στα στούντιό μας και να υπογράψετε τον τοίχο μας. Ανυπομονούμε να σας υποδεχτούμε ξανά», ανέφερε η λεζάντα της δημοσίευσης.

«Ήταν πολύ, πολύ ευγενικός με όλους. Και ήταν πολύ χαρούμενος που υπέγραψε στον τοίχο των διασήμων. Όλα ήταν πολύ χαλαρά», δήλωσε στο PEOPLE πηγή από το στούντιο.

Τι ετοιμάζει ο πρίγκιπας Χάρι;

Το project πάνω στο οποίο εργαζόταν ο Χάρι παραμένει άγνωστο. Το Tower Bridge Studios διαθέτει «κλειστά σετ», τα οποία κλείνονται ιδιωτικά από εταιρείες παραγωγής για ηχογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις. Σύμφωνα με το PEOPLE, η κράτηση έγινε από μια ανεξάρτητη εταιρεία και όχι από τον ίδιο τον Χάρι. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο στούντιο, ο πρίγκιπας συνοδευόταν από μια ομάδα ανδρών.

Τα στούντιο βρίσκονται μέσα σε έναν περιφραγμένο και ασφαλή χώρο, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα δημοφιλή σε διασημότητες και άλλα πρόσωπα υψηλού προφίλ που θέλουν να πραγματοποιούν τις ηχογραφήσεις ή τα γυρίσματά τους μακριά από τα βλέμματα της δημοσιότητας.

Η συγκεκριμένη έξοδος αποτελεί την πρώτη εικόνα του Χάρι εν ώρα εργασίας από τότε που ο ίδιος, η Μέγκαν, 45 ετών, και τα παιδιά τους έφτασαν διακριτικά στην Αγγλία στις 26 Αυγούστου. Το PEOPLE επιβεβαίωσε ότι η οικογένεια προσγειώθηκε στο Μπέρμιγχαμ, μόλις μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της απρόσμενης απόφασής τους να μετακομίσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μια νέα καθημερινότητα για τον Χάρι και τη Μέγκαν

Η εμφάνιση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την απόφαση της οικογένειας να περάσει περισσότερο χρόνο στη Βρετανία.

Ο Χάρι, η Μέγκαν και τα παιδιά τους έφτασαν στην Αγγλία στις 26 Αυγούστου, έχοντας προηγουμένως ανακοινώσει ότι σκοπεύουν να δημιουργήσουν μια πιο σταθερή βάση στη χώρα. Ο Άρτσι και η Λίλιμπετ αναμένεται να ξεκινήσουν σχολείο στη Βρετανία, ενώ το ζευγάρι επιθυμεί να διατηρήσει την ιδιωτικότητά του.

Παράλληλα, η οικογένεια θα συνεχίσει να έχει το σπίτι της στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, όπου έχει περάσει τα τελευταία χρόνια.

Η σχέση με τη βασιλική οικογένεια

Η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία δεν σηματοδοτεί επιστροφή στα βασιλικά του καθήκοντα. Η θέση του ίδιου και της Μέγκαν ως μη εργαζόμενων μελών της βασιλικής οικογένειας παραμένει ξεκάθαρη. Ο Χάρι εξακολουθεί, πάντως, να ασχολείται ενεργά με τους Invictus Games, με την επόμενη διοργάνωση να έχει προγραμματιστεί για το 2027 στο Μπέρμιγχαμ.

Την ίδια στιγμή, η σχέση του με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, φαίνεται να έχει βελτιωθεί σταδιακά. Αντίθετα, η επικοινωνία του με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ παραμένει περιορισμένη, με πηγές να υποστηρίζουν ότι οι δύο αδελφοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε απόσταση.

Ο ίδιος ο Χάρι έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία του να υπάρξει κάποια στιγμή συμφιλίωση με την οικογένειά του. Μέχρι τότε, φαίνεται πως προσπαθεί να χτίσει τη δική του ζωή και επαγγελματική πορεία, αυτή τη φορά με τη Βρετανία να αποτελεί ξανά σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς του.