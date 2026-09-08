Με αφορμή την επέτειο του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ, συγκεντρώνουμε 15 ενδιαφέροντα στοιχεία για τη ζωή της.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, ο κόσμος αποχαιρέτησε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές μορφές του 20ού και 21ου αιώνα. Η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, έχοντας ζήσει μια αξιοθαύμαστη ζωή. Από την άνοδό της στον βρετανικό θρόνο το 1952 μέχρι τις τελευταίες ημέρες της, η ζωή της συνδέθηκε με σημαντικές ιστορικές αλλαγές, δημόσιες εμφανίσεις, ταξίδια και στιγμές που έμειναν βαθιά χαραγμένες στη συλλογική μνήμη.

Με αφορμή την επέτειο του θανάτου της, θυμόμαστε 15 λιγότερο γνωστές λεπτομέρειες από τη ζωή της: από το νυφικό που απέκτησε με κουπόνια λόγω του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την πρώτη της ραδιοφωνική εμφάνιση μέχρι την ιδιαίτερη σχέση της με τα Corgis και την αγάπη της για τα άλογα.

Βασίλισσα Ελισάβετ: 15 facts για τη ζωή της που αξίζει να γνωρίζεις

1. Αγόρασε το νυφικό της με κουπόνια λόγω του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Σύμφωνα με το British Heritage, η βασίλισσα Ελισάβετ χρησιμοποίησε κουπόνια για να αγοράσει το ύφασμα του νυφικού της. Μάλιστα, χρειάστηκε να επιστρέψει τις δωρεές που της έστειλαν γυναίκες από ολόκληρη τη Βρετανία.

2. Το πρώτο της άλογο λεγόταν Peggy

Η Ελισάβετ απέκτησε το πρώτο της άλογο, ένα πόνι Shetland που ονομαζόταν Peggy, από τον παππού της, βασιλιά Γεώργιο Ε΄. Από τότε, η ιππασία παρέμεινε μία από τις μεγάλες της αγάπες.

3. Είχε περισσότερα από 30 Corgis στη διάρκεια της ζωής της

Η αγάπη της βασίλισσας για τα Corgis ήταν γνωστή. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι είχε συνολικά περισσότερα από 30 σκυλιά αυτής της ράτσας. «Η Αυτού Μεγαλειότητα η βασίλισσα είναι εξαιρετική εκπαιδεύτρια σκύλων. Όταν την επισκεπτόμουν, είχε εννέα σκυλιά και ήταν απίστευτα πειθαρχημένα, καλά διαχειρίσιμα και υπάκουα», είχε δηλώσει στο Country Living ο Roger Mugford, πρώην εκπαιδευτής των Corgis της.

4. Δεν χρειαζόταν δίπλωμα οδήγησης

Η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν το μοναδικό πρόσωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο που μπορούσε να οδηγεί στους δημόσιους δρόμους χωρίς να διαθέτει άδεια οδήγησης.

5. Προσφέρθηκε εθελοντικά ως οδηγός φορτηγού στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Πριν γίνει βασίλισσα, η πριγκίπισσα Ελισάβετ προσφέρθηκε εθελοντικά να υπηρετήσει κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ως οδηγός φορτηγού και μηχανικός. Έτσι έγινε η πρώτη γυναίκα μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που υπηρέτησε στις ένοπλες δυνάμεις.

6. Έκανε την πρώτη της ραδιοφωνική μετάδοση στα 14

Μπορεί η βασίλισσα να έγινε γνωστή για τις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ομιλίες της, όμως η πρώτη φορά που μίλησε στο ραδιόφωνο ήταν όταν ήταν μόλις 14 ετών. Μιλώντας στο BBC Children's Hour για τα παιδιά που είχαν απομακρυνθεί από τις πόλεις λόγω του πολέμου, είχε πει: «Μπορώ ειλικρινά να σας πω όλους ότι εμείς τα παιδιά που βρισκόμαστε στο σπίτι είμαστε γεμάτα χαρά και θάρρος. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τους γενναίους ναυτικούς, στρατιώτες και αεροπόρους μας και προσπαθούμε επίσης να μοιραστούμε το δικό μας μερίδιο στον κίνδυνο και τη θλίψη του πολέμου».

7. Το πρώτο της χριστουγεννιάτικο μήνυμα ήταν το 1952

Μετά την άνοδό της στον θρόνο, στις 6 Φεβρουαρίου 1952, η βασίλισσα Ελισάβετ εκφώνησε το πρώτο της χριστουγεννιάτικο μήνυμα ζωντανά στο ραδιόφωνο, από το γραφείο της στο Sandringham του Νόρφολκ.

8. Μιλούσε άπταιστα γαλλικά

Η Ελισάβετ πιθανότατα έμαθε γαλλικά σε πολύ μικρή ηλικία από την παιδαγωγό και γκουβερνάντα της, Marion Crawford. Όταν επισκεπτόταν τη Γαλλία, συνήθιζε να μιλά τη γλώσσα.

9. Είχε ταξιδέψει περισσότερο από κάθε Βρετανό μονάρχη πριν από εκείνη

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν ο πιο πολυταξιδεμένος Βρετανός μονάρχης μέχρι την εποχή της. Μόνο στις χώρες της Κοινοπολιτείας πραγματοποίησε περισσότερες από 150 επισκέψεις κατά τη διάρκεια της βασιλείας της.

10. Πραγματοποίησε περισσότερες από 21.000 επίσημες υποχρεώσεις

Κατά τη διάρκεια της 70χρονης βασιλείας της, η βασίλισσα Ελισάβετ πραγματοποίησε περισσότερες από 21.000 επίσημες υποχρεώσεις και εμφανίσεις.

11. Επισκέφθηκε περισσότερες από 100 χώρες

Η βασίλισσα Ελισάβετ ταξίδεψε σε περισσότερες από 100 χώρες κατά τη διάρκεια της βασιλείας της. Επισκέφθηκε τον Καναδά 22 φορές και τη Γαλλία 13, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

12. Πόζαρε για περισσότερα από 200 επίσημα πορτρέτα

Η βασίλισσα Ελισάβετ πόζαρε για περισσότερα από 200 επίσημα πορτρέτα στη διάρκεια της ζωής της. Το πρώτο δημιουργήθηκε το 1933, όταν ήταν μόλις επτά ετών, από τον Αγγλο-Ούγγρο καλλιτέχνη Philip Alexius de László.

13. Αγαπούσε τις τσάντες της

Η βασίλισσα Ελισάβετ σπάνια εμφανιζόταν χωρίς την τσάντα της. Σύμφωνα με τη βασιλική βιογράφο Sally Bedell Smith, μέσα στην τσάντα της είχε έναν καθρέφτη, κραγιόν, γυαλιά για διάβασμα και καραμέλες μέντας.

14. Το στεφάνι πάνω στο φέρετρό της ήταν ένας φόρος τιμής στον πρίγκιπα Φίλιππο

Το στεφάνι που τοποθετήθηκε πάνω στο φέρετρο της βασίλισσας μετά τον θάνατό της, στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, αποτελούνταν από μερικά από τα αγαπημένα της λουλούδια, τα οποία είχαν κοπεί από το κτήμα του Μπαλμόραλ.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν μοσχομπίζελα, τα οποία θεωρήθηκε ότι αποτελούσαν έναν συμβολικό φόρο τιμής στον σύζυγό της, πρίγκιπα Φίλιππο. Όταν εκείνος πέθανε τον Απρίλιο του 2021, η ίδια είχε επιλέξει γλυκά μπιζέλια για το στεφάνι της κηδείας του. Τα συγκεκριμένα λουλούδια συνδέονται συχνά με την έννοια του αποχωρισμού και του αποχαιρετισμού, ενώ οι ντάλιες συμβολίζουν τη διαρκή δέσμευση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.

15. Ακυρώθηκαν πτήσεις πάνω από το Λονδίνο κατά τη διάρκεια της κηδείας της

Την ημέρα της κηδείας της βασίλισσας, τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022, ακυρώθηκαν πτήσεις που επρόκειτο να περάσουν πάνω από το κεντρικό Λονδίνο, ώστε ο ουρανός να παραμείνει απόλυτα ήσυχος κατά τη διάρκεια της τελετής, ως ένδειξη σεβασμού στη μονάρχη.