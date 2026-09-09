Η Τζένιφερ Γκάρνερ όπως δεν την έχεις ξαναδεί: Δοκιμάζει την πόζα του Spider-Man και γίνεται viral

Η Τζένιφερ Γκάρνερ έγινε για λίγο Spider-Man στην τοποθεσία “Σπίτι της”, κερδίζοντας την προσοχή του διαδικτυακού κόσμου.

Η Τζένιφερ Γκάρνερ ανήκει στη γενιά των ηθοποιών που δεν φοβούνται να «τσαλακώσουν» τη δημόσια εικόνα τους μέσα από τα social media. Η ηθοποιός, που είναι πολύ δραστήρια στον λογαριασμό της στο IG, μας έχει συνηθίσει σε αυθόρμητες στιγμές και περιεχόμενο από την καθημερινότητά της εντός και εκτός δουλειάς. Αυτή τη φορά, ωστόσο, ξεπέρασε τον εαυτό της με το βίντεο που μοιράστηκε με τους περίπου 17 εκατομμύρια followers της, εκπλήσσοντάς τους - από κάθε άποψη.

Με αφορμή ένα trend που κυκλοφορεί στα social media το τελευταίο διάστημα και θέλει τους χρήστες να προσπαθούν να πετύχουν τη διάσημη πόζα του Spider-Man, η Τζένιφερ Γκάρνερ αποφάσισε να αποδεχτεί την πρόκληση και να παρουσιάσει στο κοινό τη δική της προσπάθεια. Και το έκανε. Η ηθοποιός, που επιβεβαίωσε γι’ ακόμα μια φορά πως δεν την αφορούν τα πρότυπα και οι «φτιαγμένες εικόνες» του Χόλιγουντ, σκαρφάλωσε στον τοίχο του σπιτιού της, πετυχαίνοντας φυσικά τον στόχο της.

Η Τζένιφερ Γκάρνερ και η Spider-Man εκδοχή της

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε στο προφίλ της, η ίδια κάνει αρχικά κατακόρυφο στηριζόμενη στον τοίχο, έπειτα τοποθετεί τα πόδια της στη σωστή θέση και τέλος αφήνει το ένα χέρι της, ποζάροντας όπως ακριβώς ο Spider-Man. Η προσπάθεια της ηθοποιού στεύθηκε σίγουρα από επιτυχία, συνεπώς άξιζε κάθε κόπο που φάνηκε στο πρόσωπό της πως κατέβαλε. Και όλα αυτά φορώντας το τζιν της, έτσι;

«Δεν θα έπρεπε να φοράω τζιν», ακούγεται να λέει κατά τη διάρκεια του βίντεο, αλλά ακόμα και έτσι η Τζένιφερ Γκάρνερ κατάφερε ξανά να τραβήξει τα βλέμματα επάνω της. Το βίντεο έχει συγκεντρώσει στο Instagram, μέσα σε 24 ώρες, πάνω από 5 εκατομμύρια προβολές, ενώ έχει και περίπου 160 χιλιάδες likes. Τζένιφερ Γκάνερ είναι αυτή.

