Ο γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, πρίγκιπας Τζορτζ, ξεκίνησε να φοιτά στο Eton College, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα και του θείου του.

Στις 8 Σεπτεμβρίου ο πρίγκιπας Τζορτζ έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Eton College, όπου θα μείνει για πέντε χρόνια φοίτησης. Ο 13χρονος εμφανίστηκε στο κολλέγιο μαζί με τους δύο γονείς του, πρίγκιπα Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να χαμογελούν στιγμή.

Όσα θα ζήσει ο πρίγκιπας Τζορτζ στο Eton College

Το Eton College είναι οικοτροφείο, πράγμα που σημαίνει ότι ο Τζορτζ θα διαμένει στις εγκαταστάσεις του, αφήνοντας το οικογενειακό του σπίτι στο Γουίνδσορ. Το Eton διαθέτει 25 διαφορετικούς οίκους στους οποίους διαμένουν οι μαθητές, ανάμεσά τους και ένας ιδιαίτερος οίκος. Ωστόσο, υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο ο νεαρός γαλαζοαίματος δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτόν.

Σε κάθε οίκο φιλοξενούνται περίπου 55 μαθητές, όμως υπάρχει ένας συγκεκριμένος που ονομάζεται «College» και προορίζεται αποκλειστικά για τους «King's Scholars». Πρόκειται για τους μαθητές με τις κορυφαίες ακαδημαϊκές επιδόσεις, οι οποίοι έχουν περάσει μια επιπλέον εξέταση προκειμένου να αποκτήσουν αυτό το προνόμιο.

Παρότι η βασιλική οικογένεια δεν έχει δημοσιοποιήσει πληροφορίες σχετικά με το πού θα διαμένει ο Τζορτζ, είναι πιθανό να είναι ένας «Oppidan», δηλαδή ένας μαθητής που δεν ανήκει στους King's Scholars και θα φιλοξενείται σε έναν από τους υπόλοιπους 24 οίκους.

Ποιος θα αποφασίσει πού θα μείνει ο πρίγκιπας Τζορτζ στο Eton;

Παρότι η οικογένεια του Τζορτζ θα μπορούσε να ζητήσει έναν συγκεκριμένο οίκο για λόγους παράδοσης ή ασφάλειας, αναμένεται ότι το προσωπικό του Ίτον θα είναι εκείνο που θα αποφασίσει σε ποιον οίκο και σε ποιο δωμάτιο θα μείνει, όπως συμβαίνει και με τους υπόλοιπους μαθητές.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα οργανωμένη διαδικασία, κατά την οποία το σχολείο επιλέγει προσεκτικά τους μαθητές που θα τοποθετηθούν σε κάθε οίκο, ώστε να δημιουργείται ένα ισορροπημένο και αρμονικό περιβάλλον.

Πώς είναι οι «οίκος» του Eton;

«Κάθε Οίκος έχει τον δικό του χαρακτήρα, που αντικατοπτρίζει την ταυτότητα των αγοριών και του προσωπικού που ζουν εκεί», αναφέρει η ιστοσελίδα του σχολείου. Ο Evans's είναι ο παλαιότερος οίκος των «Oppidans», γεγονός που του προσδίδει ιδιαίτερη ιστορική σημασία. Άλλοι οίκοι έχουν πάρει το όνομά τους από σημαντικές προσωπικότητες που συνδέονται με το Ίτον.

Ο Keate House χτίστηκε το 1788 και πήρε το όνομά του από τον Dr. John Keate, τον διαβόητα αυστηρό διευθυντή του Ίτον τον 19ο αιώνα. Υπάρχει επίσης ο Angelo's, ο οποίος πήρε το όνομά του προς τιμήν της Sophie Angelo, μιας θρυλικής «Dame» που διαχειρίστηκε το συγκεκριμένο ακίνητο για 40 χρόνια. Το κτίριο χρονολογείται περίπου από το 1790.

Πού έμενε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στο Eton;

Τόσο ο πρίγκιπας Γουίλιαμ όσο και, αργότερα, ο αδελφός του, πρίγκιπας Χάρι, έμειναν στο Manor House κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Eton. Το συγκεκριμένο κτίριο βρίσκεται στην High Street, ακριβώς απέναντι από τη βιβλιοθήκη. Δεν είναι γνωστό αν ο Τζορτζ θα ακολουθήσει τα βήματα της οικογένειάς του, ενώ η ακριβής τοποθεσία της διαμονής του είναι πιθανό να παραμείνει ιδιωτική για λόγους ασφαλείας.