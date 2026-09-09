Η μεγάλη κόρη του Μπεν Άφλεκ και της Τζένιφερ Γκάρνερ, Βάιολετ Άφλεκ, δίνει την εξήγησή της

Η Βάιολετ Άφλεκ έχει συνηθίσει να τραβάει τα βλέμματα κάθε φορά που εμφανίζεται δημόσια, όχι μόνο επειδή είναι η μεγαλύτερη κόρη του Μπεν Άφλεκ και της Τζένιφερ Γκάρνερ, αλλά γιατί τα τελευταία χρόνια, ένα από τα χαρακτηριστικά της δημόσιας εικόνας της είναι και η μάσκα που επιλέγει συχνά να φορά.

Πρόσφατα, μάλιστα, η 20χρονη φωτογραφήθηκε μαζί με τη μητέρα της χωρίς μάσκα, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο. Η συγκεκριμένη επιλογή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Βάιολετ έχει εμφανιστεί πολλές φορές στο παρελθόν με μάσκα, ακόμη και σε περιστάσεις όπου άλλοι άνθρωποι δεν τη φορούν.

Η επιλογή της, ωστόσο, δεν φαίνεται να σχετίζεται με την επιθυμία να αποφύγει τους φωτογράφους ή να προστατεύσει την ιδιωτική της ζωή. Η ίδια έχει εξηγήσει ότι πίσω από αυτήν υπάρχει ένας πολύ πιο προσωπικός λόγος.

Η περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε

Στο παρελθόν, η Βάιολετ Άφλεκ έχει μιλήσει ανοιχτά για τον πραγματικό λόγο για τον οποίο επιλέγει να φορά μάσκα σε δημόσιους χώρους. Η ίδια έχει εξηγήσει ότι η επιλογή της συνδέεται με μια μετα-ιική κατάσταση υγείας που αντιμετώπισε το 2019.

Ο όρος αναφέρεται σε μια σειρά συμπτωμάτων ή προβλημάτων υγείας που μπορεί να εμφανιστούν μετά από μια ιογενή λοίμωξη. Σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ, μπορεί να προκύψει όταν το ανοσοποιητικό σύστημα παραμένει υπερδραστήριο ή δεν λειτουργεί φυσιολογικά μετά την αντιμετώπιση της αρχικής λοίμωξης, οδηγώντας σε παρατεταμένη φλεγμονή και συμπτώματα που επιμένουν.

Η Βάιολετ Άφλεκ έχει ζητήσει ξανά υποχρεωτική χρήση μάσκας

Η στάση της απέναντι στις μάσκες δεν περιορίζεται μόνο στην προσωπική της επιλογή. Η Βάιολετ έχει μιλήσει δημόσια υπέρ της χρήσης τους και έχει ζητήσει τη λήψη περισσότερων μέτρων προστασίας από τις ιώσεις. Σε ομιλία της στον ΟΗΕ, εξέφρασε την άποψη ότι η κοινωνία εγκατέλειψε τη χρήση μάσκας πολύ γρήγορα, ενώ ο Covid-19 εξακολουθεί να αποτελεί πραγματικότητα.

Η ίδια έθεσε στο επίκεντρο ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες και τα παιδιά, υποστηρίζοντας ότι η προστασία της δημόσιας υγείας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι που ανήκει αποκλειστικά στο παρελθόν. Σε προηγούμενη ομιλία της είχε προτείνει, μεταξύ άλλων, καλύτερη πρόσβαση σε μάσκες, βελτίωση του αερισμού και της ποιότητας του αέρα σε κλειστούς χώρους, καθώς και ευκολότερη πρόσβαση σε τεστ και θεραπείες.

Η μάσκα ως προσωπική επιλογή

Η Βάιολετ Άφλεκ έχει επιλέξει να διατηρήσει τη χρήση μάσκας στην καθημερινότητά της, ακόμη και όταν βρίσκεται σε κοινωνικές περιστάσεις. Έχει φωτογραφηθεί να τη φορά σε εξόδους με την οικογένειά της, με φίλους αλλά και σε εκδηλώσεις.Παράλληλα, έχει κάνει ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια προσωπική απόφαση που συνδέεται με όσα η ίδια έχει βιώσει.

Η πρόσφατη εμφάνισή της χωρίς μάσκα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει εγκαταλείψει αυτή τη συνήθεια. Αντίθετα, υπενθυμίζει ότι πίσω από μια τόσο απλή καθημερινή επιλογή μπορεί να υπάρχει μια πολύ προσωπική ιστορία. Η Βάιολετ, άλλωστε, έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα τη δημόσια παρουσία της για να μιλήσει για ζητήματα υγείας και προστασίας της κοινότητας, επιλέγοντας να μετατρέψει τη δική της εμπειρία σε αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση.