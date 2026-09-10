Σάρον Στόουν: «Θέλω έναν σύντροφο, όχι απλώς κάποιον για να κάνουμε σεξ»

Η Σάρον Στόουν, στα 68 της, δεν συμβιβάζεται με τίποτα λιγότερο απ' όσα έχει πραγματικά ανάγκη. Και οι περιστασιακές ερωτικές σχέσεις σίγουρα δεν είναι πια στη λίστα της.

Σε μια ιδιαίτερα προσωπική και σπάνια εξομολόγηση προέβη η Σάρον Στόουν, μιλώντας ανοιχτά για την ερωτική ζωή της, τις σχέσεις του παρελθόντος και κυρίως για όσα αναζητά πλέον από έναν σύντροφο. Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στο podcast Mayim Bialik’s Breakdown και άνοιξε μια συζήτηση που κινήθηκε από την καριέρα και τις εμπειρίες μέχρι την ιδιωτική ζωή της. Όταν η οικοδέσποινα, Μάιμ Μπιάλικ, τη ρώτησε πώς είναι η Σάρον Στόουν ως σύντροφος, εκείνη δεν δίστασε να απαντήσει με αφοπλιστική ειλικρίνεια:

«Είμαι πολύ καλή σύντροφος, αλλά έχω πολύ καιρό να μπω σε σχέση», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραδεχόμενη στη συνέχεια πως κατά τη διάρκεια της πορείας είχε την τύχη να βρεθεί σε καλές σχέσεις, αλλά και την ατυχία να έρθει αντιμέτωπη με δύσκολες καταστάσεις. «Άλλοτε είχα καλή τύχη, άλλοτε κακή και άλλοτε καθόλου τύχη», συμπλήρωσε, μη χάνοντας τη διάθεση για αυτοσαρκασμό.

Η Σάρον Στόουν μιλά ανοιχτά για την ερωτική ζωή της

Με χιούμορ, αλλά κάνοντας ταυτόχρονα την αυτοκριτική της, η ηθοποιός περιέγραψε αυτή τη φάση της ζωής της ως μια περίοδο κατά την οποία δεν έχει ιδιαίτερη «τύχη» στα αισθηματικά της. Όπως εξήγησε, εδώ και αρκετό καιρό έχει επιλέξει συνειδητά να απέχει από το σεξ, καθώς οι προτεραιότητές της είναι πια πολύ διαφορετικές.

Η ηθοποιός δεν ενδιαφέρεται πλέον για μια σχέση που θα περιορίζεται στη σωματική έλξη ή σε κάτι περιστασιακό. Δεν είναι διατεθειμένη να συμβιβαστεί με καταστάσεις που δεν έχουν να της προσφέρουν όσα πραγματικά χρειάζεται. Και είναι ξεκάθαρη με τον εαυτό της. Αυτό που αναζητά, είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο θα υπάρχει ουσιαστικό δέσιμο και φροντίδα. «Είμαι σε αυτή τη φάση εδώ και αρκετό καιρό, γιατί πλέον θέλω πραγματικά να είμαι με κάποιον για τον οποίο νοιάζομαι», δήλωσε.

Η Σάρον Στόουν πρόσθεσε πως, από τη στιγμή που τα παιδιά της μεγάλωσαν, κοιτάζει με άλλα μάτια την έννοια της συντροφικότητας. Η ηθοποιός έχει πάψει να ψάχνει ερωτικό σύντροφο, αλλά χρειάζεται έναν άνθρωπο που θα μπορεί να σταθεί πραγματικά δίπλα της. «Θέλω κάποιον που να είναι σύντροφός μου, όχι απλώς κάποιον για να κάνουμε σεξ», είπε, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της.

Όταν η συνέντευξη προχώρησε σε ακόμη πιο βαθιά μονοπάτια, η Σάρον Στόουν παραδέχτηκε πως έχει αγαπήσει και έχει αγαπηθεί στη ζωή της, αλλά δεν έχει ζήσει τον μεγάλο έρωτα. «Έχω αγαπήσει στη ζωή μου, αλλά δεν νομίζω ότι έχω γνωρίσει τον μεγάλο έρωτα της ζωής μου», εξομολογήθηκε.

Η Σάρον Στόουν παντρεύτηκε δύο φορές στη ζωή της. Από το 1984 έως το 1990 ήταν παντρεμένη με τον παραγωγό Μάικλ Γκρίνμπουργκ, ενώ το 1998 παντρεύτηκε τον δημοσιογράφο Φιλ Μπρόνσταϊν, από τον οποίο χώρισε το 2004.

