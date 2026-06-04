«Είναι γελοίο»: Αυτό απάντησε ο σύζυγος της Σάρον Στόουν όταν αποφάσισε να κάνει διπλή μαστεκτομή, μετά από διάγνωση καρκίνου του μαστού

Όπως είπε η Σάρον Στόουν, τότε ήταν που ο γάμος της τελείωσε οριστικά

Η Σάρον Στόουν παραχώρησε μια απολαυστική συνέντευξη στο podcast Who Believed in Me, μιλώντας μεταξύ άλλων για εκείνη τη στιγμή που αποφάσισε πως ο γάμος της με τον δημοσιογράφο Φιλ Μπρόνστεϊν, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1998 και πήρε διαζύγιο το 2006, τελείωσε οριστικά.

Η πρωταγωνίστρια του Βασικού Ενστίκτου μοιράστηκε τις δύσκολες αναμνήσεις της από την περίοδο που έμαθε ότι είχε δύο όγκους στο στήθος, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο σύζυγός της ουσιαστικά δεν την υποστήριξε καθόλου. Η Σάρον Στόουν εξήγησε πως διαγνώστηκε με καρκίνο το 2000, λέγοντας: «Ένας από αυτούς ήταν μεγαλύτερος από ολόκληρο το αριστερό μου στήθος. Ο γιατρός είχε έρθει στο σπίτι μου και μου είπε: “Κοίτα, πιστεύουμε ότι πρέπει να υποβληθείς σε διπλή μαστεκτομή. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Και συνήθως, όταν οι όγκοι φτάνουν μέχρι εδώ, γνωρίζουμε πριν καν χειρουργήσουμε ότι πρόκειται για καρκίνο”».

Η ηθοποιός αποφάσισε να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή για να μην πάρει το ρίσκο, αλλά ο σύζυγός της δεν ήταν σύμφωνος. Μου είπε «πως ήταν γελοίο αυτό που θα έκανα και σηκώθηκε και έφυγε από το δωμάτιο. Τότε ήταν που τελείωσαν όλα».

Ο παρουσιαστής του podcast, Ντέιβιντ Μπεγκνό, τη ρώτησε: «Ποιο ακριβώς μέρος ήταν γελοίο;», με την Σάρον Στόουν να απαντά «η διπλή μαστεκτομή». Ο Μπεγκνό συνέχισε: «Όχι το ότι ο καρκίνος, αν όντως υπήρχε, θα μπορούσε να σε σκοτώσει; Θύμωσε, δηλαδή, επειδή θα αφαιρούσες τα στήθη σου;», με την Σάρον Στόουν να επιβεβαιώνει: «Ναι. Τότε ο γιατρός του είπε: “Αν είχα περισσότερες ασθενείς σαν εκείνη, θα είχαμε περισσότερες γυναίκες ζωντανές σήμερα. Καλύτερα να καθίσεις.” Και εγώ του είπα: “Τις αποφάσεις τις παίρνω εγώ, όχι εσύ”. Εκεί τελείωσε ο γάμος. Τελείωσε μέσα σε εκείνο το δωμάτιο. Το καταλάβαινες. Ήταν το τέλος. Πίστευε ότι ήμουν γελοία. Ότι ήταν ανόητο. Ότι έπαιρνα πάρα πολλές αποφάσεις μόνη μου».

Τελικά, η Σάρον Στόουν δεν υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή, καθώς οι όγκοι αποδείχθηκαν καλοήθεις. Η ίδια είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι, όταν υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση των όγκων, ο χειρούργος της τοποθέτησε μεγαλύτερα εμφυτεύματα στήθους χωρίς τη συγκατάθεσή της. «Όταν αφαιρέθηκαν οι επίδεσμοι, διαπίστωσα ότι είχα στήθος μεγαλύτερο κατά ένα ολόκληρο νούμερο. Μου είπε ότι “ταιριάζει καλύτερα με το μέγεθος των γοφών μου”», έγραψε η Στόουν στα απομνημονεύματά της του 2021, The Beauty of Living Twice.