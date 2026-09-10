Η Αντζελίνα Τζολί βρίσκεται στο “τέλος μιας εποχής” - Η τεράστια αλλαγή που αποφάσισε για τη ζωή της

Μετά την ενηλικίωση και των μικρότερων παιδιών της, η Αντζελίνα Τζολί έλαβε μια σημαντική απόφαση για τη ζωή της, ανοίγοντας ένα καινούργιο κεφάλαιο.

Για την Αντζελίνα Τζολί, το φετινό καλοκαίρι δεν σηματοδότησε απλώς τα 18α γενέθλια των μικρότερων παιδιών της, αλλά σήμανε το τέλος μιας ολόκληρης περιόδου της ζωής της. Η ενηλικίωση των διδύμων Βίβιεν και Νοξ, ήρθε να συμπληρώσει έναν κύκλο, η αφετηρία του οποίου χρονολογείται δύο δεκαετίες πριν, και στον οποίο η οικογένεια, η μητρότητα και η ανάγκη για μια σταθερή βάση στο Λος Άντζελες είχαν καθοριστικό ρόλο.

Σήμερα, η ηθοποιός φαίνεται πως είναι έτοιμη να κάνει κάτι που εδώ και χρόνια είχε στο μυαλό της: να αφήσει πίσω της την Καλιφόρνια, να ξεπεράσει τα σύνορα και να ζήσει όπως είχε ονειρευτεί, χωρίς περιορισμούς και όρια. Η Αντζελίνα Τζολί αναφέρθηκε σε ένα μέλλον χωρίς συγκεκριμένη διεύθυνση, με ταξίδια, δημιουργική δουλειά και περισσότερο χρόνο εκτός των ΗΠΑ.

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Η Αντζελίνα Τζολί είναι έτοιμη να γυρίσει σελίδα στη ζωή της

«Είναι το τέλος μιας συγκεκριμένης εποχής για μένα», παραδέχτηκε σε νέα συνέντευξή της στο L’Officiel, δίνοντας μια γεύση από τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται γύρω της. Η Αντζελίνα Τζολί θέλει να ζήσει σαν νομάς, να ταξιδέψει μακριά από τις ΗΠΑ και γίνει κομμάτι μιας καθημερινότητας χιλιάδων άλλων ανθρώπων του πλανήτη.

Αναφερόμενη στο πώς φαντάζεται τον νέο τρόπο ζωής της, η ηθοποιός περιγράφει κάτι αρκετά διαφορετικό από αυτό που ζούσε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θέλει, όπως εξήγησε, να έχει μία μόνιμη βάση. Θέλει να υπάρχει ένα σπίτι για την οικογένειά της, ένας χώρος με οικογενειακές αναμνήσεις, φωτογραφίες και προσωπικά αντικείμενα εκείνης και των παιδιών της, ωστόσο η μεγάλη επιθυμία της είναι να μπορεί να μετακινείται, αποκτώντας νέες εικόνες και εμπειρίες.

«Θα ήθελα να έχω μια βάση για την οικογένειά μου, ένα μέρος όπου θα υπάρχουν κάποια από τα πράγματα της μαμάς και οι οικογενειακές φωτογραφίες. Και μετά θα ήθελα να είμαι νομάδα για ένα διάστημα», ανέφερε.

Η επιλογή των λέξεών της έχει ιδιαίτερο βάρος. Για χρόνια, η ζωή της Αντζελίνας Τζολί ήταν οργανωμένη γύρω από τις ανάγκες των έξι παιδιών της. Τώρα που αυτά είναι πλέον ενήλικα, η ηθοποιός μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της να κοιτάξει ξανά τη ζωή της όχι μόνο μέσα από τον ρόλο της μητέρας, αλλά και μέσα από τις προσωπικές επιθυμίες της.

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Η Καμπότζη θα γίνει ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της

Αν υπάρχει ένα μέρος όπου φαίνεται να έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της, αυτό είναι η Καμπότζη. Αυτή η χώρα συνδέεται βαθιά με την οικογένειά της, καθώς από εκεί υιοθέτησε τον μεγαλύτερο γιο της, Μάντοξ. Παράλληλα, έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια μια σημαντική ανθρωπιστική και περιβαλλοντική δράση μέσω του Maddox Foundation, το οποίο έλαβε το όνομά του προς τιμή του γιου της.

Η ίδια αποκάλυψε πως το σπίτι της στην Καμπότζη θα αποτελέσει πλέον κάτι περισσότερο από μια οικογενειακή κατοικία. Σκοπεύει να περνά εκεί αρκετούς μήνες κάθε χρόνο και να το χρησιμοποιεί ως έναν χώρο αφιερωμένο στον πολιτισμό των Χμερ, μέσα από τη φιλοξενία ανθρώπων και δημιουργικών δράσεων.

Στα 51 χρόνια της, ούσα πιο ώριμη, πιο σίγουρη και πιο συνειδητοποιημένη για όσα έχει ανάγκη πια στη ζωή της, η Αντζελίνα Τζολί είναι έτοιμη να ζήσει τη ζωή που ονειρεύτηκε μακριά από τα κόκκινα χαλιά, τους φωτογράφους και τη λάμψη του Χόλιγουντ - που ποτέ δεν την άγγιξε ουσιαστικά.