Στα 46 της, η Ζιζέλ δεν έχει τίποτα πια να αποδείξει - “Δεν με ορίζουν οι απόψεις των άλλων”

Η Ζιζέλ ποζάρει στο εξώφυλλο του i-D και μιλά για τη μητρότητα, την οικογένεια, την ευγνωμοσύνη και τη ζωή που επέλεξε να ζει μακριά από τον θόρυβο της δημοσιότητας.

Για τρεις δεκαετίες, η Ζιζέλ Μπούντχεν υπήρξε το πρόσωπο μιας ολόκληρης εποχής στη μόδα. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα στον κόσμο, με αμέτρητα εξώφυλλα, χρυσά συμβόλαια και μια καριέρα που δύσκολα χωρά σε λίγες γραμμές. Στα 46 της, όμως, φαίνεται να την ενδιαφέρει πολύ λιγότερο η εικόνα που έχει δημιουργήσει ο κόσμος για εκείνη και πολύ περισσότερο η ζωή που έχει πλάσσει η ίδια για τον εαυτό της.

Σε μια διαφορετική συνέντευξη στο i-D, η Ζιζέλ ανοίγει την πόρτα του σπιτιού της στο Μαϊάμι και μιλά για όσα έχουν αποκτήσει πραγματική αξία για εκείνη, μετά από χρόνια που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας. Για το μοντέλο, η επιτυχία δεν μετριέται πια σε εξώφυλλα, συμβόλαια ή επαγγελματικές ευκαιρίες, αλλά σε χρόνο με τα παιδιά της, ουσιαστικές σχέσεις και καθημερινές στιγμές που άλλοτε ίσως περνούσαν απαρατήρητες ή ήταν αδιάφορες.

Η Ζιζέλ βρίσκεται σ' ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της και σε αυτό απουσιάζει εντελώς η λάμψη της δημοσιότητας

Η μητρότητα βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της ζωής της. Η Ζιζέλ μεγαλώνει τα τρία παιδιά της και μιλάει με έναν τρόπο σχεδόν αφοπλιστικά απλό για το πώς αυτά άλλαξαν τη σχέση της με τον χρόνο και την καθημερινότητα. «Τα παιδιά μάς δίνουν αυτή την ευκαιρία να ξαναζήσουμε, να είμαστε περισσότερο παρόντες και να βιώσουμε ξανά τη ζωή. Να το κάνουμε ίσως διαφορετικά από ό,τι το κάναμε στο παρελθόν».

«Τα παιδιά μάς δίνουν την ευκαιρία να ξαναζήσουμε»

Παράλληλα, περιγράφει με ενθουσιασμό τις μικρές στιγμές με τα παιδιά της - από ένα παιχνίδι στο πάρκο μέχρι έναν αυτοσχέδιο χορό με την κόρη της. Και είναι ακριβώς αυτές που για εκείνη έχουν τη μεγαλύτερη σημασία και είναι πολύ ανώτερες από οποιοδήποτε λαμπερό event. «Δεν ξέρω. Βρίσκω κάθε μικρό πράγμα τόσο εκπληκτικό», παραδέχεται.

Η επιλογή της να προστατεύει αυτόν τον οικογενειακό χρόνο είναι πλέον συνειδητή. Όπως εξηγεί, απορρίπτει το 99% των επαγγελματικών προτάσεων που δέχεται, επειδή κάθε φορά αναρωτιέται αν μια δουλειά θα την κάνει να χάσει έναν αγώνα βόλεϊ της κόρης της, μια βόλτα στο πάρκο με τον γιο της ή μια ακόμη οικογενειακή στιγμή.

«Δεν με ορίζουν οι απόψεις των άλλων»

Ίσως η πιο χαρακτηριστική φράση της συνέντευξης αφορά τη μη ανάγκη για εξωτερική επιβεβαίωση. Μια γυναίκα που έχει περάσει ολόκληρη τη ζωή της υπό το άγρυπνο βλέμμα κοινού, φωτογράφων και media δηλώνει πλέον ξεκάθαρα ότι δεν επιτρέπει στους άλλους να αποφασίζουν ποια είναι. «Δεν με ορίζουν οι απόψεις των άλλων. Νιώθω ότι εγώ επιλέγω πώς θέλω να ζήσω τη ζωή μου».

Η Ζιζέλ ανήκει στην κατηγορία των γυναικών που από την εφηβεία τους έμαθαν να βλέπουν τον εαυτό τους μέσα από τον φακό των άλλων. Η ίδια κατάφερε να γίνει σύμβολο ομορφιάς σε μια εποχή όπου η βιομηχανία της μόδας μπορούσε να μετατρέψει ένα μοντέλο σε παγκόσμιο είδωλο. Πλέον, είναι αποφασισμένη να αποσυνδέσει την προσωπική της ταυτότητα από αυτόν τον τίτλο.

Σήμερα, η Ζιζέλ βλέπει μια διαφορετική εκδοχή της επιτυχίας

Η Ζιζέλ γνώρισε από πολύ νωρίς τι σημαίνει «περισσότερο». Περισσότερη δουλειά, περισσότερη δημοσιότητα, μεγαλύτερα συμβόλαια, μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα. Σήμερα, η ίδια ισχυρίζεται πως το «περισσότερο» δεν είναι απαραίτητα και το καλύτερο. «Στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι ο ναός σου, αυτή είναι η ζωή σου, αυτό είναι το ταξίδι σου. Πώς θέλεις να είναι; Τι θέλεις να είναι; Ποιος ορίζει την επιτυχία;»

Για τη Ζιζέλ, η απάντηση έχει αλλάξει. Αν στα 20 της επιτυχία σήμαινε καριέρα, αναγνωρισιμότητα και υψηλές αμοιβές, σήμερα ισοδυναμεί με το να έχει χρόνο για τα παιδιά της, ένα ήρεμο σπίτι, καλές σχέσεις με τους ανθρώπους της και την ικανότητα να απολαμβάνει κάθε στιγμή της καθημερινότητας.

«Κάποιοι λένε ότι επιτυχία είναι η δύναμη, τα χρήματα, η φήμη... Κάποιοι λένε ότι επιτυχία είναι να μπορείς να περνάς χρόνο με τα παιδιά σου, να έχεις φαγητό στο τραπέζι σου, ένα σπίτι για να ζεις, υπέροχες σχέσεις και να απολαμβάνεις πραγματικά κάθε μέρα. Αυτό, ειλικρινά, μου φαίνεται πολύ πιο επιτυχημένο».

Και κάπως έτσι, η Ζιζέλ - το μοντέλο που για χρόνια βρισκόταν με μια βαλίτσα στο χέρι - επιλέγει πια να βρίσκεται εκεί όπου αισθάνεται πραγματικά παρούσα. Στο σπίτι της, στη θάλασσα, μαζί με την οικογένειά της.

Το 2026, η δική της εκδοχή της ευτυχίας δεν χρειάζεται κανένα χειροκρότημα. «Θέλω να κοιτάζω πίσω και να σκέφτομαι: “Απόλαυσα πραγματικά αυτό το ταξίδι. Αγάπησα πραγματικά. Έζησα κάθε συναίσθημα. Είχα ουσιαστικές σχέσεις. Προσπάθησα να κάνω τον κόσμο καλύτερο και έκανα το περιβάλλον μου πιο αρμονικό, πιο αγαπημένο και πιο όμορφο”. Θέλω τα παιδιά μου να νιώθουν ότι ήμουν μια υπέροχη μαμά και ότι τα βοήθησα να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους», καταλήγει.

