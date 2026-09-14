Τζάστιν & Χέιλι Μπίμπερ γιορτάζουν την 8η επέτειο του γάμου τους - “8 χρόνια μέχρι το άπειρο”

Σαν χθες οκτώ χρόνια πριν, ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ επισφράγισαν την αγάπη τους με έναν λαμπερό γάμο στη Νέα Υόρκη.

Ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ ανήκουν στα ζευγάρια που βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Από την αρχή της σχέσης τους μέχρι σήμερα, πολλοί είναι οι haters που έχουν αμφισβητήσει την αγάπη και το δέσιμο που περικλείουν αυτή την ένωση, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν κυκλοφορήσει στον τύπο δημοσιεύματα περί χωρισμού. Κάθε φορά, ο τραγουδιστής και το μοντέλο στέκονται απέναντί τους και τα διαψεύδουν, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο σήμερα, οκτώ χρόνια μετά από την τελετή του γάμου που αποτέλεσε νούμερο ένα θέμα συζήτησης στα διεθνή μέσα και προβλήθηκε παγκοσμίως. Ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στις 13 Σεπτεμβρίου του 2018, στη Νέα Υόρκη, επισφραγίζοντας την αγάπη τους, αρκετά χρόνια μετά τη γνωριμία τους. Μπορεί η σχέση τους να είχε on και offs, όμως από τότε οι δυο τους είναι αχώριστοι και ό,τι κι αν συμβαίνει στην κοινή διαδρομή τους, το αντιμετωπίζουν μαζί. Τουλάχιστον έτσι έχει δείξει η ιστορία μέχρι σήμερα.

Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ γιορτάζουν την 8η επέτειο γάμου τους

Με αφορμή τη συμπλήρωση οκτώ χρόνων από την ημέρα που επισημοποίησαν τη σχέση τους, ο Τζάστιν Μπίμπερ δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο IG μερικές φωτογραφίες με τη σύζυγό του, γράφοντας τη δική του ευχή γι’ αυτή την ξεχωριστή ημέρα. Οι δυο τους παίζουν μπιλιάρδο - ή είσαι ή όχι millennial - ενώ δεν λείπουν οι αγκαλιές και τα φιλιά. Όπως ήταν φυσικό, η ανάρτηση ενθουσίασε τους followers του καλλιτέχνη, συγκεντρώνοντας 4,5 εκατομμύρια likes το πρώτο 12ωρο.

«8 χρόνια μέχρι το άπειρο. Νέες αρχές. Σ’ αγαπώ μωρό μου, χρόνια πολλά», ήταν τα ακριβή λόγια του.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Τζάστιν Μπίμπερ επανήλθε με μια νέα ανάρτηση με τη σύζυγό του, Χέιλι, χωρίς αυτή τη φορά να γράφει πολλά. Ο ίδιος δημοσίευσε ένα κολάζ τριών φωτογραφιών από την απόδρασή τους στο βουνό, μαρτυρώντας πώς επέλεξαν να γιορτάσουν την όγδοη επέτειο του γάμου τους. Οι followers του άδραξαν την ευκαιρία, με τις ευχές και τα σχόλια να διαδέχονται το ένα το άλλο.

Για την ιστορία, ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2009 στα παρασκήνια της εκπομπής The Today Show του NBC, όταν εκείνος ήταν 15 ετών και εκείνη 12. Μερικά χρόνια αργότερα, το 2015, οι δρόμοι τους συναντήθηκαν ξανά, με τα δημοσιεύματα να υποστηρίζουν πως υπήρξε ένα σύντομο ειδύλλιο ανάμεσά τους. Το 2016 φαίνεται πως ήρθαν πάλι κοντά, ενώ στις αρχές του 2018 ανακοινώθηκε ο αρραβώνας τους. Τον Αύγουστο του 2024, ήρθε στη ζωή ο γιος τους.

