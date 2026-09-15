Η Τζιν Σμαρτ έγραψε ιστορία στα βραβεία Emmy 2026! Η 5η συνεχόμενη νίκη της και το ρεκόρ των 8 βραβείων.

Το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 78η τελετή απονομής των βραβείων Emmy στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, με τη Μαρίσκα Χαργκιτέι να αναλαμβάνει για πρώτη φορά χρέη οικοδέσποινας. Μία από τις μεγάλες νικήτριες της βραδιά ήταν η Τζιν Σμαρτ, η οποία κέρδισε για πέμπτη συνεχόμενη φορά το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά, για την πέμπτη και τελευταία σεζόν της σειράς “Hacks”.

Η Τζιν Σμαρτ με αυτή τη νική της ισοφάρισε την Τζούλια Λούις-Ντρέιφους και την Κλόρις Λίτσμαν, φτάνοντας συνολικά τα οκτώ Emmy, τα περισσότερα που έχει κερδίσει ποτέ ηθοποιός. Εκτός από τα πέντε βραβεία για το «Hacks», η συλλογή της περιλαμβάνει δύο Emmy στην κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά για το «Frasier» και ένα στην κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου για το «Samantha Who?». Πρόκειται για ένα σπάνιο επίτευγμα, καθώς έχει διακριθεί και στις τρεις βασικές κατηγορίες ερμηνείας της κωμωδίας.

Μάλιστα, η Τζιν Σμαρτ έχει κερδίσει Emmy για την ερμηνεία της σε κάθε σεζόν της σειράς που ήταν υποψήφια, ένα επίτευγμα που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος ηθοποιός σε σειρά που έχει διαρκέσει τέσσερις ή περισσότερες σεζόν.

Όταν ανέβηκε στη σκηνή να παραλάβει το βραβείο της είπε: «Μόνο οι άνδρες να μείνουν όρθιοι. Τα κορίτσια μπορείτε να καθίσετε.Σοβαρά τώρα, κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, σκέφτομαι όλες τις γυναίκες που μόλις έχουν βολευτεί στις θέσεις τους και πρέπει να σηκωθούν ξανά. Με τα Spanx, τους κορσέδες, τις ταινίες, τα παπούτσια που σας κόβουν τα δάχτυλα… και να σκέφτεστε: “Θεέ μου, δεν είναι και τόσο καλή. Απλώς σηκωθήκατε επειδή είναι μεγάλη”.

Και συνέχισε αναφερόμενη στους δημιουργούς του «Hacks»: "Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους με τους οποίους είχα την τύχη να δουλέψω στο Hacks. Το υπέροχο συνεργείο μας, τους ηθοποιούς μας και φυσικά την Hannah Einbinder. Ευχαριστώ το HBO, τη Universal και όλους τους ανθρώπους που με στήριξαν και με εκπροσώπησαν σε αυτή τη διαδρομή και θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά μου, Forrest και Connor. Είστε η άγκυρά μου. Αυτό το βραβείο, όμως, το αφιερώνω στους Lucia Aniello, Jen Statsky και Paul W. Downs. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν με εσάς. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Ας είμαστε καλοί ο ένας με τον άλλον. Τι διαδρομή ήταν αυτή".