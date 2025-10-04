Η Help Horses Ymittos αποδεικνύει τι μπορεί να πετύχει η αγάπη για τα ζώα: Η ιστορία των 100 εγκαταλελειμμένων αλόγων του Υμηττού

Μιλήσαμε με τη Μαρία Μαρώλια, ιδρυτικό μέλος της Help Horses Ymittos, η οποία μαζί με άλλους εθελοντές, φροντίζει σχεδόν 100 άλογα που εγκαταλείφθηκαν και παραμελήθηκαν για χρόνια στις παρυφές του Υμηττού

«Η Παγκόσμια Ημέρα Ζώων μας θυμίζει ότι κάθε πλάσμα έχει δικαίωμα στη ζωή, τον σεβασμό και την προστασία. Όλα αξίζουν φροντίδα και αξιοπρέπεια», μου λέει η Μαρία Μαρώλια, ιδρυτικό μέλος της Help Horses Ymittos. Και δεν πρόκειται απλώς για λόγια. Είναι η αλήθεια της, μια αλήθεια που βιώνει καθημερινά, μαζί με άλλους εθελοντές, φροντίζοντας σχεδόν 100 άλογα που εγκαταλείφθηκαν και παραμελήθηκαν για χρόνια στις παρυφές του Υμηττού.

Η Μαρία μετακόμισε κοντά στην περιοχή Ραψανά Κορωπίου το καλοκαίρι του 2023, και δεν «έκλεισε» τα μάτια της μπροστά στις εικόνες που αντίκρισε. Δεν γύρισε το βλέμμα αλλού. Μαζί με άλλες δύο εθελόντριες τότε, ίδρυσαν την ΑΜΚΕ Help Horses Ymittos, με στόχο να εξασφαλίσουν στα άλογα τα βασικά: Τροφή, νερό και φροντίδα. Δημιούργησαν από το μηδέν μια δομή σωτηρίας: Μίσθωσαν γη, οργάνωσαν σταβλικές εγκαταστάσεις, ανέλαβαν τη σίτιση, τη φροντίδα, τις θεραπείες τους. Με μοναδικά «όπλα» την πίστη, την επιμονή, την αλληλεγγύη και φυσικά την κινητοποίηση απλών πολιτών, μετέτρεψαν μια τραγική εικόνα σε πράξη ελπίδας. Τα 85 από τα 95 άλογα της περιοχής φιλοξενούνται σήμερα σε ασφαλείς χώρους.

Help Horses Ymittos: Τότε που ξεκίνησαν όλα

Η Help Horses Ymittos ιδρύθηκε μόλις το 2023 από εθελόντριες. Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να κινηθείτε τόσο άμεσα και οργανωμένα;

Η ίδρυση της Help Horses Ymittos ήταν αντίδραση σε μια τραγική πραγματικότητα που μου αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2023, όταν μετακόμισα στην κοντά περιοχή Ραψανά Κορωπίου και αντίκρισα κοπάδια υποσιτισμένων και άρρωστων αλόγων έξω από τη νέα κατοικία μου.

Δεν μπορούσα να κλείσω τα μάτια ή να σιωπήσω και να αγνοήσω την ύπαρξη 92 ανεπιτήρητων ζώων στις παρυφές του Υμηττού, εκτεθειμένων σε σοβαρούς κινδύνους.

Η εικόνα και η ανάγκη ήταν τόσο επείγουσες, που μαζί με άλλες δύο εθελόντριες τότε, αποφασίσαμε να δράσουμε άμεσα και να ιδρύσουμε την ΑΜΚΕ Help Horses Ymittos, με στόχο να εξασφαλίσουμε στα άλογα τα βασικά: Τροφή, νερό και φροντίδα.

Ποια ήταν η εικόνα που αντικρίσατε στις παρυφές του Υμηττού όταν αποφασίσατε να παρέμβετε;

Ήταν σοκαριστική! Βρήκαμε άλογα εγκαταλελειμμένα, χωρίς στέγη ή με ακατάλληλη στέγη, χωρίς τροφή και νερό. Κάποια ζούσαν στα παλιά ορνιθοτροφεία, άλλα περιφέρονταν ελεύθερα στην περιοχή, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τα ίδια όσο και τους κατοίκους. Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δυσμενείς και η ανάγκη για οργανωμένη δράση άμεση. Ο «συλλέκτης» τα είχε αφήσει να αναπαράγονται ανεξέλεγκτα για χρόνια, αδυνατώντας πλέον να τα φροντίσει.

Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση ήταν γνωστή επί σειρά ετών, ούτε η τοπική κοινωνία ούτε τα φιλοζωικά σωματεία είχαν ενεργήσει ουσιαστικά.

Στην ιστοσελίδα σας διαβάζουμε ότι χρειάστηκε να μισθώσετε χώρους και να δημιουργήσετε εγκαταστάσεις από το μηδέν. Πώς καταφέρατε, ως μη κερδοσκοπική οργάνωση, να υλοποιήσετε ένα τόσο μεγάλο έργο;

Ξεκινήσαμε κυριολεκτικά από το μηδέν. Αρχικά, επικοινώνησα με φίλους και γνωστούς από τον χώρο των αλόγων/ιππασίας μιας και είμαι ιδιοκτήτρια αλόγου - και όχι μόνο, ζητώντας βοήθεια κάποιοι ανταποκρίθηκαν θετικά κάποιοι όχι. Έτσι, προσπάθησα να οργανώσω τα καθημερινά ταΐσματα και την παροχή νερού στα σημεία που βρισκόντουσαν τα άλογα. Στην πορεία μισθώσαμε έναν μικρό χώρο για τις πιο επείγουσες ανάγκες και στη συνέχεια 2 μεγαλύτερα κτήματα, ώστε να φιλοξενήσουμε με ασφάλεια όσο το δυνατόν περισσότερα άλογα.

Όλα έγιναν χάρη στη συμβολή εθελοντών, στην κινητοποίηση απλών πολιτών και στη στήριξη φιλοζωικών οργανώσεων (από Ελλάδα και από το εξωτερικό).

Έως και σήμερα, δεν έχουμε λάβει καμία κρατική χρηματοδότηση πέρα από τους χειρουργικούς ευνουχισμούς (στειρώσεις σε επιβήτορες)· στηριχθήκαμε αποκλειστικά σε ιδιωτική πρωτοβουλία και συλλογική προσπάθεια.

Πίσω από κάθε εγκαταλειμμένο ζώο, κρύβεται η ευθύνη όλων μας

Σήμερα έχετε καταφέρει να φιλοξενείτε στις μισθωμένες εγκαταστάσεις σας 85 από τα 95 άλογα της περιοχής. Τι σημαίνει αυτό για εσάς και ποιο ήταν το πιο δύσκολο βήμα σε αυτήν τη διαδρομή;

Σημαίνει ότι προσφέραμε ασφάλεια και αξιοπρέπεια στη συντριπτική πλειονότητα των ζώων. Παραμένουν ακόμα 8 άλογα στα παλιά ορνιθοτροφεία και 2 ελεύθερα, αλλά στόχος μας είναι να τα φέρουμε σύντομα και αυτά στις εγκαταστάσεις μας. Δυστυχώς, οι εγκαταστάσεις προχωρούν σύμφωνα με τους πόρους που διαθέτουμε και όχι σύμφωνα με τις ανάγκες. Το πιο δύσκολο βήμα ήταν η αρχική οργάνωση: Η εξεύρεση πόρων και χώρων και η καθημερινή φροντίδα σχεδόν 100 αλόγων ταυτόχρονα.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής συνέδραμε στο έργο σας με σύμβαση για τις στειρώσεις. Πόσο σημαντική είναι η θεσμική υποστήριξη σε τέτοιες δράσεις και τι άλλο θα έπρεπε να κάνει η πολιτεία;

Η συμβολή της Περιφέρειας Αττικής στις στειρώσεις (χειρουργικούς ευνουχισμούς) των πρώτων 35 αρσενικών αλόγων ήταν σημαντική, καθώς το κόστος των χειρουργικών επεμβάσεων είναι υψηλό. Ωστόσο, η πολιτεία οφείλει να στηρίξει πιο ολοκληρωμένα: Με σταθερή χρηματοδότηση για τη σίτιση. Εμείς, οι εθελοντές, έχουμε αναλάβει τη δουλειά που τους αναλογεί. Δεν γίνεται το κράτος να μην μπορεί να εξασφαλίσει ούτε την τροφή αυτών των ζώων.

Οι καθημερινές ανάγκες σε τροφή, νερό και φάρμακα είναι τεράστιες. Πώς τις καλύπτετε πρακτικά και ποιο είναι το μεγαλύτερο οικονομικό βάρος που αντιμετωπίζετε;

Οι μηνιαίες ΠΑΓΙΕΣ δαπάνες ξεπερνούν τις €13.000, εκ των οποίων πάνω από €9.000 αφορούν μόνο τη σίτιση - το μεγαλύτερο μας βάρος. Ακολουθούν οι μισθώσεις των κτημάτων, οι σταβλίτες, οι ιατρικές ανάγκες και οι τεχνικές συντηρήσεις. Όλα καλύπτονται αποκλειστικά μέσω δωρεών, εικονικών υιοθεσιών, υλικών προσφορών και εθελοντικής εργασίας.

Ποιες είναι οι ιατρικές ανάγκες που παραμένουν πιο κρίσιμες αυτήν τη στιγμή — πέρα από τη στειροποίηση; (π.χ. εμβολιασμοί, τραυματισμοί).

Οι αποπαρασιτώσεις, οι εμβολιασμοί, η φροντίδα τραυματισμένων αλόγων, οι τακτικοί έλεγχοι και φυσικά, τα έκτακτα που ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην πλειοψηφία τους τα άλογα είναι ανεκπαίδευτα –δυστυχώς, είμαστε λίγοι όσοι έχουμε τον χρόνο και τη γνώση για να ασχοληθούμε και με την εκπαίδευσή τους οπότε όλα προχωρούν με πιο αργούς ρυθμούς - κάτι που δυσκολεύει πολύ τη διαδικασία της κτηνιατρικής περίθαλψης. Η εκπαίδευση τους είναι εξίσου σημαντική, ώστε να μπορεί η διαχείριση τους να γίνει πιο εύκολή και ασφαλής και σταδιακά να μπορούν να προωθηθούν σε υπεύθυνες υιοθεσίες.

Οι πολίτες του Κορωπίου και των γύρω περιοχών πώς έχουν ανταποκριθεί στην παρουσία και τη δράση σας; Τι ρόλο παίζουν η εικονική υιοθεσία και οι δωρεές στην «επιβίωσή» σας;

Από την αρχή είχαμε στήριξη τόσο από κατοίκους του Κορωπίου και των γύρω περιοχών όσο και από πολίτες όλης της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού.

Οι εικονικές υιοθεσίες και οι δωρεές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της λειτουργίας μας, αφού καλύπτουν τα καθημερινά έξοδα. Χωρίς αυτές, δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε το έργο μας και πραγματικά, κάθε μήνα γίνεται τιτάνιος αγώνας για να καλύψουμε βασικές ανάγκες των σχεδόν 100 αλόγων. Εξίσου σημαντικές είναι και οι υιοθεσίες — μέχρι σήμερα έχουν υιοθετηθεί 19 άλογα — καθώς και 5 βρίσκονται φιλοξενίες σε άλλα φιλοζωικά σωματεία.

Help Horses Ymittos: Οι επόμενοι στόχοι

Ποιο είναι το όραμά σας για τα επόμενα χρόνια; Θέλετε να δημιουργήσετε ένα μόνιμο καταφύγιο;

Αυτός είναι ο στόχος μας: Να δημιουργήσουμε έναν μόνιμο χώρο που σταδιακά θα επεκταθεί, έτσι ώστε να καλυφθούν ακόμα περισσότερες ανάγκες των αλόγων - θα λειτουργεί ως θεματικό πάρκο για τα άλογα που δεν θα υιοθετηθούν, προσφέροντάς τους μακροχρόνια φροντίδα και ασφάλεια. Παράλληλα, θέλουμε να ενισχύσουμε τις υπεύθυνες υιοθεσίες και να καλλιεργήσουμε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στον κόσμο.

Αν μπορούσατε να στείλετε ένα μήνυμα στον κόσμο ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ζώων, ποιο θα ήταν;

Η Παγκόσμια Ημέρα Ζώων μας θυμίζει ότι κάθε πλάσμα έχει δικαίωμα στη ζωή, στον σεβασμό και στην προστασία. Όλα αξίζουν φροντίδα και αξιοπρέπεια.

Τα άλογα του Υμηττού κουβαλούν μια ιστορία ανευθυνότητας, συγκάλυψης και εγκατάλειψης - αλλά ταυτόχρονα, μια ιστορία επιβίωσης, ελπίδας, αγάπης και αλληλεγγύης. Με τη δική μας φωνή και τη στήριξη όλων, μόνο τότε μπορούμε να τους εξασφαλίσουμε όχι απλώς την επιβίωση, αλλά μια ζωή που τους αξίζει. Κάθε μικρή πράξη κάνει τη διαφορά. Ας γίνουμε η φωνή όλων των ζώων που έχουν ανάγκη.