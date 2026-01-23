Η Joelvy δείχνει στο TikTok τι σημαίνει να μεταμορφώνεις έναν πίνακα ζωγραφικής σε stylish outfit

H Ιωάννα ή αλλιώς Joelvy, δημιουργική και «πολύχρωμη ψυχή», όπως λέει η ίδια στο JennyGr, αγαπάει τα χρώματα όσο και τις ιδέες, τα fashion looks όσο και τα έργα τέχνης.

Ονειρεύεται να γυρίσει τον πλανήτη αλλά είναι αρκετά ρεαλίστρια ώστε να αναγνωρίζει πως δεν γίνεται να τα προλάβει όλα.

Έξω θα την πετύχεις σίγουρα στο dance floor ή σε κάποιο wine bar, αν όμως την ψάξεις στα social θα την αναγνωρίσεις από τα βίντεό της, στα οποία «ντύνεται πίνακες ζωγραφικής». Με αγάπη για τις τέχνες και μια έμφυτη περιέργεια για όσα την γοητεύουν η Ιωάννα έχει καταφέρει να «παντρέψει» τη μόδα με την τέχνη με τον πιο έξυπνο τρόπο.

«Απλώς απολαμβάνω όσο περισσότερα μπορώ και προσπαθώ να ζω κάθε στιγμή στο 100%».

Τα βίντεό της στο Tik Tok κάνουν τους χρήστες της πλατφόρμας να στέκονται και να χαζεύουν και πράγματι, αναρωτιέμαι και εγώ, πώς θα ντυνόταν πίνακες του Βαν Γκογκ ή ακόμα και του Γκούσταφ Κλιμτ.

Ποια είναι η σχέση της με τη μόδα και ποια με την τέχνη, πότε και πώς ξεκίνησε να δημοσιεύει βίντεο στο Tik Tok;

Η Joelvy του TikTok μιλάει στο JennyGr

«Είμαι creative copywriter στον χώρο της διαφήμισης, ασχολούμαι με τη δική μου ζωγραφική και τέχνη, και στον ελεύθερο χρόνο μου κάνω χορό, πιλάτες, ταξίδια και puzzle. Αγαπώ τα nights out με παρέα, αλλά και τα cozy nights in με σουσου και επιτραπέζια».



«Η σχέση μου με τη μόδα ξεκίνησε από πολύ μικρή. Θυμάμαι πάντα να παρατηρώ και να χαζεύω τα ρούχα γύρω μου, ειδικά όσα είχαν έντονα χρώματα και blingy blingy. Και κάθε φορά που έπιανα μολύβι στα χέρια μου, ζωγράφιζα φορέματα και ρούχα. Όσο για την τέχνη, οι γονείς μου φρόντιζαν να μας πηγαίνουν από μικρές, την αδερφή μου κι εμένα, σε μουσεία τέχνης -και όχι μόνο σε όλα μας τα ταξίδια. Κάπως έτσι κόλλησα από νωρίς το μικρόβιο. Θυμάμαι να χαζεύω για ώρες τους πίνακες, απλώς παρατηρώντας και προσπαθώντας να απορροφήσω όσα περισσότερα μπορούσα».

«Με αυτά τα ερεθίσματα, στην πορεία σπούδασα σχέδιο μόδας, έκανα μαθήματα τέχνης και συνεχίζω να τη μελετάω μόνη μου όσο μπορώ. Το ότι σκέφτομαι κυρίως με εικόνες και χρώματα, λόγω δυσλεξίας, έχει επηρεάσει πολύ τον τρόπο που δημιουργώ. Και κάπου εκεί μπαίνει και το marketing: οι σπουδές μου και τα χρόνια στη διαφήμιση με έχουν βοηθήσει να μεταφράζω τις ιδέες μου σε κάτι πιο catchy, ώστε να μην μένουν μόνο στο μυαλό μου, αλλά να ενδιαφέρουν και άλλους ανθρώπους».



«Τον Σεπτέμβριο έτυχε να επισκεφθώ την Art Athina και να βρεθώ μπροστά σε έναν πίνακα με φανταστικούς χρωματικούς συνδυασμούς και ισορροπίες. Η αγάπη μου για την πολύχρωμη μόδα πυροδότησε αυτόματα μια σκέψη: «αυτό είναι τέλειο color blocking για outfit». Και κάπου εκεί όλα κλίκαραν στο μυαλό μου και γεννήθηκε η ιδέα».

«Το να εμπνέεσαι από πίνακες για να δημιουργείς outfits είναι, ουσιαστικά, το απόλυτο fashion hack. Κάθε καλλιτέχνης έχει μελετήσει με απίστευτη προσοχή τους χρωματικούς συνδυασμούς, τις υφές και τις ισορροπίες. Οπότε, ακόμα κι αν κάποια στοιχεία φαίνονται αρχικά «αταίριαστα», αν ακολουθήσεις πιστά έναν πίνακα ή ένα έργο τέχνης, το outfit αποκτά αρμονία με έναν σχεδόν μαγικό τρόπο. Το μονο που έχεις να κάνεις ειναι αυτο που λέμε “Trust the process”. Ίσως τελικά αυτό να είναι και μια ωραία αφορμή για να ξεφύγουμε από τα Pinterest-inspired outfits και το clean girl aesthetic που έχουν μονοπωλήσει το internet και τους δρόμους. Βλέπω παντού looks που μοιάζουν μεταξύ τους και κάπου εκεί ένιωσα ότι το colorful, πιο playful, dopamine aesthetic δεν εκπροσωπείται αρκετά».

«Θυμάμαι το πρώτο βίντεο που έφτιαξα ήταν το βίντεο με τον πίνακα "Reflection of the Invisible" της Σοφίας Φωτιάδου. Είναι ο πίνακας που είδα στην Art Athina και με ενέπνευσε με τους χρωματικούς συνδυασμούς και τις ισορροπίες του. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι αυτό το έργο "ζητάει" να γίνει outfit ωστόσο, ως πρώτο βίντεο του concept ήταν κάπως πιλοτικό. Από τότε μέχρι σήμερα νιώθω πως έχω εξελίξει αρκετά το concept ως προς το storytelling. Πλέον μου αρέσει να δίνω περισσότερο context για τους καλλιτέχνες και τα έργα τους, κάτι που μου λείπει από τα πρώτα μου βίντεο. Αλλά κάπως έτσι μαθαίνεις και εξελίσσεσαι»

«Ξεκινάω πρώτα από τον πίνακα, και μετά…αρχίζει το χάος. Κάνω άνω κάτω τις ντουλάπες μέχρι να βρω τα κατάλληλα κομμάτια»

«Ξεκινάω πρώτα από τον πίνακα, και μετά… αρχίζει το χάος. Κάνω άνω κάτω τη ντουλάπα μου (και ναι, κάποιες φορές και τις ντουλάπες της αδερφής μου και της μαμάς μου… και γιατί όχι και του μπαμπά μο) μέχρι να βρω τα κατάλληλα κομμάτια. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι έχουν υπάρξει και πίνακες που δεν κατάφερα τελικά να αποδώσω, απλώς και μόνο γιατί δεν είχα τα σωστά ρούχα στη διάθεσή μου.



»Στα πρώτα επεισόδια της σειράς "Πώς θα ντυνόταν αυτός ο πίνακας αν ήταν άνθρωπος;" επέλεγα πίνακες που με ενέπνεαν εμένα προσωπικά. Πλέον, ζητάω από όσους παρακολουθούν τα βίντεο να μου πουν ποιον πίνακα θέλουν να δουν την επόμενη φορά και συνήθως πηγαίνω με βάση αυτό. Παρ’ όλα αυτά, το αγαπημένο μου κομμάτι παραμένει να επιλέγω πίνακες από νέους Έλληνες καλλιτέχνες: να τους ανακαλύπτω, να μιλάω μαζί τους και να τους στηρίζω όσο μπορώ. Έχουμε απίστευτα ταλαντούχους καλλιτέχνες και νιώθω ότι αξίζουν πολύ μεγαλύτερη προβολή».

«Περισσότερο με δυσκολεύουν τα πορτρέτα και τα έργα τέχνης που έχουν ήδη ντυμένες απεικονιζόμενες ανθρώπινες μορφές ως κεντρικό στοιχείο (π.χ. η Μόνα Λίζα ή Το κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι), γιατί σε περιορίζουν απευθείας στο να μοιάζει το look με αυτό της εικόνας. Η δημιουργικότητα είναι πολύ πιο ελεύθερη σε πιο abstract τέχνη».

Τι είναι πιο σημαντικό: Η πιστότητα στο έργο ή στο προσωπικό της στιλ;

«Για τη συγκεκριμένη σειρά, η πιστότητα στο έργο είναι must. Παρ’ όλα αυτά, δεν φεύγω ποτέ μακριά από το προσωπικό μου στιλ, αφού χρησιμοποιώ κομμάτια από τη δική μου ντουλάπα. Στο τέλος της ημέρας πιστεύω οτι, το προσωπικό μας στιλ υπάρχει για να εξελίσσεται και να αλλάζει, όπως ακριβώς εξελισσόμαστε κι εμείς ως άνθρωποι και προσωπικότητες».

«Αν έπρεπε να ντύσω τον εαυτό μου μόνο με ένα έργο τέχνης, θα διάλεγα έναν δικό μου πίνακα in progress»

«Αν έπρεπε να ντύσω τον εαυτό μου μόνο με ένα έργο τέχνης, θα διάλεγα έναν δικό μου πίνακα in progress, που θα μπορούσα να τον διαμορφώνω κάθε φορά όπως θέλω. Δεν θα μπορούσα με τίποτα να περιοριστώ σε ένα μόνο στυλ, είναι σαν να ζητάς από τον εαυτό σου να έχει μόνο ένα mood ή συναίσθημα. Πιστεύω πως η μόδα, το προσωπικό στιλ, η δημιουργικότητα και η τέχνη δεν γίνεται και δεν πρέπει να περιορίζονται».

«Θεωρώ πως το στιλ μου δεν έχει μία μόνο όψη»

«Αν έπρεπε να περιγράψω το στιλ μου με τρεις λέξεις-κλειδιά, θα έλεγα colorful, playful και semi-dopamine. Αν έπρεπε να διαλέξω ένα key piece, αυτό θα ήταν σίγουρα το σακάκι παρ’ όλα αυτά, θεωρώ πως το στιλ μου δεν έχει μία μόνο όψη. Είναι πολυεπίπεδο, με διαφορετικές πτυχές και moods, όπως και η προσωπικότητά μου. Ακριβώς αυτή η πολυπλευρικότητα εκφράζεται και στο TikTok content μου: δεν μοιράζομαι μόνο μόδα και τέχνη, αλλά ό,τι με αφορά, με εμπνέει και με εκφράζει».

«Ο κόσμος του TikTok είναι απρόβλεπτος για έναν δημιουργό σήμερα»



«Κυριολεκτικά, δεν μπορείς ποτέ να προβλέψεις πώς θα πάει ένα TikTok ή τι θα γίνει με κάθε upload. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μένεις πιστός στην προσωπικότητά σου, στο περιεχόμενό σου και σε ό,τι σε εκφράζει πραγματικά. Κάνε πράγματα που απολαμβάνεις, είτε αρέσουν στον κόσμο είτε όχι. Και αν τύχει να τους αρέσει, τέλεια, μοιράζεσαι τα ενδιαφέροντά σου και με άλλους»!

«Δυστυχώς υπάρχουν φορές που ο αλγόριθμος μού "κόβει" την έμπνευση, αλλά προσπαθώ να μην πέφτω σε αυτή την παγίδα. Όταν μιλάμε για content, για μένα η εξίσωση είναι ξεκάθαρη: quality > quantity. Προτιμώ να ανεβάζω λιγότερα πράγματα που με εκφράζουν πραγματικά, παρά να πιέζομαι να παράγω συνεχώς περιεχόμενο μόνο και μόνο για τον αλγόριθμο».



»Έχω λάβει support από μεγάλους creators που παρακολουθώ και θαυμάζω χρόνια, και η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα καθόλου. Δεν μπορώ να σκεφτώ μια μεμονωμένη περίπτωση, αλλά έχω δεχτεί πάρα πολλά όμορφα και συγκινητικά μηνύματα γεμάτα αγάπη, και τα εκτιμώ αφάνταστα. Η αλήθεια είναι ότι ετοιμάζω κάτι καινούργιο! Τον τελευταίο καιρό ασχολούμαι πολύ πιο ενεργά με τη δική μου τέχνη, και σκοπεύω σύντομα να την μοιραστώ και στη σελίδα μου στο TikTok… οπότε, stay tuned!»