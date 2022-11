The Outline: Μπλε ελέφαντες, κόκκινα γαϊδούρια, πουλιά που τρώνε υπολήψεις και δισεκατομμύρια, και η καλύτερη σειρά που δεν βλέπεις ακόμα

H Νάγια Κωστιάνη σχολιάζει κάθε Κυριακή τα πιο σημαντικά, ενδιαφέροντα, viral, αστεία και όχι και τόσο αστεία γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε στην ποπ κουλτούρα. Δηλαδή στη ζωή. Plus μερικές προτάσεις για διάφορα ωραία πράγματα, on και offline.

Πότε θα βάλετε μπρος για παιδάκι;

Μέσα σε μια εβδομάδα, δύο από τις πιο διάσημες και επιδραστικές γυναίκες στον πλανήτη, αποκάλυψαν πως ήθελαν να γίνουν μητέρες αλλά δεν τα κατάφεραν και ίσως δεν τα καταφέρουν ποτέ. Η Jennifer Aniston -την οποία έχει πρήξει κυριολεκτικά όλος ο κόσμος εδώ και δεκαετίες για το πότε θα γίνει μάνα και γιατί, τέλος πάντων, δεν έχει γίνει ακόμη, λες και μας χρωστούσε έναν απόγονο- μίλησε για πρώτη φορά για το πρόβλημα που αντιμετώπισε με τη γονιμότητά της. Είπε πως έκανε τα πάντα για να αποκτήσει παιδί, αλλά τελικά η φύση είχε άλλα σχέδια για εκείνη, οπότε το αποδέχτηκε και συνέχισε τη ζωή της. Η Selena Gomez αποκάλυψε πως η φαρμακευτική αγωγή που παίρνει για τη διπολική διαταραχή, και την οποία θα πρέπει να παίρνει για όλη της τη ζωή, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στην εγκυμοσύνη. Δύο γυναίκες που είναι γνωστές (και) για την ανεξαρτησία που διατηρούν στα προσωπικά τους και τους κατά καιρούς συντρόφους τους, δύο γυναίκες που χρειάστηκε αρκετές φορές να λογοδοτήσουν στο κοινό για το γεγονός πως δεν έχουν αποκτήσει ακόμη παιδί και ειδικά στην περίπτωση της Aniston, να κουβαλά για χρόνια τη φήμη πως ο Brad Pitt την χώρισε επειδή εκείνη δεν ήθελε οικογένεια, είπαν, έτσι απλά, πως ναι, βασικά ήθελαν πολύ να γίνουν μάνες. Αλλά το να το θες δεν είναι αρκετό. Και μπορεί η διαπίστωση να σου “γκρεμίσει τον κόσμο”, όπως είπε η Gomez, αλλά στην πορεία θα τον ξαναχτίσεις και θα μάθεις να ζεις με αυτό. Ίσως λοιπόν ο επόμενος που θα θέλει να μάθει γιατί δεν έχεις κάνει ακόμη παιδί, πότε σκοπεύεις να κάνεις και αν ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να βιαστείς γιατί δεν έχεις και πολύ χρόνο μπροστά σου, να σκεφτεί αυτές τις δύο ιστορίες πριν κάνει τις πιο γελοίες, αναίσθητες και προσβλητικές ερωτήσεις που μπορείς να κάνεις σε μια γυναίκα. Δεν θα το κάνει, αλλά έχω μια έμφυτη τάση προς την αισιοδοξία. Αφελές, το γνωρίζω, αλλά δεν είπα ποτέ πως είμαι το πιο κοφτερό μαχαίρι στο συρτάρι.

Κάθε μέρα, κυριολεκτικά κάθε μέρα, τα social είναι γεμάτα με σχόλια ανδρών σε φωτογραφίες και βίντεο διάσημων, λιγότερο διάσημων και καθόλου διάσημων γυναικών. Τα σχόλια ποικίλουν από διακριτικά, χιουμοριστικά, ρομαντικά, σε χοντροκομμένα, γραφικά, ξελιγωμένα και, τις περισσότερες φορές, σεξιστικά. Είναι αυτό που είναι, το έχουμε αποδεχτεί. Μία μέρα όμως, οι γυναίκες τόλμησαν να κάνουν το ίδιο. Και ήταν τότε που το (αντρικό) κοινό είπε, “ε όχι, κάπου και λίγη τσίπα”. Ο Jason Momoa πήγε στον Jimmy Kimmel και κατά τη διάρκεια της κουβέντας, σηκώθηκε, έβγαλε τη μπλούζα του, κατέβασε το παντελόνι του και έδειξε το παραδοσιακό malo του και, μαζί, σχεδόν ολόκληρο τον κώλο του, as one does. Και, αγαπητέ αναγνώστη, ήταν ακριβώς όπως περιμέναμε: μεγαλειώδης.

Το βίντεο προφανώς και έγινε viral, οι γυναίκες παγκοσμίως έγραψαν μερικά από τα πιο απολαυστικά σεξουαλικά υπονοούμενα (ή όχι και τόσο υπονοούμενα) και γενικά ήταν μια fun μέρα να είσαι στα social, είτε σου αρέσει ο Momoa είτε όχι. Η αμείλικτη δικαιοσύνη του ίντερνετ όμως δεν μπορούσε να ανεχτεί το γεγονός πως οι γυναίκες έγιναν για μέρα οι πέφτουλες (και το έκαναν με στιλ), και λίγες ώρες μετά άρχισε ένα τραγελαφικό shaming που έκανε λόγο για σεξισμό απέναντι στον Momoa, ανηθικότητα και όρια που ξεπεράστηκαν. Υπήρξε μάλιστα και μια ειδική μερίδα ανδρών, οι hardcore φαν του Aquaman και του ευρύτερου τοξικού fandom της Marvel, που έγραφαν πράγματα όπως “γι’ αυτό δεν μπορώ να μπω σε ένα fan group της ταινίας πια, επειδή είναι γεμάτο με γυναίκες που ξελιγώνονται για τον Momoa και δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε για τα κόμικς”. Αν κάνετε ησυχία, θα ακούσετε κάπου δίπλα σας να παίζει το μικρότερο βιολάκι του κόσμου.

Officialy official

Στην αρχή ήταν κάπως αστείο, μετά έγινε ξεκαρδιστικό, μετά έγινε κάπως ανησυχητικό και τώρα είναι απλά ένα χάος το οποίο κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί αλλά όλοι φοβόμαστε τα χειρότερα. Η φαρσοκωμωδία που συμβαίνει στο Twitter από τη στιγμή που το ανέλαβε και επίσημα ο πιο καρτουνίστικος villain που έχει δημιουργήσει ποτέ ο καπιταλισμός βρίσκεται στο απόλυτο peak της, με το όλο θέμα της διαπίστευσης λογαριασμών να έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Μετά την ιδιοφυή ιδέα του Musk να δώσει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να αποκτήσει verified account με 8$, οι πραγματικά verified λογαριασμοί και ειδικά εκείνοι των μεγάλων εταιρειών ή των αμφιλεγόμενων διάσημων προσωπικοτήτων, βλέπουν να ξεπηδούν από παντού μιμητές τους. Μην παρεξηγηθώ, ως ένα σημείο πρόκειται για μία από τις πιο διασκεδαστικές περιόδους του Twitter στην ιστορία του. Ο κόσμος δίνει 8$ παρά το αναπόφευκτο suspension του λογαριασμού όταν εντοπιστεί η απάτη μετά από κάποιες ώρες, μόνο και μόνο για να σπάσει λίγη πλάκα και να παραδώσει god tier μαθήματα σάτιρας. Δεν το κάνουν όλοι όμως προς τιμήν της κωμωδίας, και είναι από αυτό το σημείο και μετά που η κατάσταση ξεφεύγει και μιλάμε για περιπτώσεις απάτης με πιθανόν τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο. Ήδη ο φαρμακευτικός κολοσσός Eli Lilly έχασε δισεκατομμύρια, με τις μετοχές του να κάνουν ελεύθερη πτώση λίγο μετά από ένα tweet που υποτίθεται έκανε το επίσημο account του λέγοντας “η ινσουλίνη είναι πλέον δωρεάν”. Θα μου πεις, είναι ποτέ κακό όταν η big pharma χάνει λεφτά; Όχι, αλλά είναι μια ένδειξη του που μπορεί να φτάσει το πράγμα αν κάποιος δεν βάλει τον Musk πίσω στην κούνια του και επιληφθεί της κατάστασης.

Δεν είναι τρομερό, πάντως, που μέχρι αρκετά πρόσφατα πιστεύαμε πως ο Elon Musk μπορεί μεν να είναι ένας σατανικός καιροσκόπος που κληρονόμησε μια αμύθητη, αιματοβαμμένη περιουσία, αλλά είναι κι ένας πανέξυπνος και διορατικός επιχειρηματίας; Χάρη στο τσίρκο του Twitter -που ξεκίνησε και δημιούργησε εντελώς μόνος του- καταλάβαμε πως είναι απλά ένας πανηλίθιος, μικροπρεπής, κομπλεξικός τύπος, γέννημα θρέμμα ενός βαθιά προβληματικού συστήματος που επιβραβεύει το χρήμα και την εκκεντρικότητα, και μας τα σερβίρει ως ικανότητα και ταλέντο.

Πόσο ηλίθιος μπορεί να είναι ο ιδρυτής μιας εταιρείας που φτιάχνει διαστημόπλοια, λέτε; Η ιδέα του Elon για να αντιμετωπίσει την εξαπάτηση των verified accounts, της υπηρεσίας Twitter Blue δηλαδή, ήταν μια απειλή του τύπου “Αν κλειδώσουμε τον λογαριασμό σας για εξαπάτηση, θα κρατήσω τα 8$ που πληρώσατε”. Ο άνθρωπος που κάποτε είχε ιδρύσει την πρώτη μορφή του PayPal, δεν έχει ιδέα του τι είναι η αντιστροφή χρέωσης.

Ελέφαντες, γαϊδούρια και βασικά ανθρώπινα δικαιώματα

Όσο γράφονται αυτές οι λέξεις, η καταμέτρηση των ψήφων στην Αμερική έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και μπορούμε να πούμε με σχετική σιγουριά πως:

- οι Δημοκρατικοί θα πάρουν τη Γερουσία

- οι Ρεπουμπλικάνοι θα πάρουν τη Βουλή

- ο Biden κατάφερε μια ιστορική νίκη με τις καλύτερες ενδιάμεσες εκλογές των τελευταίων ίσως 20 ετών

Η σταθερή υπεράσπιση των αμβλώσεων και η απαλλαγή των φοιτητικών δανείων ήταν τα δύο ισχυρότερα χαρτιά των Democrats και αυτά που τους έφεραν τη νίκη ακόμη και σε περιοχές που παραδοσιακά τρώνε πόρτα, όπως η Pennsylvania, το Wisconsin και το Maine. Το γεγονός πως οι τραμπικοί Republicans -δηλαδή όπως αποδείχθηκε η πλειοψηφία σχεδόν του κόμματος, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο- έδωσαν πόνο όλη τη χρονιά με ακραίες θέσεις και στάσεις απέναντι σε σοβαρά ζητήματα, βοήθησε την κυβέρνηση Biden να πετύχει κάτι που, ας είμαστε ειλικρινείς, κανείς δεν περίμενε, τουλάχιστον όχι σε αυτόν τον βαθμό. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας και σίγουρα οι κόκκινοι δεν έχουν παίξει ακόμη όλα τα χαρτιά τους, αλλά αυτές οι midterms ήταν μια καλή, συγκρατημένη, ανάσα ελπίδας.

Από την άλλη, αυτό είναι ένα βίντεο επίσημης προεκλογικής καμπάνιας υποψήφιου Γερουσιαστή των Ρεπουμπλικάνων, οπότε η ελπίδα ίσως είναι μια πολύ βαριά λέξη, τελικά.

