Αν είσαι εργαζόμενη μητέρα, μόλις σχεδιάστηκε το (σχεδόν) ιδανικό γραφείο για σένα

Το γραφείο των ονείρων σου αν είσαι γονιός μες στην πανδημία, βρίσκεται στη Virginia.

Το να είσαι εργαζόμενος γονιός είναι πιο δύσκολο από όσο πιστεύουν οι άλλοι. Θέλει υπομονή την ώρα που δεν περισσεύει ίχνος, αντοχές που εξαντλούνται μόλις επιστρέφεις από τη δουλειά και ενέργεια που κατανάλωσες στα μισά μιας ακόμη φορτωμένης μέρας.

Στην περίπτωση ειδικά που έχεις υποχρεωθεί λόγω πανδημίας να δουλεύεις από το σπίτι, τότε έχεις δείξει σίγουρα ενσυναίσθηση για τον καθηγητή Robert Kelly, ο οποίος όταν βγήκε live στο BBC το 2017 από το γραφείο του σπιτιού του, τα παιδιά του εισέβαλαν με όρεξη για παιχνίδι όσο εκείνος ήταν στον αέρα.

Το να αναγκάζεσαι να κάνεις τηλεργασία ενώ είσαι γονιός τη στιγμή ειδικά που τα παιδιά σου πρέπει να κάνουν τηλεκπαίδευση, συγκρίνεται σε βαθμό δυσκολίας με το να πρέπει να ανέβεις το Έβερεστ. Ειδικά, αν τα παιδιά βρίσκονται σε μικρότερη ηλικία, είναι πολύ πιθανό να μη σε αφήνουν να έχεις καν πρόσβαση στον υπολογιστή σου για να δουλέψεις.

Αυτό φαίνεται πως επιχείρησε να λύσει η δημόσια βιβλιοθήκη της Virginia, Henrico County Public Library, και συγκεκριμένα η αρχιτέκτονας Shannon Wray, όταν σχεδίασε ένα ειδικά διαμορφωμένο κτίριο το 2019 για τους εργαζόμενους γονείς που έχουν μικρά παιδιά.

Όπως εξηγεί η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης, Patty Conway: «Οι γονείς με μικρά παιδιά, πρέπει να αφιερώνουν χρόνο, κρατώντας τα στην αγκαλιά τους και αυτό τους κρατάει μακριά από το laptop τους».

Οικογένειες από διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα άρχισαν να επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη που παρείχε την πιο απλή και αποτελεσματική λύση σε κάθε εργαζόμενο γονιό. Η παρακάτω ξύλινη κατασκευή- γραφείο επιτρέπει σε κάθε γονιό να αφοσιωθεί για πρώτη φορά στη δουλειά του όσο έχει δίπλα τα παιδιά του αφού αυτά παραμένουν απασχολημένα με διαδραστικά παιχνίδια όσο η προσοχή του είναι στραμμένη αλλού.

A new public library in my area has these work stations for caregivers with babies! Maybe these are common in other places but Ive never seen anything like this before. pic.twitter.com/svmhWu7QbK