Motherhood penalty: Οι μητέρες δεν θέλουν μόνο λουλούδια και αγκαλιές, αλλά ισότητα στις αμοιβές και στις ευκαιρίες

Την Ημέρα της Μητέρας δίνουμε στις μαμάδες δώρα και λουλούδια, τις υπόλοιπες μέρες όμως; Αυτό που ζητούν οι μητέρες όλον τον χρόνο είναι να εξαλειφθεί το motherhood penalty, βρίσκοντας τον δρόμο για ισότητα στις αμοιβές και περισσότερες επαγγελματικές (κι όχι μόνο) ευκαιρίες

Αγκαλιές, ζωγραφιές, δώρα. Αυτά είναι τα πρώτα που σκεφτόμαστε στη Γιορτή της Μητέρας. Η μητρότητα όμως, παρόλο που τις περισσότερες φορές ανταμοίβεται συναισθηματικά, επαγγελματικά και οικονομικά καταλήγει ζημιωμένη.

Δεν είναι τυχαίο που η Ελλάδα καταλαμβάνει την 20η θέση μεταξύ 34 χωρών στην Ευρώπη όσον αφορά στις συνθήκες εργασίας για τη γυναίκα, η οποία από τη στιγμή που γίνεται μητέρα, αποκτά όλο και λιγότερα προνόμια. Μετά τον τοκετό, οι γυναίκες έρχονται συνήθως αντιμέτωπες με μισθολογικές κυρώσεις.

Ξαφνικά, όλα γύρω από τη δουλειά τους, μπαίνουν υπό αμφισβήτηση. Και πρώτα από όλα, οι ικανότητες και η αφοσίωσή τους στο εργασιακό τους αντικείμενο. «Είσαι μητέρα άρα δεν θα δουλεύεις μέχρι τόσο αργά»: Αυτή είναι μία φράση που ούτως ή άλλως θα ακούσουν είτε επιλέξουν μια θέση με λιγότερες ευθύνες είτε κάτσουν και πουν ότι θα συνεχίσουν να δουλεύουν υπερωρίες όσο προσπαθούν παράλληλα να μεγαλώνουν το πλάσμα που έφεραν στον κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο και ορίζεται ως μια ποινή που πρέπει να εκτίουν για πολύ καιρό.

Μαζί με τις τύψεις και τις ενοχές που νιώθει συχνά μια μητέρα όταν νιώθει πως δεν είναι τόσο καλή στον ρόλο της, πρέπει να μάθει να ζει και με μισθολογικές κυρώσεις (πέρα από κοινωνικές). Οι λιγότερες ευκαιρίες και οι περιορισμένες οικονομικές απολαβές γίνονται συνώνυμο της μητρότητας, κάνοντας πιο έντονο το μισθολογικό χάσμα. Δεν αναφερόμαστε καν στις οικιακές δουλειές, οι οποίες δεν πληρώνονται.

We use the term "motherhood penalty" to refer to moms' reduced earnings when they have kids.



We don't talk about "fatherhood loss" to refer to dads' fewer hours spent with kids b/c of work requirements.



The framing is normative.



Genuine Q: Is there data/survey support for it?