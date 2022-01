Διεθνής Ημέρα Ολοκαυτώματος: Το «Αγόρι με τη Ριγέ Πιτζάμα» διδάσκεται σε σχολεία της Αγγλίας και μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί

Η ιστορία του John Boyne, που περιγράφει τη φρικαλεότητα του Ολοκαυτώματος, έχει γίνει μέρος της διδακτέας ύλης σε πολλά σχολεία στην Αγγλία, σύμφωνα με έρευνα.

Ο Bruno και ο Shmuel είναι δύο παιδιά που γίνονται φίλοι χωρίς να γνωρίζουν τίποτα για τους διαφορετικούς κόσμους από τους οποίους προέρχονται. Ο ένας είναι Γερμανός και ο άλλος Εβραίος. Το συρματόπλεγμα που υπάρχει ανάμεσά τους όσο προσπαθούν να παίξουν, συμβολίζει τη διαχωριστική γραμμή που γέννησε μία από τις μεγαλύτερες μαζικές δολοφονίες στην ιστορία και είναι μέρος του σεναρίου της καθηλωτικής ταινίας The Boy in the Striped Pyjamas/ Το Αγόρι με τη Ριγέ Πιτζάμα (2008) του Mark Herman.

«Λυπάμαι που δεν βρήκαμε τον μπαμπά σου και λυπάμαι που δεν καταφέραμε να παίξουμε, όταν όμως έρθεις στο Βερολίνο, θα το κάνουμε. Και θα σου γνωρίσω τους φίλους μου», είπε ο Bruno. Κοίταξε κάτω κι έκανε κάτι που δεν ήταν του χαρακτήρα του: έπιασε το λεπτοκαμωμένο χέρι του Shmuel και το έσφιξε γερά. «Εσύ είσαι ο καλύτερός μου φίλος, Shmuel», είπε. «Ο καλύτερός μου φίλος για πάντα». «Γιατί γεννήθηκα κορίτσι;»: Αφγανές μαθήτριες επικοινωνούν με τον κόσμο μέσω Zoom -και αποκτούν πάλι ελπίδα

Η ιστορία είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο που φέρει τον ίδιο τίτλο και γράφτηκε το 2006 από τον John Boyne και περιγράφει μοναδικά μέσα από τα μάτια των παιδιών το Ολοκαύτωμα και τις συνθήκες που έγραψαν μία από τις πιο μαύρες σελίδες της Ιστορίας. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα θύματα από τη ναζιστική κτηνωδία και o Guardian σε ένα πολύ ενδιαφέρον του άρθρο αναφέρεται στο βιβλίο που πλέον διδάσκεται σε πολλά σχολεία της Αγγλίας.

Η ταινία, όπως και το βιβλίο είναι πραγματικοί θησαυροί για έναν μαθητή που επιχειρεί να μάθει τι συνέβη στη χιτλερική Γερμανία που κόστισε τη ζωή σε πάνω από 6 εκατομμύρια Εβραίους. Ωστόσο, σύμφωνα με πανεπιστημιακή έρευνα, «το αγόρι με τη ριγέ πιτζάμα ίσως προκαλεί επικίνδυνες ανακρίβειες όταν διδάσκεται σε νέους μαθητές».

Σύμφωνα με την έρευνα του Centre for Holocaust Education που διεξήχθη από το University College London, πάνω από το 1/3 των δασκάλων στην Αγγλία χρησιμοποιούν το βιβλίο και την ταινία για να κάνουν το μάθημα γύρω από το Ολοκαύτωμα των Εβραίων.

Η μελέτη που διεξήχθη πριν 5 χρόνια σε μαθητές του Γυμνασίου, έδειξε ότι «λανθασμένα καλλιεργεί υποσυνείδητα ενσυναίσθηση για τους Ναζιστές καθώς πολλοί από αυτούς παρουσιάζονται σαν να μην γνώριζαν τι πραγματικά συνέβαινε στους Εβραίους ή σαν να μην είχαν μεγάλη ευθύνη επειδή είχαν πέσει θύματα προπαγάνδας και πλύσης εγκεφάλου».

Όπως διαπιστώνει η έκθεση: «Παρόλο που οι περισσότεροι μαθητές που συμμετείχαν στη μελέτη, κατάλαβαν ότι πρόκειται για μια φανταστική ιστορία που στηρίζεται σε ένα ιστορικό γεγονός, υπήρξαν κάποιοι που χαρακτήρισαν ως αληθινό το σενάριο».

Όπως δήλωσε ο Boyne στον Guardian: «Το Αγόρι με τη Ριγέ Πιτζάμα είναι ένας μύθος με ηθικά στοιχεία στην πλοκή του. Από την αρχή, ήλπιζα να εμπνεύσει τους νέους να ξεκινήσουν την προσωπική τους έρευνα και μελέτη για το Ολοκαύτωμα, που στη δική μου περίπτωση ξεκίνησε στα 15 μου και συνεχίστηκε για πολλές δεκαετίες».

Κι η αλήθεια είναι πως η ταινία, όπως και το βιβλίο, εμπνέουν κάθε νέο εδώ και 16 χρόνια, να σκαλίσει λίγο παραπάνω την Ιστορία και τις σελίδες εκείνης της εποχής για να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη τότε. Το βιβλίο, το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε το 2006, έχει πουλήσει πάνω από 11 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και αν το έχεις διαβάσει, καταλαβαίνεις το γιατί.

Το ίδιο καθηλωτική είναι και η ταινία, η οποία στέκεται σε φριχτές μυρωδιές στην ατμόσφαιρα όταν στον ουρανό φαίνεται ο μεγάλος, πυκνός και μαύρος καπνός που έρχεται από το Άουσβιτς, επιφυλάσσοντας ένα τέλος που καθηλώνει, ακριβώς όπως η ιστορία πίσω από το Ολοκαύτωμα.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε τον Νοέμβρη του 2005 να ανακηρύξει την 27η Γενάρη ως Διεθνή Ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος από το ναζιστικό καθεστώς κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ημερομηνία επιλέχθηκε επειδή στις 27 Ιανουαρίου του 1945 τα προελαύνοντα σοβιετικά στρατεύματα απελευθέρωσαν το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Άουσβιτς - Μπίρκεναου στην Πολωνία.

Το σχέδιο της απόφασης αυτής, που υποβλήθηκε από το Ισραήλ και υποστηρίχθηκε από 89 χώρες, «καλεί τα κράτη - μέλη να επεξεργαστούν προγράμματα εκπαίδευσης που θα μεταδώσουν στις μελλοντικές γενεές τα διδάγματα του Ολοκαυτώματος και να βοηθήσουν να προλαμβάνονται πράξεις γενοκτονίας».