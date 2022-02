Φυσικά οι Simpsons είχαν προβλέψει (και) τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Μετά την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους και την πανδημία, άλλη μία δυσάρεστη πρόβλεψη των Simpsons βγήκε αληθινή

Έχουν προβλέψει μερικά από τα σημεία – σταθμούς της εποχής μας. Από την πανδημία και την εκλογή του Trump, μέχρι την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, οι Simpsons έχουν έναν μοναδικό τρόπο να πέφτουν πάντα μέσα. Φαίνεται πως είχαν δει και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία να έρχεται, από το 1998 – δεν ήταν δύσκολο, ωστόσο.

Η αποκάλυψη έγινε όπως οι περισσότερες, μέσω Twitter. Το επεισόδιο λέγεται Simpson Tide και βλέπουμε να γίνεται λόγος για Σοβιετική Ένωση, το τείχος του Βερολίνου να υψώνεται ξανά και τανκς να βγαίνουν στους δρόμους.

I think The #Simpsons predicted the Crisis of #Ukraine & #Russia way before only #UkraineConflict #UkraineRussia pic.twitter.com/NFa3oUB5PX