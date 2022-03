Ουκρανία: Παιδιά γεννιούνται σε καταφύγια και δίνουν φως στο σκοτάδι του πολέμου

Κάθε ζωή που έρχεται στον κόσμο σε ημέρες πολέμου, δίνει φως και αισιοδοξία.

Πριν λίγες ημέρες, μια 23χρονη γέννησε σε σταθμό του μετρό στο Κίεβο κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών. Η είδηση της γέννησης της μικρής Mia δεν είναι η μόνη στη χώρα αυτά τα τραγικά 24ωρα ενώ χαρακτηρίστηκε από τα διεθνή μέσα ως «Φάρος Ελπίδας» ακριβώς επειδή έγινε το σύμβολο της ζωής και της ελπίδας στο σκοτάδι του πολέμου.

Όσο συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, παιδιά έρχονται στον κόσμο σε υπόγεια καταφύγια, εκεί όπου οι μέλλουσες μητέρες έχουν κρυφτεί για να προστατευτούν.

Οι σταθμοί του μετρό είναι φτιαγμένοι σε μεγάλο βάθος και είναι έτσι κατασκευασμένοι ώστε να λειτουργούν και ως καταφύγια. Εκεί έρχονται στον κόσμο καθημερινά ζωές που αντικρίζουν για πρώτη φορά το φως μέσα στο σκοτάδι και με το πρώτο τους κλάμα γεννούν την ελπίδα και την αισιοδοξία για το μέλλον μιας χώρας που βάλλεται ανελέητα.

Ουκρανοί στήνουν αυτοσχέδια νοσοκομεία από το μηδέν και οι παρακάτω εικόνες αποδεικνύουν πως μέσα στον παραλογισμό του πολέμου, γεννιέται ζωή.

Mothers rock newborns in cradles amid mattresses piled against the windows for protection. A hospital basement in Ukraine’s coastal city of Mariupol has been transformed into a bomb shelter and maternity ward amid shelling during Russia’s invasion. https://t.co/86hr9txiNL