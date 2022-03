Αφγανιστάν: Η Malala Yousafzai για την απόφαση των Ταλιμπάν να συνεχίζουν να στερούν την εκπαίδευση από τα κορίτσια

Η ακτιβίστρια και νικήτρια του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, Malala Yousafzai, μίλησε ανοιχτά για την απόφαση των Ταλιμπάν να συνεχίσουν να απαγορεύουν το δικαίωμα των κοριτσιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Αφγανιστάν.

Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν το πρωί της Τετάρτης ότι κλείνουν άμεσα τα γυμνάσια και τα λύκεια θηλέων στο Αφγανιστάν, μόλις λίγες ώρες αφού αυτά επαναλειτούργησαν. Την είδηση επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ιναμουλάχ Σαμανγκάνι χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ζητήθηκε από τα κορίτσια να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Τα κορίτσια, που είχαν χαρεί ιδιαίτερα για την επιστροφή τους στο σχολείο για πρώτη φορά από τον Αύγουστο όταν οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν, μάζεψαν τα πράγματά τους κι έφυγαν από τις τάξεις τους, κλαίγοντας. H Malala είπε ότι η απόφασή τους ήταν κομμάτι «μιας καταστροφικής μέρας για τα κορίτσια στο Αφγανιστάν αλλά και για κάθε κορίτσι».

Μιλώντας στο BBC, η Yousafzai, που κατάφερε να επιβιώσει από μια σφαίρα στο κεφάλι το 2012 από τους Ταλιμπάν, αναφέρθηκε σε μια παρόμοια απαγόρευση του 1996 και είπε ότι οι ίδιοι θα χρησιμοποιήσουν επαναλαμβανόμενες δικαιολογίες, βάζοντας ταμπέλες όπως εκείνες «της στολής, του διαχωρισμού, των χωριστών τάξεων, των γυναικών εκπαιδευτικών».

Όπως πρόσθεσε: «Οι Ταλιμπάν οραματίζονται το Αφγανιστάν ως το μέρος όπου τα κορίτσια δεν λαμβάνουν εκπαίδευση». Τη δεκαετία του 1990 και υπό την εξουσία των Ταλιμπάν, τα κορίτσια δεν είχαν καμία πρόσβαση στο σχολείο. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Zabihullah Mujahid, στη συνέχεια υποσχέθηκε ότι «δεν θα υπήρχε καμία διάκριση κατά των γυναικών».

Ωστόσο, όταν οι Ταλιμπάν ξαναπήραν την εξουσία τον Αύγουστο του 2021, μόνο τα δημοτικά είχαν μείνει ανοιχτά για τα κορίτσια. Το Human Rights Watch προειδοποίησε νωρίτερα ότι οι Ταλιμπάν διαρκώς παραβιάζουν τα δικαιώματα των κοριτσιών στην εκπαίδευση, την εργασία, την ελευθερία των κινήσεων, του ντυσίματος, στην πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τον αθλητισμό.

Tα video που μοιράστηκαν πολλά από τα κορίτσια στο Αφγανιστάν στα social media αυτές τις μέρες, τα δείχνουν να κλαίνε καθώς βρίσκονται σε σύγχυση κι έχουν θυμό για την άδικη αυτή απόφαση.

A girl in Kabul cried while talking about being prevented from entering the classroom. She urged the Islamic Emirate to reopen all girls’ schools across the country. #TOLOnews pic.twitter.com/MPcmOLxjUw

Όπως σημειώνει και η Malala: «Οι περισσότερες από εμάς ήμασταν πολύ επιφυλακτικές όταν οι Ταλιμπάν υποσχέθηκαν ότι θα επιτρέψουν στα κορίτσια να πάνε στο σχολείο. Ακριβώς επειδή θα συνεχίσουν να προβάλλουν δικαιολογίες για να τα κρατάνε μακριά από το δικαίωμα στη μάθηση».

Όπως πρόσθεσε στη συνέχεια στο Twitter: «Είχα μια ελπίδα για σήμερα. Ότι τα κορίτσια δεν θα στέλνονταν πίσω στο σπίτι τους. Αλλά οι Ταλιμπάν δεν κράτησαν την υπόσχεσή τους. Θα συνεχίζουν να βρίσκουν δικαιολογίες για να τα αποτρέπουν από τη μάθηση επειδή φοβούνται τα εκπαιδευμένα κορίτσια και τις ενδυναμωμένες γυναίκες».

I had one hope for today: that Afghan girls walking to school would not be sent back home. But the Taliban did not keep their promise. They will keep finding excuses to stop girls from learning – because they are afraid of educated girls and empowered women. #LetAfghanGirlsLearn